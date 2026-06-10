南極旅遊｜全港首個南極郵輪巡禮！DeWonder四大頂尖船隊破冰之謎

南極被不少人視作「人生必去景點」，近年南極高端旅遊需求更直線上升。過去南極旅遊給人的印象是艱苦的「極地探險」，但隨著現代造船科技的突破，現時的南極旅遊已能做到「極致舒適」。去年全球便有超過10萬旅客到訪南極，相比10年前激增逾165%，當中亦包括不少香港人！



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專營南極旅行的DeWonder Travel為解答香港人對於南極旅行的疑問，最近與全球四大頂尖南極郵輪品牌，在上環SOHO House舉辦香港首個「Icebreaker」南極船隊巡禮，為大家介紹四大郵輪的特色及現代破冰科技。無論你是想享受奢華慢活，還是想追求深度探險，都可以找到與你旅遊風格完美契合的郵輪！

Icebreaker 當天十分熱鬧，郵輪 Quark 全球代表 Sarah-Louise Scales 也來向香港人分享。（DeWonder Travel圖片）

南極旅遊｜一生人一次 熱潮年輕化

面對瞬息萬變的世界，人們已懂得把握當下，年輕人更強調「Once-in-a-lifetime」（一生人一次）的震撼體驗。DeWonder Travel創辦人、電視節目主持人 Jamie（張振華）指出，香港旅客近年對於南極旅行的查詢急速增加，故期望透過全港首個南極船隊巡禮「Icebreaker」，協助大眾作出最佳選擇，並為大家介紹極地郵輪的最新科技！

年輕人都會去南極旅遊，圖為 DeWonder 夥拍旅遊主持梁彥宗前往南極。（DeWonder Travel圖片）

破冰船創新科技3大特色 顛覆傳統極地遊

過去前往南極的多為科學考察船，船上的環境與設施有限，並不適合一般「旅遊」。不過近年造船科技進步，各大郵輪品牌在硬件和軟件上不斷突破，讓旅客可以輕鬆、舒適地展開南極之旅。

1. 破冰船平衡翼系統 超平穩免暈浪

現代的探險船均採用高規格的極地防冰船體（如PC6級別），並配備大型平衡翼系統（Stabilizers）。即使在浮冰區域航行，船身亦可以保持非常平穩，大幅減輕船身搖晃，讓旅客免受暈船浪之苦。

2. 配備直升機停機坪 直達核心地帶

部份探險船上配備雙引擎直升機及停機坪，可以帶領旅客從高空俯瞰冰川。亦有品牌運用「飛海聯航」模式，以專機接載旅客直飛南極核心地帶後才登船，免卻長途航海的顛簸。

3. 低排放低噪音 防打擾野生動物

探險船選用低排放的混合動力系統及動態定位技術，船隻毋須在海床拋錨，即可在強風中精準固定位置。船隻亦能以低噪音模式航行，確保在不打擾野生動物的情況下近距離觀賞生態。

現時科技進步，去南極探險都可以奢華舒適。（DeWonder Travel圖片）

四大頂尖南極郵輪

南極旅行的費用與時間成本不菲，最重要是選擇一艘適合自己的郵輪！DeWonder Travel在「Icebreaker」巡禮上，特別邀請四大南極郵輪品牌——Silversea銀海郵輪、Quark Expeditions誇克探險、Swan Hellenic天鵝探索郵輪及Antarctica21（A21）代表親自到場解說，詳細介紹各船隊的特色，滿足不同旅客的期望。

1. Silversea銀海郵輪：六星級奢華體驗 1:1專屬管家服務

船上設有4間米芝蓮水準的高級餐廳供旅客享用，並提供全天候香檳，以及無微不至的1:1專屬管家服務，猶如海上的六星級酒店。品牌成功把南極探險的體驗提升至極致舒適、奢華的境界，尤其適合重視住宿與餐飲體驗的高端旅客。此外，Silversea更會安排頂尖科學家及探險家隨行，打造具深度的南極探險體驗。

Silversea銀海郵輪最大的賣點是1:1管家服務。（DeWonder Travel圖片）

2. Quark Expeditions誇克探險：冰原登陸＋極地獨木舟 探險玩家推介

品牌擁有30多年南極探險經驗的權威地位，當中最新一代極地探險船具備卓越的破冰能力，帶領旅客展開一場震撼感十足的南極探險旅程。Quark Expeditions提供豐富的南極戶外活動，例如冰原登陸及極地獨木舟體驗，特別適合體能充沛、熱愛戶外運動及追求刺激的極地發燒友。

