深圳天氣預報｜週末北上注意！明最高32°C兼有雷暴、大雨隨時殺到

深圳天氣報告｜今日正值二十四節氣的「芒種」，深圳迎來了熾熱的滾滾熱浪。深圳今日最高氣溫飆升至 34°C，在強烈日照與高濕度夾擊下，體感溫度感覺更熱。到傍晚時間，局地有短時陣雨; 氣溫29-35°C; 偏南風2-3級; 相對濕度50%-85%。

深圳今日天氣概況

今日深圳白天晴朗酷熱，傍晚起多個市區開始多雲並有陣雨，局部地區雨勢強烈。全天相對濕度維持在 74% 左右，整體體感悶熱。

深圳特別天氣提示

深圳市氣象局指出，將會有雷陣雨，現時也有高温黄色預警，正準備在週五晚間過關北上的市民，請務必隨身攜帶雨傘。

深圳明日及未來天氣展望

這個週末假期，高溫天氣將隨連場大雨而稍為緩解。週六（6月6日）白天維持散落的雷陣雨，到了晚有機會轉為大雷暴，氣溫介乎 28°C 至 32°C。週日（6月7日）雨勢達到頂峰，局部地區有大暴雨風險，高溫回落至 30°C。下週初至中期，深圳仍將處於不穩定的低壓槽環境中，連日有雨。 6月9-10日陣雨頻密，局地（大）暴雨風險高，並伴有分散雷暴，氣溫繼續下降。 展望6月11-12日雨勢有所減弱，但陣雨仍較頻密。