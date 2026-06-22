東京哈利波特影城攻略｜5大必拍場景/交通/門票/餐廳　入場前必睇

東京自由行又有必去新景點！亞洲首座、全球最大的東京華納兄弟哈利波特影城自開幕以來人氣高企，成為波特迷遊日的朝聖首選。與大阪USJ的機動遊戲不同，東京影城主打電影幕後製作世界、1:1還原的夢幻場景以及超逼真的魔法互動體驗。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了詳盡的遊玩攻略，精選5大必看電影佈景與打卡位，附上門票、交通懶人包，出發前看這篇就夠！



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東京哈利波特影城攻略｜5大夢幻佈景 魔法部細節

東京哈利波特影城面積龐大，行完全程起碼要花3至4小時。影城內重現了多個在倫敦原址都未必看得到的精緻場景，記者嚴選以下5大必到打卡展區：

東京哈利波特影城導覽地圖（東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城攻略｜1. 霍格華茲大堂（The Great Hall）

踏入旅程的起點，就是最經典的霍格華茲大堂。現場會邀請幸運遊客參與開門儀式，場景由當年的電影製作團隊親手還原，大堂兩側矗立著代表四個學院的石雕怪獸，還有紀錄學院分數的計分砂漏。 大堂前方更有鄧不利多、石內卜、麥教授等角色的極逼真服裝展出。

霍格華茲大堂（The Great Hall）（圖片來源：東京哈利波特影城官網）

由於大堂只有約5-10分鐘限時參觀且這區不能反覆來回玩，喜歡打卡拍照記得抓緊時間啦！

東京哈利波特影城攻略｜2. 九又四分之三月台與霍格華茲特快車（Platform 9 ¾）

無數巫師旅程的起點！遊客可以親自推著嵌入牆中的行李手推車拍照，體驗穿越月台的一刻。月台上停靠著真正的霍格華茲特快車蒸汽火車，內部更還原了《哈利波特：死神的聖物2》中的車廂場景，窗戶特別採用綠幕技術，營造火車行駛中的魔法視覺效果。

九又四分之三月台與霍格華茲特快車（圖片來源：東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城攻略｜3. 魔法部（Ministry of Magic）

這是東京影城最矚目的獨家亮點！ 這個面積超過9,000平方呎的巨大場景，重現了魔法部員工日常上班的地點。正中央是「魔法即是力量」的巨型雕像，四周則是無數塊人手鋪設的綠色和金色瓷磚。

遊客可以像電影中的魔法部員工一樣，走進巨大的壁爐中，現場會配合燈光與噴煙特效，完美模擬使用呼嚕粉登場的震撼畫面，一定要拍片留念！

魔法部，這是東京影城最矚目的獨家亮點！（圖片來源：東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城攻略｜4. 禁忌森林（Forbidden Forest）

這裡瀰漫著神秘與恐怖的氣氛。森林內部燈光昏暗，設計得極具壓迫感。遊客沿著步道深入，會遇到鷹馬巴嘴、巨型蜘蛛，甚至會遭到攝魂怪的突襲。

現場設有互動裝置，遊客可以揮動魔杖，現場體驗施展呼神護衛（Expecto Patronum）驅趕攝魂怪的快感！

瀰漫著神秘與恐怖氣氛的禁忌森林（圖片來源：東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城攻略｜5. 斜角巷（Diagon Alley）

魔法界的購物街斜角巷，是霍格華茲學生開學前購買用品的熱鬧商店街。由古靈閣巫師銀行、買魔杖的奧利凡德魔杖店，到衛斯理兄弟的衛氏巫師法寶店，每一間店鋪的櫥窗細節都極致精緻 。現場的燈光更會隨時間在白天與黑夜之間切換，氣氛截然不同。

魔法界的購物街斜角巷（圖片來源：東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城攻略｜升級好玩體驗：綠幕騎掃帚、化身「會動的肖像畫」

除了純拍照打卡，影城內引入了大量高科技互動體驗。建議一入場先掃描QR Code註冊「Studio Tour Tokyo imagic」帳戶，即可下載大部分體驗的相片及短片！

綠幕掃帚體驗： 穿上巫師袍，坐在飛天掃帚上，在綠幕前模擬飛越倫敦上空及霍格華茲城堡。

會動的肖像畫： 走入霍格華茲移動樓梯展區，遊客可以在鏡頭前錄製短片，幾分鐘後你的身影就會出現在牆上的魔法肖像畫框內，與其他巫師一起動起來！

魁地奇觀賽互動： 現場會邀請觀眾席的遊客化身格蘭芬多或斯萊特林的球迷，跟著導演指示做出打氣、喝倒彩的表情，最後會被剪輯進電影橋段中，非常好玩。



東京哈利波特影城攻略｜購物與餐飲

東京哈利波特影城攻略｜世界最大Studio Shop

影城設有兩大商店（Studio Shop & Railway Shop），這也是全球面積最大的哈利波特紀念品店。除了有東京限定的周邊商品、各學院巫師袍、魔杖、各式魔法糖果，還有一系列以霍格華茲特快列車為主題的獨特產品。

東京哈利波特影城攻略｜必去餐廳The Food Hall（大堂食堂餐廳）

這裡完美重現了霍格華茲大堂的用餐氛圍。一走入餐廳，抬頭就會看到頂層懸掛著四大學院巨大旗幟！進店後記得先搶旗幟底下的座位區，一邊坐在木長椅上用餐，一邊彷彿置身於電影場景中，打卡一流！ 餐點首選人氣最高、賣相極吸睛的9又3/4月台早午餐，最搶眼的是印上「9 ¾」標記的酥脆吐司，配上多汁香腸、太陽蛋、炸薯餅及鷹嘴豆等，雖味道中規中矩，但勝在經典好拍！

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東京哈利波特影城攻略｜必試奶油啤酒Butterbeer

行到攰可以去中央的戶外餐廳，來一杯著名的奶油啤酒，這款飲品不含酒精，小朋友都飲得，最正的是飲完後，酒杯是可以清洗並帶回家留念的！

Butterbeer，飲完後酒杯是可以清洗並帶回家留念的（圖片來源：東京哈利波特影城官網）

【實用懶人包】門票、交通一覽

1. 門票

成人官網原價（18歲以上）：6,300日圓起（約港幣$309）

青少年官網原價（12至17歲）：5,200日圓起（約港幣$255）

兒童官網原價（4至11歲）：3,800日圓起（約港幣$186）



特別提醒，門票不可退款，只能加價更改時間日期且價格全年不固定，現行價格有效期至2026年6月30日，票價將於2026年7月1日起調整，詳情請查看購買頁面。

園區採取全面預約制，每天都有人數限制。只要你成功買到門票，並在指定的時間段入場，裡面的設施、互動體驗及打卡位都可以自由參觀，完全不需要額外購買快速通關證！不過由於每日名額有限，門票極其搶手，通常要提早幾個星期在官網或Klook等授權平台預訂，建議買最早的場次，可以由朝逛到晚！

2. 交通方式

距離園區最近的車站是豐島園站。

從池袋出發： 搭乘「西武池袋線」至豐島園站下車，車程約15分鐘，步行約3分鐘即達園區。

從新宿出發： 搭乘「都營地下鐵大江戶線」至豐島園站下車，車程約20分鐘，再步行約4分鐘即達園區。



忠實影迷建議選擇搭乘「西武池袋線」，因爲該車站内設有英倫風的活米村造景，且有機會搭到哈利波特主題列車，未入場就已經可以瘋狂打卡！

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