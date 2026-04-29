深圳國貿SPRING光明里｜5.1開幕！平價版盒馬超市＋MINISO旗艦店

深圳好去處｜深圳新商場2026｜深圳國貿SPRING｜深圳新商場開幕接踵而來，位於光明區備受矚目的新商場「深圳國貿SPRING．光明里」定於5月1日正式開幕。其中最備受矚目的是盒馬超市副線的「超盒算NB」，最平15蚊就買到30隻雞蛋！另外，人氣Omakase「鮨響滿」也即將開設分店。香港01『好食玩飛』小編為大家整理了3項「超盒算NB」必買好物、商場美食開幕、交通懶人包，即睇下文。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳國貿SPRING光明里｜高鐵10分鐘直達、盒馬平價超市進駐

將至五一黃金週，如果未Plan的朋友不妨考慮一下位於深圳光明區新商場「國貿SPRING．光明里」，商場將於5月1日開幕，總面積達1.6萬平方米。商場設置豐富，包括人氣美食、購物、親子活動等等，適合一家大細周末前來打卡！

國貿SPRING開幕｜盒馬平價副線「超盒算NB」首進駐

商場內最具話題性的店鋪，莫過於阿里巴巴集團盒馬旗下的硬折扣超市「超盒算NB」。該品牌由「盒馬NB」更名而來，取其「商品價格超合算」與「Neighbor Business（鄰裡商業）」之意，可算是盒馬的副線超市。目前全國超過400家門店。超市定位於平價社區服務，店內提供約1,500款商品，涵蓋生鮮、冷凍食品及3R（即食、即烹、即熱）產品。

阿里巴巴集團盒馬旗下的平價超市「超盒算NB」。（官網圖片）

在「超盒算NB」內，最平只需約1港元就能買到一盒豆腐；而一大盒30隻裝的雞蛋亦僅需約15港元。

超盒算NB必買攻略｜網民激推三大必買商品：OREO千層、5分鐘即食酸菜魚

在社交平台上「超盒算NB」已被網民封為窮人之光，受歡迎程度直逼Costco與山姆。以下是小編為大家整理其中三項網民評為的必買清單：

超盒算NB必買清單1.｜OREO千層蛋糕：

網民大讚其千層皮夠薄，中間夾雜著濃郁的OREO餅乾碎與鮮奶油，甜度適中，OREO控絕不能錯過！（價錢¥39.9）

超盒算NB必買清單2.｜NB提拉米蘇：

網民評價份量十足而且性價比極高，頂層的可可粉厚實，底層的蛋糕體吸滿了咖啡酒香，口感綿密。（價錢¥13.9）

超盒算NB必買清單3.｜秘製酸菜魚包：

魚片滑溜且無腥味，酸菜湯底夠酸辣開胃，只需加熱5分鐘即可上桌，是不少上班族的囤貨首選。（價錢¥19.9）

國貿SPRING開幕｜人氣Omakase進駐！集結金光鴿王、高燈龍火鍋等多家名店

商場內即將迎來超人氣Omakase「鮨響滿」全新分店，以往在皇庭廣場首店總是排隊到天荒地老，新店開幕後港人終於不用再受長龍之苦！此外，官方亦陸續公佈更多重量級美食陣容，包括以野生菌鮮雞火鍋聞名的高燈龍、榴槤PIZZA始祖La Cesar，金光鴿王等等。

國貿SPRING開幕｜不只購物！陶藝DIY新寵物爬蟲館進駐

除了購物美食，國貿SPRING的休閒選擇亦非常豐富。例如「山木說」陶藝、DIY拼豆手作坊、奧若AVROW KTV、繁殖蜥蜴及兩棲類等爬蟲動物的新巢寵物、MINISO旗艦店等等。

國貿SPRING．光明里｜交通懶人包：10分鐘車程快閃光明區

「國貿SPRING．光明里」的配套比想像中更便利，除了鄰近興建中的地鐵13號線「德雅路站」及巴士「傳麒山站」外，現時最推薦的路線是從地鐵6號線鳳凰城站轉乘的士，車程極短，轉瞬即達。

港人在香港各口岸前往，如自駕約需1小時，乘搭地鐵則需約個半小時。若想追求極速，高鐵絕對是首選！

從香港西九龍站出發，乘坐高鐵直達「光明城站」全程只需10分鐘！出站後短暫接駁即可到達商場，無論是週末飲飲食食，還是到平價超市掃貨，傍晚提著戰利品回港亦非常輕鬆，完全免除長途跋涉的疲累。

國貿SPRING．光明里

地址︰深圳光明區明政路與德雅路交匯處（光明區政府對面）

開幕日子︰2026年5月1日



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略