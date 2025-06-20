深圳灣按摩6推介｜靚裝修¥54肩頸按摩＋熱敷　網民：必試這間頭療

深圳灣口岸按摩｜南山按摩｜許多港人都喜歡專程到深圳按摩揼骨，皆因深圳Spa館性價比高、多療程選擇，當中深圳灣口岸附近的按摩店亦不例外，不僅有親民價¥54肩頸按摩，也有各種特色療程例如獨家調製精油Spa、熱石按摩、中藥泡澡等任君選擇，想下次鬆一鬆就不妨留意下文！



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深圳灣口岸按摩【1】涳SPA——¥127肩頸頭通絡按摩

涳SPA距離深圳灣口岸約10分鐘車程，交通便利。店內療程種類多樣，提供按摩、熱石、拉伸、精油SPA等，精油也有40款可選，團購最平¥127享肩頸頭通絡按摩。整間店走奶油色系，空間寬敞，每間房間都有獨立浴缸，也有可拉簾的落地窗，採光度十足，同時可以看到深圳灣的景色，網民都大讚「技師手法專業，按得恰到好處」、「房間裝修精緻，私隱度高」等。

涳SPA（君尚3019店）

地址：深圳南山區中心路3019號天虹大廈8層803

交通：深圳地鐵2號綫登良站A出口步行680米



深圳灣口岸按摩【2】泰適SPA館——熱石精油SPA

泰適SPA是港人北上按摩熱門之選，其後海分店就近深圳灣口岸，車程只需約15分鐘，地理位置方便！品牌向來以專業泰式按摩及充滿氛圍感的環境聞名，而後海店就以獨特暖調洞穴風設計營造治癒氛圍。

必試¥198足療和肩頸按摩（70分鐘），或¥358熱石精油SPA（80分鐘），雙人更可享60分鐘全身泰式按摩優惠¥398，並有數十款進口精油自選調香，更提供芒果糯米飯作為按摩後的甜品，網民都讚「疲勞全消、回頭率高」，是即日來回的充電之選！

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泰適SPA館 | 精油•按摩•足道（後海地鐵店）

地址：海德三道卓越後海中心三樓L3-03

交通：深圳地鐵2/11號綫後海站H出口步行50米



深圳灣口岸按摩【3】泰二SPA——網民：必試頭療

泰二同樣是按摩連鎖品牌，就近深圳灣口岸的分店屬於旗艦店，口岸前往只需15分鐘車程。踏足店內，一陣精油花香撲鼻，裝修以東南亞熱帶風情為主，為顧客帶來休閒放鬆的感覺。網民特別推薦其¥268頭療及肩頸按摩套餐，表示技師按摩力度充足，且洗頭後頭髮順滑，另外也有精油SPA、古法按摩等療程。

泰二•SPA•足道•洗頭•按摩（海岸城旗艦店）

地址：深圳南山區中心路3019號天虹大廈8層803

交通：深圳地鐵2號綫登良站A出口步行680米



深圳灣口岸按摩【4】慢慢生活館——親民價¥54肩頸按摩50分鐘

慢慢生活館是許多本地打工仔都推薦的中泰式按摩店，其海岸城分店距離深圳灣口岸3個地鐵站。店內環境以音樂和香薰營造沉浸式放鬆氛圍，空間整齊舒適。網民都讚技師力度適中，且團購優惠價低至¥54可享50分鐘肩頸按摩及熱敷，價格非常划算！

慢慢生活館•中泰式按摩•SPA（海岸城店）

地址：深圳南山區文心六路海岸大廈東座4樓

交通：深圳地鐵2/11號綫後海站E2出口步行310米



深圳灣口岸按摩【5】逅漾SPA——北方特色搓澡

逅漾SPA同樣是後海站附近的Spa館，比較前面介紹的店舖，逅漾SPA更著重於北方特色中藥泡浴全身搓澡，再配合按摩，增加客人身體血液循環，和去除身體角質。其泡浴服務不但獲讚舒適，更是效果顯著。另外Spa館另有精油套餐及熱石，人均約¥300。

逅漾SPA

地址：深圳南山區後海濱路3368號鵬潤達商業廣場西座2407

交通：深圳地鐵2/11號綫後海站F出口步行80米



深圳灣口岸按摩【6】樸舍SPA——自家研發精油按摩

樸舍主打精油SPA和按摩，品牌創辦人是國際IFA認證芳療師，自家研發各類精油。高新園分店距離深圳灣口岸約20分鐘車程，從門外就已經聞到一陣芳香，店內木系簡約的裝修風格為客人帶來休閑的氣氛，而店內也有約10間獨立房間，私隱度高，優惠價最低¥162感受70分鐘全身精油按摩。

樸舍SPA

地址：粵海街道高新區社區高新南一道006號TCL大廈A棟4樓410

交通：深圳地鐵1號綫高新園站C出口步行60米



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