3. Swan Hellenic天鵝探索郵輪：低密度載客量慢活節奏 邊賞冰山邊歎桑拿

船體設計融入北歐美學的五星級探險郵輪，特設全景落地玻璃桑拿房，讓旅客可一邊享受桑拿，一邊欣賞壯麗冰山，甚至追尋南極野生動物的足跡。此外，船隊維持小規模載客量，船員與旅客比例接近1:1，確保提供高度個人化的貼心服務，非常適合講究空間品味、享受慢活節奏的旅客。

Swan Hellenic天鵝探索郵輪是設計融入北歐美學的五星級探險郵輪。（Swan Hellenic圖片）

4. Antarctica21（A21）：首創專機直飛免暈船 高效南極航線

品牌首創「飛海聯航」模式，安排旅客搭乘專機直飛南極喬治王島，完美避開風浪極大、容易引致暈船的德雷克海峽，更可為旅客節省高達4日的來回航程，以最高效率抵達南極核心地帶。配合小型船隊設計，私密度極高且旅程靈活自主，特別適合時間寶貴或容易暈船的旅客。

想直達南極，就可以選擇Antarctica21飛海聯航模式的南極航線。（Antarctica21圖片）

DeWonder Travel 創辦人、Icebreaker 主辦人 Jamie 張振華於活動後表示：

香港人近年熱切到南極旅行，尤其疫情後令人反思旅行不應等待最好時機。另外，前往南極的群眾既有退休人士，也有較年輕的80、90後，香港人去旅行的觀念正在轉變，不一定要等到退休後才出發前往極地。Icebreaker 作為全港首個南極船隊巡禮，希望幫到大眾做最好的南極旅行選擇，慶幸活動廣受歡迎。

張華振先生「親身上陣」，向公眾示範穿上極地外衣。（DeWonder Travel圖片）

活動的另一亮點，是前食物及衛生局政治助理陳智遠到場分享。他以親身經歷講述最近一次南極之旅，並道出南極旅行為何是人類探險史上最震撼人心的一頁。

陳智遠先生除了涉足公共事務，也是深度遊專家。（DeWonder Travel圖片）

南極旅遊Q&A｜出發前必備問題

Q1：去南極哪個月份或季節最好？

答：南極的旅遊季為南半球的夏季（即每年11月至翌年3月），不同月份各有奇景：

11月：冰雪最為純淨潔白，是企鵝求偶與築巢的活躍季節，非常適合攝影愛好者拍攝巨大冰山。

12月至1月：氣候最為和暖（約0°C至5°C），企鵝寶寶會在此時陸續孵化，旅客亦有機會遇見小海豹。

2月至3月：浮冰漸退，船隻能深入南極圈，是觀賞座頭鯨與殺人鯨的最佳時機。



Q2：乘坐郵輪到南極，容易出現暈船不適嗎？

答：德雷克海峽風浪多變，但現代探險郵輪均配備先進的自動穩定器，船上亦設有24小時駐船醫生。只要配合暈船藥，絕大多數旅客都能順利度過。若旅客極度容易暈船，亦可選擇專機直飛行程，只需2小時飛行即可跨越海峽，完美避開風浪。

Q3：南極旅遊約需多少費用？行程一般需要多少天？

答：以經典的11日南極半島航線為例，費用約為HK$128,300起。由於極地旅遊需求殷切，專家強烈建議提早6個月至1年以上預訂，此舉不僅能確保心儀艙位，通常還能享有早鳥優惠票價，比臨近出發才報名節省不少預算。

Q4：去南極很耗體力嗎？年紀較大或退休人士是否適合？

答：南極郵輪行程對體力的要求其實不高。大部分的戶外活動都是搭乘Zodiac橡皮艇巡航，或是在平緩的雪地上散步。除非旅客想參加進階的極地獨木舟（Kayaking）或露營活動，否則只要能自行上下小艇，及在微斜的坡道上行走便能輕鬆應付，非常適合銀髮族或退休人士前往圓夢。

DeWonder Travel 主辦的南極船隊巡禮吸引大量市民到場。（DeWonder Travel圖片）

DeWonder Travel：香港首選南極及北極旅遊專家

DeWonder Travel 專注於策劃「一生人去一次」的極致旅遊體驗，是香港南極及北極旅遊專業平台。無論是南極半島郵輪、北極之旅，抑或結合飛行與郵輪的多元行程，DeWonder均提供由資深旅遊顧問度身訂造的一對一深度諮詢，協助旅客從眾多南極航線及船公司中，精準挑選最適合自己的夢想旅程。

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