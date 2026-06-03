深圳乳鴿專門店8推介｜人均¥50起！COCO Park大鴿飯+皇庭新排隊店

深圳乳鴿專門店｜深圳美食多不勝數，除了探店網紅Cafe和火鍋，肉嫩多汁的乳鴿更是不能錯過的靈魂美食。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了深圳8大乳鴿專門店推介，包括連續多年獲得米芝蓮指南入選餐廳的大鴿飯、承襲百年工藝的非遺果木脆皮鴿、傳奇老字號光明乳鴿，還有極具特色的藥膳滋補湯鴿，與更合港人口味的甜口瑞士汁乳鴿等！無論是追求極致爆汁還是養生進補，想知詳情就立即睇下文啦！



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深圳乳鴿專門店推介【1】大鴿飯——連續多年米芝蓮入選！必食爆汁紅燒鴿皇

連續多年獲得米芝蓮指南入選餐廳殊榮、在深圳有多間分店的大鴿飯，憑著對乳鴿的極致追求，成為港人北上必訪的排隊名店。餐廳堅持選用優質鴿肉，供應一系列創意與傳統兼備的粵菜。

必食推介有外皮金黃酥脆、一口咬下鮮嫩肉汁瞬間炸開的爆汁紅燒鴿皇；鹹香入骨、皮爽肉滑的傳統鹽焗鴿皇；以及粒粒分明、帶著鴿肉鮮香與金黃焦脆鍋巴的黑松露大鴿飯。最驚喜的還有多樣選擇的鴿湯，鮮甜解膩，用料十足，入口滿滿滋補感，一碗落肚極滿足！

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大鴿飯（福田COCO Park店）

地址：深圳福田區福華三路268號福田星河COCOPark商場一期3層L3C-021

交通：距地鐵3號線購物公園地鐵站C口，步行約90米

人均價格：¥124



深圳乳鴿專門店推介【2】光明乳鴿——深圳傳奇老字號！必食光明乳鴿

深圳老字號光明乳鴿絕對是不容錯過的傳奇美味！餐廳主打傳統經典粵菜與各式乳鴿，必食推介有店內第一招牌、肉質極致嫩滑多汁的招牌光明乳鴿，記得一定要趁熱食才能鎖住最完美的口感。

還有另一款人氣爆燈的紅燒乳鴿，外皮酥脆，一口咬下去同樣爆汁兼香氣四溢。除了乳鴿，這裡的小菜亦極具驚喜，一定要試下特色冰川茄子，外酥內嫩、調味剛剛好且完全不膩，每道菜都完美展現老字號的功底！

光明乳鴿．鳳凰酒樓

地址：深圳光明區光翠路光明廣場1-2樓

交通：距地鐵6號線光明大街站A口，步行約440米

人均價格：¥89



深圳乳鴿專門店推介【3】廣記昌鴿皇飯店——非遺果木脆皮鴿+15種乳鴿吃法

坐落於羅湖金光華商圈的廣記昌鴿皇飯店，憑著古典的清明上河圖風裝潢與驚喜的15+種乳鴿吃法，成為近期的寶藏鴿店！必食招牌果木脆皮乳鴿，以荔枝木慢烤，果木香完美滲透，外皮脆到咔嚓響，一咬肉汁飽滿到瞬間爆出來，不鹹不油也不膩；養生必飲石斛養生鴿皇煲，文火慢燉4小時，湯頭清亮回甘，喝完超暖胃。

店內還有融合川味的油潑香辣鴿皇、烟熏香茅烤乳鴿、豉油王鴿皇以及生米現煲且鍋巴超香的黑松露三拼鴿皇飯。人均不到¥100就可以食到舐舐脷，CP值高到無得輸！

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廣記昌鴿皇飯店‧非遺乳鴿

地址：深圳羅湖區金光華廣場負二層B2-013

交通：距地鐵1號線國貿地鐵站A口，步行約140米

人均價格：¥95



深圳乳鴿專門店推介【4】中山壹鴿——養生五指毛桃土茯苓湯鴿+爆汁鹽焗鴿

去深圳蛇口必訪這家每到晚上6點就大排長龍的老店中山壹鴿！店家主打廣東人最愛的養生祛濕五指毛桃+土茯苓湯底，乳鴿越煮湯頭越濃郁，五指毛桃的清甜融合鴿肉的肥美油脂，連帶裡面的鴿肉也嫩滑無比。

