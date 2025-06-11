深圳酸菜魚5大推介｜不止太二！川味湯底酸辣帶麻＋¥35食嫩滑鱸魚

深圳酸菜魚｜港人北上覓食，有許多人都喜歡食酸菜魚！從人均¥35嘆嫩滑鱸魚的婆婆那輩的酸菜魚、¥80一嘗本地人私藏川味，再有超人氣排隊店太二，《香港01》好食玩飛記者就整理出5間深圳酸菜魚推薦給大家，適合愛酸辣人士！



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深圳酸菜魚【1】漁語魚酸菜魚新川菜——本地人都讚

漁語魚是連本地人都讚不絕口的酸菜魚連鎖品牌，餐廳品質穩定，湯底酸辣帶麻，魚肉厚度適中入口滑嫩，湯中加入獨門炸蒜頭及菊花瓣，添加風味，另外有特色冷麵雞、麻婆豆腐等川菜選擇，口味較為鹹辣。大眾點評提供2人套餐¥162，3至5人餐¥397，人均約¥80左右。

漁語魚酸菜魚新川菜

地址：福華路346號卓悅中心東區B1樓184號（大疆隔壁）

營業時間：11:00-21:30

交通：深圳地鐵10號綫崗廈北站9號出口步行4分鐘



深圳酸菜魚【2】太二酸菜魚——排隊連鎖店

提到酸菜魚又怎可以不提太二酸菜魚，品牌於香港都有設店，剛開業時引起一陣排隊潮。餐廳推薦菜有老壇子酸菜魚、外脆肉嫩小酸肉、香辣無骨鳳爪、蛋香味足蛋酥糍粑等，人均價錢約¥85左右，更不時推出聯乘系列，如近期就有鹹蛋超人「奧特曼」為主題，粉絲就不要錯過！

太二酸菜魚

地址：福華一路3號領展中心城M層042-043號舖

營業時間：11:00-21:00

交通：深圳地鐵1號或4號綫會展中心站出入口步行3分鐘



深圳酸菜魚【3】椒游老壇黑魚——即叫即撈黑魚

椒游老壇黑魚標榜即叫即撈黑魚（又名生魚）酸菜魚，以保證酸菜魚是新鮮製成。黑魚亦是非常適合製作成酸菜魚的魚類，皆因普遍魚骨較少，肉質嫩之餘，口感彈牙，再配上入味的酸菜，吸引不少食客。另外，網民都讚餐廳可以根據人數選擇黑魚，而且餸菜份量十足，最平平日二人餐人均¥39，性價比很高。

椒游老壇黑魚·活魚現殺(陽光科創店)

地址：南新路1005-2號（南山村牌坊旁）

營業時間：10:00-22:00

交通：深圳地鐵9號綫荔林站D出口步行3分鐘



深圳酸菜魚【4】叭拾老壇酸菜魚專門店——自家醃製酸菜

叭拾是人氣旺盛的酸菜魚小店，店內酸菜是自家醃製，黑魚亦是即叫即劏，更有部分網民稱它的味道是正宗四川味，所以值得一試。餐廳另外有辣椒炒肉、紅糖糍粑、椒麻鮮雞等菜式，大眾點評購買雙人餐¥188，更可吃到小龍蝦。

叭拾老壇酸菜魚專門店

地址：水圍街8號（新家園首層）

營業時間：11:30-22:30

交通：深圳地鐵4號綫福民站D出口步行7分鐘



深圳酸菜魚【5】婆婆那輩的酸菜魚——1人餐僅¥35

位於港人熱門商場的婆婆那輩的酸菜魚，不但位置方便，更以住家温和的口味及實惠的價錢留住了不少食客。團購酸菜魚一人餐僅需¥35，酸菜魚分鱸魚和黑魚，湯底酸辣適中，湯內更有金菇、海帶、薯粉等配料，十分滿足。

婆婆那輩的酸菜魚

地址：福華三路118號皇庭廣場G層

營業時間：10:00-22:00

交通：深圳地鐵4號綫福民站D出口步行7分鐘



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