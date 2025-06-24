南山歐洲城攻略｜4大必行推介！IKEA小食¥2起+麥德龍超市+家具城

深圳好去處｜近年越來越多人會到深圳訂製或購買家俬，而南山區附近就有一個鮮為人知的食玩買家具好去處，就是歐洲城！歐洲城內不但有數間家具特賣場，更有整棟的宜家家居、倉儲式超市麥德龍等，逛商場逛多了，不如來這裡！



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深圳歐洲城位於深圳南山區，是近來本地人的周末好去處，不僅有多間大型傢具店，更有貨倉一般大的運動用品店及超市，彷彿走進深圳小歐洲，一站式選購家具、日用品、和美食，下文將介紹歐洲城4間必逛店舖！值得一提，現時深圳許多家具店都獲國家補貼的津貼，在選購前可查詢相關優惠。

深圳歐洲城位於深圳南山區，距離福田口岸約48分鐘地鐵車程，是近來本地人的周末好去處。（小紅書@楠溪雜記）

深圳歐洲城必逛【1】宜家家居——規模龐大+¥3起食堂

深信大家對宜家家居都並不陌生，來自瑞典的全球知名家具品牌，從客廳的燈飾，到廚房的廚具，甚至是浴室的小物都可以在這裡找到，是新屋入伙或裝修必逛的地方。

歐洲城宜家家居除了規模龐大，佔據一整棟樓，更以其抵食食堂「Swedish Cafe」吸引不少人專程到訪。招牌美食包括¥19.9的瑞典肉丸（10粒）、¥3軟雪糕、團購¥1.99薯蓉及每樣¥10不到的早餐美食。每逢星期五，食堂更推出半價優惠，意粉及飲品僅需¥18.49，餐牌則和香港一樣不時推陳出新。

深圳歐洲城必逛【2】麥德龍——不用會員的倉儲式超市

德國大型倉儲式超市「麥德龍」曾是歐洲第2大、世界第3大零售批發超市，現於深圳設有3家分店，其中歐洲城分店的面積猶如貨倉一般。雖然超市設會員制，但進入超市並不需要會員，會員制的設定是讓會員有更優惠價格。不少網民大讚超市空間闊落又不及山姆多人，貨品種類繁多，最受歡迎的有20多元人民幣的預製菜和零食，份量大又好吃。

深圳歐洲城必逛【3】迪卡儂——佔地3層+70種運動裝備

位於深圳歐洲城的迪卡儂（Decathlon）為法國運動用品連鎖品牌，佔地3層逾5,000平方米，屬華南地區旗艦店，向來以高性價比自家品牌商品廣為人知。

店內也是採用倉儲式設計，提供超過70種運動的服飾和裝備，顧客可自由試用健身器材、測試露營裝備等，看過實物在購物。必買推薦包括徒步登山鞋、輕量露營帳篷及透氣瑜伽服飾，部分產品最平¥20就有交易。運動發燒友不容錯過！

深圳歐洲城必逛【4】香江家居——樓高4層裝修家具城

香江家居是以裝修及家具為主題的商場，樓高4層，內有過百個訂製家具或建材品牌，包括多個知名品牌例如日本TOSHIBA、韓國家電品牌LG、床褥名牌SIMMONS等，也少不了國產訂製衣櫃品牌歐派櫥櫃、美的，窗戶、地板亦全都可在這裡找到，大家在這格價又何妨。

除了以上商店，歐洲城內也有常見食肆如Pizza Hut、KFC、Starbucks等，保證在這裡一日遊都有地方醫肚！

深圳歐洲城

地址：北環大道8188號

營業時間：10:00-22:00

交通：深圳地鐵1號綫白石洲站，轉乘M487公交直達歐洲城總站／7號綫龍井站再步行約15分鐘

距離福田口岸約48分鐘地鐵車程，Call車約30分鐘車程。



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