這裡的鹽焗鴿同樣是值得一試，帶有獨特鹽焗香味、肉厚多汁，空口吃也好吃。主食主推四款香口惹味的煲仔飯，有鴿肉飯、鴿腎飯、臘味飯、油鹽飯，各種口味任選，想試大排檔風味一定要趁早！

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中山壹鴿

地址：深圳南山區蛇口新街229-1號（南苑小區底商）

交通：距地鐵2號線東角頭站A口，步行約580米

人均價格：¥98



深圳乳鴿專門店推介【5】喜上鴿——新開張乳鴿排隊王限時6.8折

進駐福田皇庭廣場的全新排隊王喜上鴿，首推店內第一招牌爆汁紅燒鴿炸得金黃油亮、皮薄焦脆，肉質鮮嫩，一咬開直接在口腔內飆汁。

主食必點用滾燙石鍋盛載的遼參鴿湯泡飯，金黃濃稠的湯頭鮮美無比，米飯吸飽精華後極致惹味；想暖胃則可選湯底清澈的石斛燉老鴿，滋補不膩。這裡的菜品調味偏向港人喜愛的清鮮風味，帶長輩來吃絕對穩陣，現在更正值新開業限時6.8折特惠，還有很多抵食套餐！

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喜上鴿‧乳鴿粵菜（皇庭店）

地址：深圳福田區皇庭廣場L1層-5&6喜上鴿

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約510米

人均價格：¥105



深圳乳鴿專門店推介【6】鴿九頂——更合港人口味的甜口瑞士汁乳鴿

隱藏在蛇口新街的鴿九頂，雖然店面不大卻憑著正宗廣式乳鴿收穫超高評價！必點招牌紅燒乳鴿皮脆肉嫩，配上特製鹽或醬油蘸料更添風味。

該店還推出了更合港人口味的甜口瑞士汁乳鴿，濃郁香甜的瑞士汁完美滲透，啖啖肉甜絲絲超惹味！食完再飲一杯酸甜解膩的拖手鹽檸，兩者堪稱完美搭檔，從地鐵東角頭站步行幾分鐘即達，極方便！

鴿九頂‧食鴿專門店（蛇口新街店）

地址：深圳南山區蛇口新街134號

交通：距地鐵2號線東角頭站D口，步行約360米

人均價格：¥50起



深圳乳鴿專門店推介【7】好鴿來——大補13味藥膳乳鴿

這家大受好評的好鴿來絕對是養生吃貨的天堂！店家主打真材實料的滋補系列，其中藥膳乳鴿足足加入了13種藥材慢火熬足20分鐘，湯頭清潤不膩，乳鴿肉質更是鮮嫩肥美，大補之餘極具治癒感；想喝湯還可以選姬松茸或西洋參麥冬兩款燉乳鴿湯，同樣清甜解膩。招牌紅燒脆皮乳鴿、鹽焗乳鴿和極具特色的沙薑乳鴿味道也通通在水準之上。

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好鴿來（大中華茂業天地店）

地址：深圳羅湖區南湖街道人民南路1008號大中華環球經貿廣場4樓413

交通：距地鐵1號線羅湖站出入口，步行約210米

人均價格：¥81



深圳乳鴿專門店推介【8】金光鴿王——人氣鎮店之寶金光靈芝鴿+玫瑰鹽焗鴿

深受當地吃客追捧的金光鴿王，絕對是北上食鴿的首選之一！店內第一鎮店之寶首推金光靈芝乳鴿，外皮烤得金黃酥脆，入口帶有淡淡靈芝香且肉嫩脫骨；現點現炸的玫瑰鹽焗鴿同樣是人氣王，一撕直接飆汁，惹味到一人食一隻都不夠喉！除了乳鴿，還推介清新滋味的牛油果法拉卷，脆爽蔬菜與乳鴿簡直是絕佳解膩搭檔，多吃幾個也無負擔！

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金光鴿王（福田店）

地址：深圳福田區福民路199號薈語酒店4樓

交通：距地鐵7號線石廈站F口，步行約270米

人均價格：¥103



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