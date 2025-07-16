深圳直通巴免費搭攻略　香港有4站上車　直達萬象城/KKmall/老街

深圳直通巴｜免費巴士｜踏入暑假，正是一家出遊同樂的好時機，北上玩樂是不少人的選擇！最近，「羅湖深港文化月」已經開幕，不但會在7月至8月期間舉辦啤酒節、音樂節等30項活動，更推出免費深港跨境巴士，於周末運行，並在銅鑼灣、中環、旺角等數區設置上車點，直達羅湖人氣商場。閱讀內文了解巴士詳細路線、時間表及注意事項吧！



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深圳直通巴｜免費直達羅湖4大人氣商場

即日起至8月10日，「羅湖深港文化月」與深圳巴士集團推出免費來往深圳及香港的跨境巴士線。巴士會在限期內，逢星期六及日運行，並在早上9時從香港發車至深圳，晚上8時由深圳返回香港。

即日起至8月10日，「羅湖深港文化月」推出免費來往深圳及香港的跨境巴士線。（小紅書@罗湖深港文化月）

去程起點為銅鑼灣時代廣場，途徑中環康樂廣場、尖沙咀中港城、旺角朗豪坊、上水廣場4個香港站點，在文錦渡口岸過關，再到羅湖益田假日廣場、萬象城、KKmall、天河城及老街。

回程則會以羅湖益田假日廣場為起點，沿途有萬象城、KKmall、老街3個車站，再經文錦渡口岸過關，返回上水廣場、旺角朗豪坊、尖沙咀中港城、中環康樂廣場，最後銅鑼灣時代廣場。

除了跨境巴士線，「羅湖深港文化月」與深圳巴士集團亦有兩條免費口岸接駁巴士循環線，分別由羅湖口岸及蓮塘口岸出發，途經多個人氣景點及商場。

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深圳直通巴｜免費巴士線僅一班車 座位先到先得

值得一提，每天僅有一班免費直通巴，巴士座位先到先得，47個位子滿座後就無法上車，而且每個站即停即走，建議提早到達車站上車。

按圖看車站位置 ▼▼▼

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深港免費直通巴士

活動日期︰7月12日、7月13日、7月19日、7月20日、7月26日、7月27日、8月2日、8月3日、8月9日及8月10日



去程時間︰早上9時

去程路線︰銅鑼灣時代廣場＞中環康樂廣場＞尖沙咀中港城＞旺角朗豪坊＞上水廣場＞文錦渡口岸＞羅湖益田假日廣場＞萬象城＞KKmall＞天河城＞老街



回程時間︰晚上8時

回程路線︰羅湖益田假日廣場＞萬象城＞KKmall＞老街＞文錦渡口岸＞上水廣場＞旺角朗豪坊＞尖沙咀中港城＞中環康樂廣場＞銅鑼灣時代廣場



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