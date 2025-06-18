深圳潮汕菜5推介｜¥38炸蠔餅＋鹵鵝＋新鮮花甲　這間牛肉火鍋必試

深圳潮汕菜｜想食正宗潮汕菜不用到鄉下！深圳就有多間高質潮汕食府，由高檔精緻到親民抵食應有盡有。《香港01》好食玩飛記者精選5間人氣潮汕餐廳，包括榮獲黑珍珠一鑽的「吳·現代潮菜」、¥38就食到足料蠔餅的「潮香四海」、專做滷水鵝的「壹只鹵鵝」等。不論是矜貴鮑魚鵝掌，還是平民打冷小炒，都能滿足你！



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深圳潮汕菜【1】 吳‧現代潮菜——黑珍珠一鑽餐廳

吳·現代潮菜位於華僑城繁華地段，善於把傳統潮州菜與新式烹飪手法融合，榮獲2025年「黑珍珠一鑽餐廳」的殊榮。招牌菜如黑松露焗南非三頭鮑、36個月老獅頭鵝掌及30年老菜脯粥，餸菜充滿潮州風味，同時擺盤亦優雅精緻，上菜時會作一番介紹。餐廳環境以黑色為主調，從日本手工宣紙壁畫，到敍利亞石雕等裝飾，每個細節都感受到餐廳的格調，適合慶祝節日及商務宴請。

吳·現代潮菜

地址：深南大道9018號華僑城大廈E座E-101A

營業時間：11:30-14:00；17:30-22:00

人均：¥300-500



深圳潮汕菜【2】 潮香四海——¥38蠔餅餡料豐富

潮香四海是南山區人氣潮汕菜大排檔，品牌於1980開業，並曾連續兩年入選「大眾點評必吃榜」。餐廳主打親民價潮汕打冷與海鮮小炒，部分海鮮即叫即撈，必食推薦有年銷近20萬份、¥38的霸氣蠔仔烙（炸蠔餅），選用潮汕直送珍珠蠔製成，搭配九肚魚、鮮蝦與蟹柳增加口感層次；還有¥168潮式凍龍蝦，青龍蝦肉彈牙，冷盤感覺清新；當然亦少不了¥48滷水拼盤。

潮香四海（南山店）

地址：南山大道1110號南海大廈首層105、106號舖

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00

人均：¥80-120



深圳潮汕菜【3】壹只鹵鵝·潮汕菜——鹵水鵝全包宴

壹只鹵鵝屬於連鎖潮汕菜，在蓮塘、福田等地都有分店。單看店名就知道餐廳招牌是獅頭鹵水鵝，獅頭鵝八珍拼盤可以一次過食到獅頭鵝的八個部位，包括鵝肉、鵝腸、鵝心等，許多食客都讚「鵝肉質鮮嫩、鹵水味濃郁」，另外也有招牌手撕雞、鮑汁扣鵝掌、石橄欖湯等潮式美食，人均價格約¥50左右，團購單人餐優惠¥40。

壹只鹵鵝·潮汕菜

地址：碧新路滿京華喜悅1期6號舖

營業時間：10:30-22:00

人均：¥50-100



深圳潮汕菜【4】碼頭見·潮汕菜——新鮮直送花甲、九肚魚

碼頭見·潮汕菜位於福田領展中心城，主售新鮮海鮮與潮汕融合菜式，標榜選用每日新鮮直送汕頭南澳島海產。其¥55涼拌花甲酸辣開胃，肉質飽滿， ¥53椒鹽九肚魚外脆內嫩，鮮味十足，另外¥43香煎煎蠔烙（炸蠔餅），蠔肉占比7成非常足料。人均價格約¥95，餐廳裝潢以船木、麻繩等呼應碼頭主題，半開放式廚房可觀看生醃製作過程，讓食客信心大增！

碼頭見·潮汕菜

地址：福田區福華一路領展中心城G層008A

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00

人均：¥80-120



深圳潮汕菜【5】河粉先生——潮汕牛肉湯粉+打邊爐

提到潮汕菜，潮汕湯粉和牛肉也是不可或缺的！河粉先生就是以潮汕湯粉及牛肉火鍋為主題的連鎖品牌，最受歡迎的菜式就是手打牛筋丸湯粉、普寧炸豆腐、潮汕粿肉，其中牛筋丸選用雲貴黃牛後腿肉每天手工捶打，牛骨湯底每日熬6小時，獲食客大讚「牛筋丸彈牙，湯頭鮮」。此外，火鍋採用一人一鍋，有吊龍、各式鮮牛肉可選，大眾點評上最平¥94就可享用單人火鍋套餐，非常抵食！

河粉先生

地址：香蜜湖街道農林路69號印力中心負一層

營業時間：11:00-21:00

人均：¥30-60



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