2大人氣郵輪團推介：南極洲、南美洲35天｜日韓、夏季祭典12天

郵輪假期近年越來越受港人歡迎，除了可享受郵輪上多元化的娛樂設施之餘，又可遊覽多個城市或國家的風光！《香港01》好食玩飛頻道今次為大家介紹兩個文化深度郵輪團，一個是南極洲、南美洲35天團，另一個是參加一年一度夏季祭典的日韓團，全程免收服務費，團費已包括所有稅項，品嚐當地特色美食！

值得一提的是，兩個團都是乘搭以優質服務設施見稱的《公主郵輪》，即日至7月24日報名，每位最多可減$450，有興趣的朋友記得看到最後啦！



郵輪團推介｜1. 南極洲、南美洲35天郵輪假期

乘坐藍寶石公主號遊覽南極洲，觀賞海洋生物，如海鳥、海豹、企鵝等，更會環繞冰河、冰山欣賞美景。（官方圖片）

首先介紹35天人氣郵輪假期，行程除了到訪南極洲以及南美洲多個城市、景點，更包括17晚「藍寶石公主號」豪華住宿，大家可以乘坐小型飛機俯瞰「納斯卡神秘線條」、乘坐「世界盡頭列車」前往火地島國家公園，還會坐火車前往世界七大奇蹟之一的「天空之城」。整個旅程的重頭戲，莫過於參加一年一度巴西盛大慶典「巴西嘉年華」，及到訪與世隔絕的島嶼「復活島」！

👉🏻立即預訂南極洲、南美洲35天豪華郵輪假期，親身體驗熱情洋溢的巴西嘉年華！

巴西嘉年華

近距離參與一年一度的巴西嘉年華。（官方圖片）

巴西嘉年華是巴西最盛大、熱鬧的節日，舞者會穿著色彩繽紛的服飾，跳著充滿節奏感的森巴舞，還有其他極具特色的舞蹈，好像阿克塞舞、弗雷沃舞同馬拉卡圖舞，令整個氣氛富有活力。嘉年華更加打入健力氏世界紀錄大全，成為「全球規模最大的狂歡節」！旅行團已悉心安排6人包廂前排區域，讓大家可以近距離感受那種歡樂同熱情，絕對是人生必去的節慶之一！

「世界文化遺產」摩艾石像

行程另一重點就是復活節島。島上有約600多座巨型的摩艾石像，最高可達約10米、最重達200噸。摩艾石像有不同的造型，有些有眼睛和頭頂的紅色火山石「頂冠」（俗稱「帽子」），姿勢亦有跪坐或站立之分。今次行程會帶你參觀島上三個最具代表性的摩艾石像：「阿胡阿基維」、「阿胡塔哈伊」及「阿胡高特威庫」。

復活節島拉諾考火山

火山口的中央成形一個漂亮的湖泊。（官方圖片）

復活節島上最著名的景點，非拉諾考火山莫屬！拉諾考火山是一座死火山，火山口形成了巨型火山口湖，湖面長滿蘆葦，被譽為島上最美的湖泊！在火山西面，更可以飽覽整個島嶼的壯麗風光。今次行程會帶大家登上火山，欣賞最大火山口的全景，絕對是一次難忘的體驗！

探索南極洲壯麗秘境

觀賞南極珍稀野生動物。（官方圖片）

今次35天郵輪假期，帶大家上天下海，盡享多元娛樂及美食，並於郵輪欣賞南極的壯麗風光。另外亦會到訪阿根廷、烏拉圭、智利、復活節島、秘魯等多個精彩景點，當中包括阿根廷「火地島國家公園」及「高卓人牧場」，智利首都聖地牙哥、秘魯古城庫斯科，以及巴西最大城市聖保羅的市內觀光，讓你深入感受南美多元文化與自然美景。

全程包機票、酒店、郵輪食宿及稅項，免收旅行團服務費，等你輕鬆無憂出發！

《公主郵輪~藍寶石公主號》南極洲、南美洲35天豪華郵輪假期

出發日期：2026年01月24日

團費：每位$219,699起（內艙房），乘坐阿聯酋航空

即日至7月15日報名，每房額外可享USD100船上消費額！



👉🏻立即預訂南極洲、南美洲35天豪華郵輪假期，親身體驗熱情洋溢的巴西嘉年華！

即日至2025年7月24日期間，用銀聯卡或二維碼於永安旅遊報名長線郵輪產品，每位減$450／報名亞洲郵輪產品，每位減$160！

郵輪團推介｜2. 《日本夏祭》日本、韓國12天豪華郵輪假期

乘坐鑽石公主號遊歷日本、韓國等地。（官方圖片）

日劇中經常會看到日本人參與夏日傳統祭典，穿上浴衣在穿梭祭典攤檔大快朵頤、欣賞舞蹈遊行、河邊觀賞煙花大會。相信不少港人都會想親身參與，接下來要介紹的日本、韓國12天郵輪假期，不僅可享受10晚鑽石公主號的郵輪住宿，歎盡船上娛樂、美食，更會帶大家參與3大祭典！

👉🏻立即預訂日本、韓國12天郵輪假期！親身感受日本一年一度夏季祭典

青森睡魔祭

巨型的睡魔燈籠會在市內巡遊。（官方圖片）

青森睡魔祭每年吸引超過300萬觀光遊客到訪，祭典會製作約20座大型人形燈籠及約15座兒童睡魔燈籠，這些燈籠寬9米、深7米、高5米，多以戰國時間的武將、歌舞伎、神佛等為題材，並在青森睡魔祭不同時段於市內遊行。

高知夜來祭

舞者會在夜來祭表演各種舞蹈。（官方圖片）

高知縣為了振興地方經濟和鼓舞人心，於是在夏季舉行高知夜來祭。這是四國三大祭典之一，每年吸引近2萬名舞者參與表演，舞者會手持鳴子一邊隨音樂起舞，並在市內17個地點輪流上演舞蹈表演。最後更會舉辦煙火大會。

德島阿波舞祭

Caption : 德島阿波舞祭是四國三大祭典之一。（官方圖片）

德島阿波舞祭同屬四國三大祭典，參與祭典的舞者會在德島多個場地，跳著日本傳統的阿波舞，每年吸引至少130萬觀光客參加。關於阿波舞的由來，最為人所知的傳說是當年慶祝德島城完工所舉辦的宴會，當時的百姓手舞足蹈地跳舞，最後演變成阿波舞。祭典期間除了可以融入日本的文化，還可以到德島河邊一嚐沿岸的「屋台」美食。

必訪日韓知名景點

12天郵輪假期更會拜訪多個日、韓熱門旅遊景點，當中包括東京「Sky Tree晴空塔」、鐮倉「大佛」、青森「奧入瀨溪流」、境港「鬼太郎列車」及「足立庭園美術館」、高知「祖谷溪谷」、「蔓藤橋」及「大步危、小步危」、韓國釜山「甘川洞文化村」、「白淺灘文化村」及「札嘎其海鮮市場」等。

除祭典、海鮮市場需要自理餐費，全程包機票酒店郵輪食宿，不設自費活動，免旅行團服務費！暢玩足12天，划算到不得了！

（公主郵輪~鑽石公主號）《日本夏季祭典》日本、韓國12天郵輪假期

出發日期：2025年08月04日

團費：每位$37,699起（海景房），乘坐國泰航空



👉🏻立即預訂日本、韓國12天郵輪假期！親身感受日本一年一度夏季祭典

即日至2025年7月24日期間，用銀聯卡或二維碼於永安旅遊報名長線郵輪產品，每位減$450／報名亞洲郵輪產品，每位減$160！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略