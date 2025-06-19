蓮塘口岸唱K 4間｜地鐵直達＋最平¥18唱3小時　一間包海鮮自助餐

蓮塘口岸唱K｜蓮塘口岸一直因其划算的交通費和較短的輪候時間成為不少人來往深圳的陸路口岸，口岸周邊也不乏購物、玩樂的好去處，《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合了4個口岸附近的唱K好地方，包括最平人均¥18任唱3小時的純k、有海鮮K Buffet的蕭邦音樂會所和位於水貝IBC MALL內的魅KTV等，全部都性價比超高！



蓮塘口岸唱K【1】星聚會KTV（東門店）——人均¥21任唱3小時

位於東門老街的星聚會KTV分店，與深圳地鐵蓮塘口岸站只有3站之隔，交通便利。星聚會屬於連鎖店，歌曲庫涵蓋不少流行曲、經典廣東歌及K-Pop熱門歌曲。店內裝潢以Cyberpunk未來科技風為主，房型選擇亦多樣，從2-6人的小型K房，到10-18人的大型派對房均有提供，部分房型更配備巨幕投影，營造出宛如演唱會的效果。平日13:00-18:00的時段最平¥128就可在小型K房任唱3小時，最平每人¥21，另外也有飲品小食套餐。

星聚會KTV（東門老街概念店）

地址：深圳市羅湖區深南東路3018號

營業時間：周一至五 00:00-10:00,13:00-00:00／周六日 24小時營業

交通：深圳地鐵2號綫湖貝站C出口步行10分鐘



蓮塘口岸唱K【2】蕭邦音樂會所（福田店）——¥138海鮮K Buffet唱足3小時

蕭邦音樂會所福田店雖然並非最近蓮塘口岸的分店，但該店勝在有高性價比K Buffet，平日僅需¥138即可任飲任食唱足3小時，食物選擇不勝枚舉，有蒸海鮮、串燒、壽司、點心等。場內環境寬敞，歌曲選擇涵蓋大路流行曲及經典金曲，並與「全民K歌」同步更新，但部分新歌需額外付費約¥19解鎖。

蕭邦音樂會所

地址：深圳市福田區南園路66號佳兆業中心1-4樓

營業時間：周一至五 15:00-07:00／周六日 12:00-07:00／自助餐供應時間 17:30-20:30

交通：深圳地鐵1號綫科學館站F出口步行約2分鐘



蓮塘口岸唱K【3】純k（東門店）——人均¥18任唱3小時

純K東門分店距離蓮塘口岸僅約20分鐘地鐵車程，房間內寬敞且設有獨立廁所，部分房型有巨型落地屏幕及站立式麥克風，更配備多種燈光模式，可隨音樂節奏變換，增添氣氛。歌曲選擇方面，純K的曲庫有最新流行曲、經典廣東歌、K-Pop及國語熱門歌曲，同樣是和「全民K歌」同步更新。價格方面，純K以每間K房計算，1-5人小型房，最平每人¥18即可任唱3小時，性價比高。若選擇1-9人大屏幕中型房，2小時歡唱價格約¥108，適合聚會。

純k(信和東門不夜天店)

地址：廣東省深圳市羅湖區東門街道東門中路2010號信和購物廣場11層

營業時間：周一至日 09:00-04:00

交通：深圳地鐵2號綫湖貝站A出口步行8分鐘



蓮塘口岸唱K【4】魅KTV（IBC店）——2小時最平每人¥17

位於IBC MALL商場內的魅KTV，以炫彩燈光裝潢，曲庫涵蓋最新流行曲、經典粵語金曲及熱門K-pop並定期更新，價錢同樣以每間房計算，1-5人小包廂平日指定時段2小時歡唱¥88，最平每人¥17，非常抵玩！值得一提，IBC MALL內有超市盒馬先生、茶樓點都德、酸菜魚魚你在一起等人氣商店和餐廳，是個周末好去處！

魅KTV(水貝IBC店)

地址：廣東省深圳市羅湖區布心路3008號IBCMALL商場三樓13-14商鋪

營業時間：周一至日 12:00-06:00

交通：深圳地鐵3號綫水貝站步行5分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略