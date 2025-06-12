歐陽萬成Jimmy O. Yang澳門｜門票$480起！購票開賣連結+座位表

Jimmy O. Yang澳門｜歐陽萬成7月再去澳門開show！美籍港裔喜劇演員歐陽萬成Jimmy O Yang早前在香港公開發售門票時很快就被搶購一空，不過搶不到票的朋友不用灰心，因為他將再在7月登陸澳門百老匯，門票售價由$480起。門票亦會在今日（12日）搶先開賣，詳情可參考內文！



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歐陽萬成7月再到澳門開棟篤笑（Trip.com截圖）

Jimmy O. Yang澳門｜7月一連3日澳門百老匯開Show

歐陽萬成Jimmy O Yang將於7月4日至6日，在澳門百老匯開Show，票價分為澳門幣／港幣880元、680元、480元。

歐陽萬成Jimmy O. Yang澳門站門票—Trip.com優先發售

Jimmy O. Yang澳門｜6.12搶先開賣

門票將於6月12日下午1點於Trip.com優先發售，而公開發售門票將會在6月13日早上11點在銀河票務及大麥售票網正式發售。

優先開賣時間：6月12日下午1點

購票方法：設網上、流動應用程式購票

可使用信用卡：Visa卡、萬事達卡、美國運通卡、銀聯卡

歐陽萬成Jimmy O. Yang澳門站門票—Trip.com優先發售

Jimmy O. Yang澳門｜座位表

Jimmy O. Yang澳門棟篤笑座位表（Trip.com截圖）

票價：澳門幣／港幣— 880元／680元／480元

日期：7月4日至5日（晚上8時半），7月6日（下午3時）

地點：澳門百老匯（Broadway Macau）

購票方法：Trip.com（優先預售）、銀河票務網、大麥售票網

購票時間：6月12日下午1時（Trip.com優先預售）、6月13日早上11時（銀河票務網、大麥售票網）



歐陽萬成Jimmy O. Yang澳門站門票—Trip.com優先發售

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