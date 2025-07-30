日本海嘯7條Q&A｜30CM高威力多大？自保為何帶枕頭？旅遊保險包？

日本海嘯｜tsunami｜津波警報｜俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級地震，日本沿岸多地發布海嘯警報。強震引發海嘯，日本氣象廳第一時間對北海道至九州和歌山縣等太平洋沿岸地區發布海嘯警報。《香港01》好食玩飛頻道記者收集港人最關心的7條Q&A，讓大家更了解是次危機背後，究竟是什麼一回事。



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日本海嘯｜俄羅斯8.8級地震 引致日本17大地區發生30cm高海嘯

俄羅斯遠東地區堪察加半島於今日（30日）發生8.8級地震，港人熱門旅遊地點日本多地面臨海嘯。香港快運（HK Express）仙台機場因海嘯警報關閉，令香港飛仙台的UO890航班改降東京成田機場；返港航班UO891亦取消！

日本氣象廳針對北海道到和歌山縣的太平洋沿岸等17個地區發布海嘯警報，並在上午10點17分於北海道根室市花咲港，觀測到30厘米高的海嘯！

日本發出海嘯警報後，和歌山縣白濱町沙灘變得空無一人（Kyodo/via REUTERS）

日本海嘯｜Q1. 什麼是津波警報？

津波警報和津波注意報是日本海嘯警報和警告的類型。津波警報是指所預測的最大海嘯波高最高點超過1米，但不到3米，必須立即撤離至地勢較高的地方、疏散建築物或其他安全場所的程度。而津波注意報是指所預計海嘯波高最大為0.2米以上、1米以下，建議立即離開水面並遠離海岸。

日本氣象廳針對北海道到和歌山縣的太平洋沿岸等17個地區發布海嘯警報。（NHK）

日本海嘯｜Q2. 海嘯將會有第2波？

北海道大學名譽教授谷岡勇市郎指，這次海嘯或會分成兩波來襲，第二波的規模可能會超越第一波，威脅更大！依震源規模推斷，初步判斷這起地震為板塊邊界型地震。1952年，堪察加半島曾發生過規模9.0級的地震，當時震央附近曾出現超過10米的海嘯，日本東北地區影響最劇烈，最大浪高達3米！

日本發布疏散警報後，人們到高處暫避。（Reuters）

日本海嘯｜Q3. 30CM高安全還是危險？

北海道根室市花咲港今日觀測到30厘米高的海嘯。不少人以為幾十厘米的海嘯並無殺傷力，但台灣氣象署指，海嘯高度達30厘米時，已經足以令60%的女性被沖倒，尤其是身體嬌小的女生。當海嘯高度升至達70厘米，男生和車輛已經可能被沖走！當海嘯高度升至達100厘米時，死亡率更高達100%。

日本海嘯研究員有川太郎亦指出，當人們聽說海嘯只有幾十厘米時，往往會認為這沒什麼大不了，但實際上非常危險，甚至會危及生命！

海嘯高度達30厘米時，已經足以令60%的女性被沖倒。（台灣氣象署）

日本海嘯｜Q.4 俄羅斯8.8級地震 VS 311大地震差多遠？

日本在17個沿海地區發出了「海嘯警報」（津波警報）。對比2011年發生的311大地震，當時就發出了最高級別的「大海嘯警報」（大津波警報），記錄了最高達37.9米高的海嘯，並列為9.0級地震。

圖為2011年3月11日，日本岩手縣宮古市受海嘯侵襲。（Reuters）

日本海嘯｜Q.5 日本哪些地區受今次事件影響？

日本當局已向以下縣份發避難指示，當中包括北海道、青森縣、巖手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣、神奈川縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、兵庫縣、和歌山縣、岡山縣、德島縣、愛媛縣、高知縣、宮崎縣、鹿兒島縣及沖繩縣。

海嘯侵襲日本東太平洋沿海，日本北海道上空的直播畫面。（NHK）

日本海嘯｜Q.6 保命自救竟然要帶枕頭？

如果不幸遇到地震或海嘯，以下是一些自保方法及必備小物。首先應時刻留意當地廣播、電視、手機緊急警報或政府官方社交媒體發出最新資訊，並遠離沿海或低窪地區，前往高地。若你已經身處高樓大廈，可前往較高樓層，並避開玻璃或容易墜下的物件。

如果要數自保物件，最好能帶備足夠三日飲用瓶裝水和乾糧、處方藥物、哨子、電筒、萬用刀、收音機、箱頭筆、紙張、膠紙、信用咭/存摺及身份證副本、一套替換的衣服。另外，亦可帶備枕頭，因為可以在緊急時保護頭部。

天文台提醒大家有關海嘯警告的預防措施。（天文台官方網站截圖）

日本海嘯｜Q.7 遇海嘯旅遊保險會賠償？

至於不少港人關心的旅遊保險問題。一般旅遊保險都會將地震海嘯納入受保範圍。不過每張保單的受保範圍不盡相同，最好還是向投保公司查詢。

另外，旅遊保險須在購買後才生效，一些投保前已存在的狀況，包括天災如颱風、地震等就會視為旅遊保險的不承保事項。換言之，如果你在天災發生後或媒體廣泛報道天災後，才購買旅遊保險，即使目的地受天災影響而影響行程，亦不會受保。

一般旅遊保險都會將地震海嘯納入受保範圍，不過每張保單的受保範圍不盡相同，最好還是向投保公司查詢。（香港01圖片）

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