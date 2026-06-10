羅湖高質點心9間｜酒店任食¥101！網紅牛奶菠蘿包+帶子餃¥5.8起

羅湖點心｜羅湖飲茶｜深圳有不少高質又低價的點心，食店又沒有入座限時，吸引不少港人遠道而來飲茶食點心。香港01《好食玩飛》記者就精選了以下9間羅湖區的高質點心餐廳，由傳統蝦餃燒賣，到新式的帶子餃紅米腸，全部都精緻且性價比拉滿，最平¥5.8起就可以食到一籠點心。等大家醫飽肚先出發去玩去買！



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羅湖高質點心推介【1】富臨大酒店樂滿樓——鄰近羅湖口岸／愈多人折扣愈多／人均¥101起

羅湖口岸附近的富臨大酒店中菜廳「樂滿樓」推出90分鐘午市點心放題，每位僅¥108，免加一服務費，可任食多款粵式點心，如燒賣、蝦餃、牛肉球、叉燒包等，而且愈多人惠顧，折扣愈多，分別為¥208／2位、¥408／4位及¥608／6位，折後人均約¥101；滿4位還贈送1道菜品、6位則有2道，非常抵食！

富臨大酒店樂滿樓

地址：深圳市羅湖區和平路1085號富臨大酒店2樓

交通：羅湖口岸步行約13分鐘

人均收費：¥101起



羅湖高質點心推介【2】香宮中餐廳·粵菜·點心（深圳香格里拉店）——環境榜第一名／¥168點心任食

如果想品嘗高級一點的茶樓點心，這間位於羅湖站旁邊的香宮中餐廳·粵菜·點心就一定符合你心意。茶樓屬於香格里拉集團旗下，環境優雅舒適，更獲得大眾點評火車站粵菜環境榜第一名。在午市時間，茶樓更有¥168任食點心優惠，點心標榜純人手製造，有過百款選擇。不少網友推介瑤柱灌湯餃、水晶鮮蝦餃、香宮燒賣皇等等。

香宮中餐廳·粵菜·點心（深圳香格里拉店）

地址：建設路1002號火車站東側深圳香格里拉酒店2樓

交通：地鐵1號線羅湖站，步行約1分鐘

人均收費：¥168起



羅湖高質點心推介【3】點都德（水貝IBC店）——90年歷史老字號／金沙海蝦紅米腸必試

已有逾90年歷史的廣州老字號茶樓「點都德」，在深圳有多間分店，不但價格實惠，而且款式繁多，有約50多種粵式點心，如沙爹金錢肚、百合醬蒸鳳爪等等任君選擇，而且茶樓還會不時推出新式點心，例如抹茶柚子包、酥皮流心糯米糍、金沙海蝦紅米腸等等。其中金沙海蝦紅米腸更是本地人都大讚的名物，軟糯的紅色外皮，包裹著一層脆皮和彈牙的蝦仁，口感超豐富！

點都德（水貝IBC店）

地址：羅湖區布心路3008號IBC環球商務中心5樓

交通：深圳地鐵3號線水貝站，B出口直達

人均收費：¥87起



羅湖高質點心推介【4】悦景酒家——原創現炸大油炸鬼手臂咁長

深圳悅景酒店在羅湖及福田均有分店，是深圳本地人熟知的酒樓，即使是早茶也要提早預約，可見受歡迎程度相當高！酒樓裝修優雅，且設有包廂，適合一家大細聚餐。熱門點心有水晶蝦餃、脆皮乳鴿、蘿蔔糕、紫菜脆皮鮮菇腸粉、鳳爪等。不過要留意，茶樓的「原創現炸大油炸鬼」足足有手臂那麼長，份量非常大，一份已足夠3-4人吃。

