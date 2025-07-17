旅遊夢幻秘景3大！一生人必看　聖誕老人村＋CNN推薦最佳極光地

旅遊夢幻秘景｜每次去旅行都是日韓台食玩買，跑景點仲Chur過返工？想來一趟輕鬆又充實的旅行，其實都有好多好選擇！《香港01》「好食玩飛」為大家推薦3個一生人一次必看的冬季美景，可以慢活在芬蘭探索聖誕老人故鄉、在冰島泡著溫泉看極光等，更可以暫時忘卻平日急速的生活節奏及壓力，維持身心靈健康！



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旅遊夢幻秘景【1】冰島 — 世上唯一可全境觀看北極光

冰島是世界上唯一可全境觀看北極光的國家，也是CNN Travel推薦全球最佳觀賞極光地之一！在冬季到訪冰島一定要到訪最著名的藍湖溫泉，藍湖是冰島著名的地熱溫泉，除了擁有獨特的藍色水色，更可以邊泡溫泉邊欣賞極光，絕對是冰島冬季旅遊的一大亮點！

另一必訪的夢幻秘景，就是冬天限定、世界唯一的「藍冰洞」！藍冰洞位於冰川深處，是由夏天冰川融化的雪水凝固後全天然形成的冰洞，因此每年的實際位置、大小及數目都不同，每個藍冰洞都獨一無二！不過要留意，進入藍冰洞屬於危險活動，根據當地規定，必須跟團並穿戴安全裝備才能前往冰洞遊覽。

大部分人都會選擇租車自駕遊覽冰島，但冬天的冰島日照時間短，而且需要在積雪及結冰的公路上駕駛，對於沒有豐富雪地駕駛經驗的遊客來說相對有難度，即使開車經驗豐富，也有可能遇到突發天氣狀況，需要保持高度專注及擁有足夠的判斷力。因此若打算自駕遊，建議預早籌備個人意外或醫療保障，即使不幸遇上緊急情況或意外，也可得到適當支援！

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旅遊夢幻秘景【2】芬蘭 — 唯一官方認證聖誕老人故鄉

芬蘭除了是全球最快樂的國家，也是追逐北極光最佳國家之一。在芬蘭全年都可以見到極光，其中位於芬蘭最北部的拉普蘭，更獲CNN評選為欣賞北極光最佳地點，一年內有約200個夜晚會出現非常清晰的極光，是名副其實的「極光天堂」！

拉普蘭更擁有世界上唯一被聯合國認可、全年每天開放的聖誕老人村。在村內可以打卡北極圈分界線、聖誕老人辦公室、聖誕老人郵局等，更可以模仿聖誕老人體驗搭乘麋鹿雪橇，是非常特別的體驗！

此外，拉普蘭也是滑雪勝地，擁有多個大型天然滑雪場，可以在北極圈一邊進行高山滑雪、乘坐哈士奇雪橇車、暢玩雪上摩托車，一邊看極光！不過滑雪屬於高風險活動，加上天然滑雪場的雪質容易受天氣影響，甚至有雪崩風險，存在一定的危險性。如果是滑雪新手，應該參加當地的滑雪體驗課程，並預先計劃保障，確保在滑雪過程中遇到意外時可以儘早獲得協助，才能盡情享受滑雪的樂趣！

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旅遊夢幻秘景【3】日本白川鄉合掌村 — 世界文化遺產

位於日本岐阜縣的白川鄉合掌村是「日本的故鄉」，於1995年起被聯合國教科文組織列為世界遺產，更對當地人的傳統習俗及文化進行了高度評價。白川鄉合掌村曾在2023年被聯合國世界旅遊組織評選為《最佳旅遊村莊》之一，至今完整保留113棟多棟合掌造建築，其中一座更有400多年歷史，整座村落都散發著古色古香的氣息！

此外，白川鄉合掌村更是日本降雪量最大的豪雪地區，在冬季期間，合掌造的茅草屋頂會被白雪覆蓋著，地上也會積滿厚厚的雪，場面非常浪漫。在每年的1月到2月，當地更會舉行冬季夜間點燈活動，簡約的燈飾搭配下雪場景，絕美的浪漫氛圍宛如童話！

白川鄉合掌村也有許多打卡級的美食，如透明水布丁、飛驒牛料理、五平餅、文字吉拿棒等，大部分都是岐阜縣及合掌村限定！不過要記得即使好吃也不能過量，畢竟身處外地容易水土不服，合掌村位置亦較為偏遠，一旦水土不服延誤治療，有可能引發其他併發症。因此，及早擁有可全球保障的住院保障是非常重要的，即使在外地或在港入院也能得到賠償。

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