高鐵大環線｜新列車7.1開　港人旅行必搭！深圳出發經惠州等12站

高鐵大環線｜7月1起，廣東將再新增一條往返深圳北的高鐵大環線，環線途徑深圳坪山、惠州、潮汕、梅州及揭陽等地，車程共5小時，縮短了前往各地的時間。《香港01》好食玩飛記者將整理線路資訊，並推薦相關車站的4大景點，包括國家5A級景區、中國四大古橋之一、逾300米瀑布群、獨特泥漿浴體驗，大家在短假期就可以北上暢遊！



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高鐵大環線｜7月1日開通 途徑逾12個站

近年，內地積極發展高速鐵路，繼去年9月開通「從廣州到廣州」環線列車後，廣東將於7月1日起再新增「深圳北至深圳北」的高鐵高峰大環線。

「深圳北至深圳北」線路名為D9720/17、D9718/9次環形高峰線，僅於節日、假期等人流高峰期運行。串聯杭深、梅汕、龍龍、京港高鐵，詳細路線則是由深圳北出發，途經深圳坪山、惠陽、惠東南、潮汕、揭陽機場、揭陽、豐順東、畬江北、梅州西、五華、龍川西、惠州北等地，最後折返至深圳北，全程大約5小時。

「深圳北至深圳北」高峰大環線僅於節日、假期等人流高峰期運行。

是次開通將大大縮短粵東地區與大灣區城市的通行時間，方便市民和遊客到粵東各地旅行，以下《香港01》好食玩飛記者將推薦相關車站的5大景點，大家不妨在假期中去個短旅行！

高鐵大環線景點【1】惠州西湖（惠陽及惠東南站）——國家5A級景區

惠州西湖為國家5A級景區，是少有可免費參觀的景區。園內分為5個景區，包括平湖、豐湖、孤山、南湖及菱湖，區內有不少歷史建築與遺跡，例如明代古塔泗洲塔、蘇東坡捐建的蘇堤和西新橋等，部分需要收費，湖中島嶼棲息白鷺等鳥類，湖泊景色宜人，吸引不少人前往打卡半日遊。

高鐵大環線景點【2】廣濟橋（潮汕站）——中國四大古橋之一

距離潮汕站30分鐘車程的廣濟橋，為中國四大古橋之一，至今已有近800年歷史，一大部分的橋是由18艘梭船拼合而成，以這獨特結構成為世界上最早的啟閉式橋樑，成為遊客必訪景點。廣濟橋周邊也有廣濟樓、牌坊街、韓文公祠等，晚上也有亮燈儀式，令整個景點充滿特色。

高鐵大環線景點【3】黃滿寨瀑布（揭陽站）——粵東最大瀑布群

黃滿寨瀑布群是粵東最大瀑布群，屬於國家4A級景區。瀑布群由五級瀑布組成，總落差超過300米，其中82米寬的飛虹瀑佈在陽光照射下常現彩虹奇觀，景區內還有展示客家文化的民俗村和介紹地質演變的地質公園博物館，非常適合喜歡大自然的朋友。據網民提醒，瀑布水流大，亦需要行山觀賞，前往前應衡量自身能力及準備適當衣物和食糧。

高鐵大環線景點【4】五華熱礦泥溫泉（五華站）——浸天然高溫礦泥浴

位於梅州五華的熱礦泥溫泉度假村，是中國罕見的天然高溫礦泥浴場，區內有泥池及溫泉區，泡在泥池彷彿被溫熱的朱古力醬包圍著，不少網民都表示是難忘的體驗，另外也有各類當歸、艾草等中藥溫泉，打造雙療體驗。不過泥池及溫泉都維持在高溫，建議泡泉期間要留意身體狀況。

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