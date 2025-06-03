深圳居酒屋5間｜串燒¥8起！即開海膽、烤鰻魚　一間食黑松露雪糕

深圳居酒屋｜深圳串燒｜深圳美食｜日本居酒屋文化盛行，不少人都喜歡趁假日到居酒屋與朋友小酌兩杯，慢慢閒聊，放鬆一下心情。《香港01》好食玩飛記者就整理出5間在深圳的居酒屋，其中有超高性價比串燒¥8起的鳥劍居酒屋、可度身調製雞尾酒的鳥沢TORISAWĀ，以及可以在高空觀賞光影演出的鶴松高空の上居酒屋等，全部更提供燒肉、拉麵等多款日式料理。



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深圳居酒屋【1】鶴松高空の上居酒屋——落地窗睇光影演出

深圳福田區安聯大廈18樓的「鶴松·高空の上居酒屋」以其絕佳高空景色和各式精緻刺身和小食，成為福田區人氣高端居酒屋。推薦菜式有新鮮海膽、法式鵝肝及藍鰭金槍魚大腹等，人均約¥450左右，店內裝潢融合日式典雅風格與現代酒吧元素，設有全景落地窗包廂，晚上對出市民中心會有光影演出，閃爍燈光映入眼簾，儀式感滿滿，適合慶祝節日！

鶴松高空の上居酒屋

地址：深圳福田區金田路4018號安聯大廈B座18樓

營業時間：11:30-14:00，18:00-00:00

交通：深圳地鐵2號綫崗廈北站B出口步行290米



深圳居酒屋【2】一樂·燒肉居酒屋——¥98烤鰻魚

一樂·燒肉居酒屋位於南山區僑城西街，營業至凌晨3點。木質座位搭配柔和暖光，牆壁貼滿一張張日式海報，網民稱「彷彿從穿越進日本動漫」。居酒屋招牌菜有¥198九宮格牛肉拼盤（含牛舌、牛五花等9種部位）、¥98烤鰻魚、¥68荔枝牛肉及¥38烤紅薯雪糕，人均消費約¥150-¥300，此外居酒屋也有提供專人代烤服務，讓食客輕鬆享受美食。

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一樂·燒肉居酒屋

地址：深圳南山區華僑城僑城西街22號

營業時間：11:30-14:00，17:30-03:00

交通：深圳地鐵1/2號綫世界之窗站A出口步行250米



深圳居酒屋【3】鳥沢TORISAWĀ——創新明太子櫛瓜+度身調製雞尾酒

鳥沢TORISAWĀ是深圳知名的日式燒鳥居酒屋，以精緻的炭火燒鳥聞名，店內裝潢融合日式串燒區與酒吧風格，招牌菜包括紫蘇雞腿肉、雞提燈及明太子櫛瓜，配上多款雞尾酒，適合朋友小聚或情侶約會，人均消費約¥200-¥400。網民普遍讚賞燒鳥火候精準，特別是雞提燈的爆漿口感令人驚艷，雞尾酒亦可以根據客人口味調製，十分貼心。

鳥沢TORISAWĀ（萬象天地店）

地址：深圳華潤城華潤置地大廈萬象天地里巷一樓NL125A

營業時間：11:00-14:00，17:30-01:00

交通：深圳地鐵1號綫高新園站A出口步行260米



鳥沢TORISAWĀ（卓悦中心店）

地址：彩田路OneAvenue卓悅中心5棟A座1層N137號

營業時間：11:00-14:00，17:30-01:00

交通：深圳地鐵1號綫崗廈站B出口步行310米



深圳居酒屋【4】鳥劍居酒屋——串燒¥8起

鳥劍居酒屋屬於連鎖品牌，在全國均有分店，店內設有榻榻米座位與圍繞開放式廚房的吧台，營造濃厚的深夜食堂氛圍，招牌菜包括香脆有咬口的雞軟骨、蒜片黑椒一口牛肉，以及豚骨拉麵，人均消費約¥125，串燒最平¥8。網民大讚賞串燒品質穩定，尤其推薦南山店的牛油果芝士卷和唐揚爆汁章魚，而羅湖分店則以壽喜鍋份量與口味受好評。

鳥劍居酒屋（羅湖萬象城店）

地址：寶安南路1036號鼎豐大樓一樓大廳

營業時間：11:30-14:00，17:30-02:00

交通：深圳地鐵2號綫大劇院站F出口步行610米



鳥劍居酒屋（購物公園店）

地址：福田街道民田路138號市建購物公園北園107

營業時間：11:30-14:00，17:30-02:00

交通：深圳地鐵1號綫購物公園站B出口步行370米



深圳居酒【5】沐·燒鳥&酒場——龍眼雞胸肉+黑松露雪糕

沐·燒鳥&酒場標榜以新鮮食材製成即燒串燒，其中必食有招牌燒鳥組合、龍眼雞胸肉和和牛他他等，另外甜品就有獨特組合黑松露雪糕，食客都認為兩者口味意外地非常適合，寧靜的環境配合雅緻的裝潢令不少網民大讚氛圍很棒。

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沐·燒鳥&酒場(崗廈店)

地址：福華三路恆運豪庭商舖8-4號

營業時間：18:00-2:00

交通：深圳地鐵1號綫崗廈站D出口步行220米



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