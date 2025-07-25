泰國SIM卡5款｜每日$5.2起！無限數據一插即用　用Facebook免數據

泰國SIM卡｜去旅行，不論是在地圖APP內找路，還是Call車，一張上網順暢的SIM卡都非常重要！《香港01》好食玩飛記者就整理以下5款泰國使用的SIM卡推介給大家，當中最平更低至每日$5.2！詳情即看下文！



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泰國SIM卡【1】DTAC——4G網速SIM卡郵寄到府

由DTAC網絡提供的泰國4G全境上網SIM卡，提供3天、5天、7天及14天的方案，並提供3GB及5GB高速上網流量選擇，最平每日平均$5.2，覆蓋範圍遍及泰國全國，確保您無論是城市探索或海島度假都能暢快連網。更便利的是，提前線上訂購更可郵寄到府，輕鬆在出發前完成準備。

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電商DTAC也有推出旅客專屬4G/5G SIM卡。（Klook圖片）

DTAC網絡4G上網SIM卡

流量：3GB/5GB高速上網，無限流量自動降速

網速：4G

使用天數：3、5、7、14天

價格：$34-$73（每日平均$5.2起）



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泰國SIM卡【2】WiFiBB——4G網速數據卡、15GB每日平均$8

WiFiBB SIM卡提供7天15GB的流量，4G高速數據用完後，其後會降速，每日平均只需$8，預訂後可在香港機場號客運大樓接機大堂A07櫃台自取，而設定亦簡單快捷，下機一插卡就可立刻使用。

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WiFiBB SIM卡提供7天15GB的流量，下機一插卡就可立刻使用。（Klook圖片）

WiFiBB 4G泰國數據SIM卡

流量：15GB

使用天數：7天

網速：4G（4G高速數據用完後，其後速度被限制為256kps）

價格：$56（每日平均$8）



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泰國SIM卡【3】Uroaming——無限數據+15分鐘中國通話

擔心數據不夠用的朋友，可選擇這張Uroaming無限數據及通話SIM卡！不但可以自選兩大電商DTAC或AIS，在7天內提供15GB高速數據（其後無限數據會減速），更可以享有15分鐘中國通話，非常全面，旅行多一份安心！

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Uroaming數據及通話SIM卡，可自選兩大電商DTAC或AIS，在7天內提供15GB高速數據。（Unsplash）

Uroaming無限數據+通話SIM卡

使用天數：7天

價格：$42（每日平均$6）

網速：4G

流量限制：15GB高速數據用完後，其後無限數據速度被限制為256kps。



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泰國SIM卡【4】DTAC HAPPY TOURIST——8天免費WhatsApp傳短信

電商DTAC也有推出旅客專屬4G/5G SIM卡，提供10天50GB方案！雖然不是無限網絡，但提供8天免費數據，可用於Facebook Messenger、LINE、WhatsApp、微信和 Kakao Talk 傳短信。

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電商DTAC推出旅客專屬4G/5G SIM卡，提供10天50GB方案。（Klook圖片）

DTAC HAPPY TOURIST 4G/5G SIM 卡

使用天數：10天

價格：$53（每日平均$6）

網速：4G

流量限制：50 GB

領取方法：到泰國指定地點自取



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泰國SIM卡【5】True5G——彈性選擇日數及流量＋免費提供14個社交Apps數據

泰國最熱門網絡供應商truemove H，推出曼谷、布吉及清邁3大地區，4G／5G電話和網絡服務SIM卡，種類分為7天、10天、15天、30天，再有15GB、50GB和不限流量可選，方案較有彈性。供應商更免費提供14個社交Apps，包括Instagram、Facebook Messenger、Facebook、LINE、WhatsApp、微信等數據，及無限本地通話至所有網絡，不過就要抵埗才可以拿到SIM卡。

True5G免費提供14個社交Apps，包括Instagram、Facebook Messenger、Facebook、LINE、WhatsApp、微信等數據。（Klook圖片）

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True5G電話和網絡SIM卡

使用天數：7天、10天、15天、30天

價格：$40-$249

網速：4G／5G

流量限制：15GB、50GB和不限流量

領取方法：到泰國指定地點自取



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