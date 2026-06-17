新皇崗口岸懶人包｜官媒：料7月啟用！一證過關＋地鐵連接10商場

新皇崗口岸懶人包｜內地多個官媒報道，新皇崗口岸料7月啟用！新口岸將採用一地兩檢模式，日後港人由該口岸前往內地只需使用回鄉證、內地返港則只需使用身份證，北上過關時間縮至約5分鐘，毋須多次轉乘車，過關後更有直連深圳地鐵輕鬆到達各大商場！想知更多新口岸資料？即睇下文！



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皇崗｜傳新皇崗口岸7.1正式營運

廣東省委宣傳部主管媒體《21世紀經濟報道》報道稱接獲消息，新皇崗口岸預計於7月正式啟用。央視旗下《大灣區之聲》日前也引用內媒消息作報道指，新皇崗口岸預計7月正式啟用。

新口岸啟用的具體日子，未知是否留待十四屆全國人大常委會公布。十四屆全國人大常委會第二十三次會議6月23日至26日在北京舉行，會議議程包括「關於提請審議關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案的議案」。

新皇崗口岸位於深圳福田區，聯檢大樓主體結構已基本完工。大樓樓高10層，總建築面積達69萬平方米，並將徹底取消傳統的兩地兩檢，全面升級為一地兩檢，而且於口岸增設地鐵，連接10個大型商場。

傳新皇崗口岸於7月啟用。（深視新聞截圖）

皇崗新口岸【1】口岸採一地兩檢 北上過關時間減半

保安局局長鄧炳強早前在電視台節目中指出，新皇崗口岸將實施合作查驗、一次放行的過關模式，市民由香港前往內地只需使用回鄉證、內地返港則只需使用身份證，也無須轉車，全程只需排隊一次，對比現時檢查兩證將會減省通關時間。過關時間由原先30分鐘大幅縮短至幾分鐘內就完成。

入境處表示，系統的資料不會交給內地，市民若希望使用這項服務，需要自行向內地部門預先登記，同意內地獲取相關資料。

皇崗新口岸【2】交通攻略：直連5條深圳地鐵線、擬新增7條巴士線

香港旅客無需再依賴傳統跨境巴士，未來旅客可由市區直接乘搭港鐵或巴士抵達口岸，過關後直入深圳地鐵。預計新皇崗口岸將連接5條地鐵綫路，包括深圳地鐵7號綫及港鐵北環線支線，亦有20號綫、22號綫及高鐵。

預計新皇崗口岸將連接5條地鐵綫路。（深圳地鐵網）

旅客到達口岸後，可直接轉乘地鐵7號線，到達10大型商場，如喜薈城、天河城、天虹商場、萬象食家、寶能環球匯等。

新皇崗口岸｜維持24小時服務

新皇崗口岸亦將維持24小時通關，讓市民在深夜至凌晨時段依然可以往返深港兩地，不受時間限制！

新皇崗口岸亦將維持24小時通關。（01圖片）

新皇崗口岸｜新設7條巴士路線

新皇崗口岸啟用後，為應付跨境乘客需求，運輸署建議，將3條現有專營巴士路線伸延至新皇崗口岸及開辦4條新專營巴士路線，往返葵涌、啟德、馬鞍山和屯門。

3條建議伸延皇崗口岸專營路線：

城巴第976A號線（新田公共運輸交匯處–小西灣）

九巴第N73號線（新田公共運輸交匯處–沙田巿中心）

九巴第276B號線（天富–上水（彩園））增設特別班次，往來皇崗口岸至天富巴士總站。

落馬洲（新田）公共運輸交匯處。

4條建議開辦的新專營巴士路線：

路線1：皇崗口岸–葵翠邨公共運輸交匯處，每天提供24小時服務。

路線2：皇崗口岸–啟德（世運道）經中九龍幹線；路線途經啟德（包括啟德體育園）及大欖隧道轉車站一帶，提供每天上午及下午繁忙時段服務。

路線3：皇崗口岸–烏溪沙站公共運輸交匯處；路線途經馬鞍山、科學園、廣福邨轉車站、古洞北新發展區一帶，及新田公共運輸交匯處；每天提供24小時服務。

路線4：皇崗口岸–青山灣巴士總站；路線途經屯門市中心及洪水橋一帶，於星期六、日及公眾假期，提供全日服務。

皇崗新口岸高鐵：直達前海、機場及廣州新塘

另外，穗深城際鐵路預計今年至明年延長至皇崗口岸，過關後可直接上和諧號列車，快速到達寶安區、前海、南山、深圳機場、東莞市中心及廣州新塘等地，成為第二個直接連接口岸的高鐵站。

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