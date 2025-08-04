日本手信｜小紅書女被禁登機！被揭帶1款違禁甜品　即場吞6件

日本手信｜最近一款日本甜品在內地社交平台小紅書上爆紅，不少網民到日本旅行都紛紛希望把這款甜品當手信帶回家！然而，一名女網民就在小紅書上大呻，自己因帶了布丁而被海關禁止登機，最後為了不浪費，當場硬食6個布丁，大感委屈。帖文隨即引起網民討論，不少人留言表明破解方法，閱讀下文了解詳情。



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日本手信｜小紅書女買爆紅布丁被禁登機

日本美食眾多，其中有一款牛奶布丁人氣超強，不但常見於便利店內，且奶味濃郁口感軟滑，是不少人到日本旅遊時必吃甜品之一。

而這款布丁近日也在內地社交平台小紅書上爆紅，許多網民都分享大手入貨的圖片，小則買數杯，大則買整箱，於是一名女網民就有樣學樣，打算買6個回家，並放置在手提行李中。怎料在日本機場安檢時就被海關截停，表示布丁不能過關，不忍心丟棄布丁的事主只好當場食布丁。

日本手信｜布丁、豆腐、啫喱屬液體

事實上，布丁、豆腐、啫喱等均屬液體。而據國際航班的規定，手提行李內的液體、凝膠及噴霧類物品必須裝在100毫升容器內，並需放置在不超過1公升的透明密封塑膠袋中，而事件中的布丁為115克，超過了手提行李上機標準，所以事主才會被截停。

帖文隨即引起其他人留言，不少網民都獻計指，如果想買布丁做手信，其實只要兩招！

日本手信【1】以冰袋承載並托運

由於布丁、豆腐、啫喱等均屬液體或膏狀物體，而上文提及的布丁為115克，超過手提行李100毫升的上機標準，但托運方式運載並無影響，所以可以冰袋承載並托運。

日本手信【2】到禁區便利店購買

日本不少機場禁區內都有便利店，例如網民就提醒了大阪關西機場內28號閘口有一間Family Mart，這樣大家就不用在過關前趕著購買，可以進入禁區後再購買上機。由於布甸屬於冷藏食品，建議大家可事先準備冰袋，並購入冰杯作冰種。

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