BLACKPINK演唱會飛領取攻略　HopeGoo消費5筆！$0換啟德Show門票

BLACKPINK《DEADLINE》演唱會香港站的門票已火速售罄，一票難求！不過BLACKPINK的粉絲不用失望，一站式旅遊平台HopeGoo將推出限時搶飛活動，用戶只需於HopeGoo APP或微信小程式內消費且完成5筆訂單，即可成為合資格用戶有機會兌換BLACKPINK演唱會香港站或泰國站門票1張！WeChat Pay HK用戶更享專屬兌換獎賞！想知兌換詳情？立即往下查看！



BLACKPINK將於明年1月24日及25日，在啟德體育園舉行兩場演唱會。

消費5單即有機會兌BLACKPINK演唱會飛

韓國人氣女團BLACKPINK將於2026年1月24日及25日在香港啟德主場館舉辦第三次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，門票日前已經公開售票，不過已火速售罄，可謂一票難求！

HopeGoo為大家預留少量門票，用戶只需要在活動期間（7月18日至8月18日，逢星期一、五上午10時更新庫存），只需要在HopeGoo消費且完成滿5筆訂單，即可以免費搶BLACKPINK演唱會門票！

活動期間，用戶在HopeGoo App及HopeGoo微信小程式，成功完成1筆訂單，即可獲得1粒心，集齊5粒心可合成一把鑰匙，鑰匙可免費搶BLACKPINK門票（香港站或泰國站）1張，以及Joox會員年卡1張！數量有限，先到先得！換句話，只需要在HopeGoo消費且完成滿5筆訂單，即可以免費搶BLACKPINK演唱會門票！

即使已經購入香港站門票的朋友都可以參與！HopeGoo貼心地準備了泰國站門票！讓粉絲可以在10月24日至26日期間，率先在泰國曼谷欣賞BLACKPINK出色的表演，更可順道來一趟旅行！

WeChat Pay HK用戶專屬福利

活動期間，用戶凡透過WeChat Pay HK的優惠專區、生活繳費或電訊繳費頁面的活動橫幅進入HopeGoo 小程式內的活動頁面，更可免費獲得1粒心。換句話，只需要額外完成4筆訂單，即可以有機會兌換門票！

解鎖超抵機票酒店優惠

HopeGoo除了為BLACKPINK粉絲準備演唱會門票及Joox會員年卡外，用戶還可以用一把鑰匙換領旅遊優惠券，例如$50高鐵優惠券、$100港澳台酒店優惠券、$200或$500機票優惠券，甚至是500 G-coins（價值$200），而且優惠券的使用門檻極低，只要消費超過優惠券面值的$0.01即可以使用，幾乎可以把優惠券當錢使！留意，每位用戶僅限兌換一次獎賞，數量有限，先到先得。

HopeGoo夏日激賞

活動時間：2025年7月18日至2025年8月18日，每日上午10時（GMT+8）

適用用戶：所有HopeGoo註冊用戶

適用平台：HopeGoo App及HopeGoo微信小程式

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