悦景酒家

地址：福田區福華一路117號華安保險大廈3樓（福田店）／羅湖區深南東路1121號國賓大酒店2-3樓（羅湖店）

交通：地鐵購物公園站（H出口）下車，步行約10分鐘／黃貝嶺站（G1出口）下車，步行約5分鐘。

人均收費：¥320起



羅湖高質點心推介【5】廖發發平價茶檔——保留點心車 ¥5.8起一籠點心

廖發發是位於城中村內的平民點心茶檔，以超值和豐富多樣的點心，被網民封為「早茶界薩莉亞」。小店一大特色是保留點心車，讓食客可以體驗老式茶樓的氛圍。價格方面一樣懷舊，韭菜鮮蝦餃、特級叉燒包、鳳爪金醬蒸等招牌點心，每籠價格僅¥5.8起，十分抵食！此外，茶樓亦有多款潮汕特色小吃，如反沙三拼、紅桃粿、潮汕酸梅冰、腐乳雞翼，全部都是心機之作且少見小食。

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廖發發平價茶檔

地址：深圳市龍華區樟坑社區樟坑一區164棟164-2號鋪（龍太婆旁）

交通：深圳地鐵5號線民治站A出口，步行約5分鐘

人均收費：人均¥50左右



羅湖高質點心推介【6】 儲香樓·粵點茶樓 —— 藍蝶花椒帶子餃最吸睛／網紅水牛奶菠蘿包

儲香樓向來被網民稱為「早茶天花板」，記者實試幾款特色創意點心，在香港茶樓吃不到，值得前往一試！最吸睛是藍蠂花椒帶子餃，還有綠色的京蔥馬鮫魚包、要打開蓋插吸管享用的網紅水牛奶菠蘿包！其餘例牌點心薑汁小籠包、豉汁蒸排骨、泮塘馬蹄糕水準也不錯！

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儲香樓·粵點茶樓

地址：深圳羅湖人民南路3009-7號（國貿大廈對面往老街方向步行即達）

交通：地鐵1/3號線老街站C口步行5分鐘

人均收費：人均¥56.5起



羅湖高質點心【7】蘩樓——晶瑩剔透蝦餃皇

蘩樓是極具人氣的粵式茶樓，長期霸佔大眾點評熱門榜，以高品質的傳統與創新點心聞名。茶樓點心堅持「現點現蒸」，記者試食招牌蝦餃皇，蝦餃飽滿，皮薄晶瑩剔透，餡料蝦肉多，非常滿足。有蝦餃，當然有燒賣！燒賣上有蝦仁和蟹籽，比較香港茶樓，內餡未有加冬菇粒，少了口感層次。提到口感最好的點心，莫過於第三道香脆明蝦紅米腸，紅米腸的外皮煙煙韌韌，中間有一層炸網，呈現出反差！

蘩樓

地址：人民南路2002號佳寧娜廣場4樓

交通：地鐵1號線國貿站A出口、地鐵9號線人民南站C出口，步行約2分鐘

人均收費：人均¥87起



羅湖高質點心【8】丹桂軒——軟糯入味豬手煲

丹桂軒是羅湖具代表性的老字號茶樓，自1995年開業以來，憑藉高品質的傳統點心與經典粵菜，成為許多港人的聚腳地。招牌點心水晶鮮蝦餃皮薄透亮，鮑汁鳳爪以蠟燭保溫，非常細心，金沙紅米腸粉口感豐富。此外，丹桂豬手煲更是累計銷售過百萬份，網民都讚「超軟糯，入口即化，滿滿膠原蛋白，味道調得剛好」，也是必點菜式。價格方面，人均約¥92。

丹桂軒(羅湖火車站店)

地址：火車站綜合大樓5B

交通：深圳地鐵1號線羅湖站A1出口，步行約2分鐘

人均收費：人均¥92起



羅湖高質點心【9】瑰麗軒酒家——大中小點均一價¥9.8

位於彭年酒店3樓的瑰麗軒酒家一直以低價高質點心和優雅環境獲港人支持。瑰麗軒點心堅持現點現做，可一嘗米芝蓮星級廚師的精湛廚藝，招牌菜包括經典蝦餃皇、蜜汁叉燒腸粉及一口爆汁石歧玻璃乳鴿，平日早茶時段大中小點均一價¥9.8，並設有團購套餐如雙人早茶套餐¥138，人均只需¥69。

瑰麗軒酒家

地址：深圳市羅湖區嘉賓路2002號彭年廣場3層

交通：深圳地鐵1號線國貿站B出口約3分鐘

人均收費：人均¥69起



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