日本離境稅7.1起收3倍稅　港人注意！設寬限期　7類人獲資格豁免

日本向來是香港人的熱門旅遊目的地，不論是短期觀光還是商務出行，一年總會去幾次。不過，未來計劃前往日本的市民需要留意，當地的旅遊成本即將上升。日本觀光廳宣佈，日本國際旅客離境稅將於今年7月1日起正式加價，相等於原來的3倍。屆時不論是乘搭飛機或郵輪離開日本的旅客，均須支付新稅額。不過，官方亦有推出過渡措施，只要符合一個特定條件就能沿用舊稅率，另外亦有7類人士可獲免稅，即睇下文了解詳情！



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離境稅加至3000日圓直接計入機票船票

日本自2019年起實施國際旅客離境稅，不分國籍，凡是從日本出境的旅客均須繳付。現時的稅額為每人1,000日圓（約49港元），但由今年7月1日起，稅費將會狂飆3倍，調整至每人3,000日圓（約147港元）。

現時的稅額為每人1,000日圓（約49港元），但由今年7月1日起，稅費將會狂飆3倍，調整至每人3,000日圓（約147港元）（圖片來源：日本國稅廳官網）

與以往一樣，這筆稅款會在購買機票或船票時，由航空公司或船運公司直接加入票價內代收，所以大家買機票時記得留意稅項明細。

滿足一特定條件 仍可沿用舊稅率

雖然7月1日起加稅，但官方仍設有寬限的過渡措施，只要旅客在6月30日或之前已經成功預訂機票，即使你的實際出境日期是在7月1日或之後，仍然可以豁免新稅率，繼續沿用舊制繳付1,000日圓稅款。 想慳錢又計劃去日本旅遊的港人，記得在6月30日前盡早決定行程並買好機票！

7類人豁免繳交日本離境稅

根據日本國稅廳的指引，並非所有出境人士都要繳稅，以下7類特定人群可獲得免稅：

1. 未滿2歲的嬰幼兒

2. 轉機旅客（入境日本後24小時內出境的人士）

3. 因天氣或其他不可抗力原因，而緊急降落或停靠日本的旅客

4. 從日本出境後，因天氣或特殊原因需要折返日本的人士

5. 船舶或飛機航班的機組人員、乘務人員

6. 被強制遣返出境者

7. 搭乘公務船或公務機（如政府專用機等）出境的人士（註：派遣至日本的外交官等特定人士亦不予課稅）



7類人豁免繳交日本離境稅（小紅書@洪赫的日企圈）

錢用在哪裡？加稅背後3大原因

為何突然要加價？日本觀光廳解釋，是次調高離境稅所收集到的資金，將會全數投放在3大觀光領域，以全面提升外國旅客在當地的旅遊體驗：

1.營造輕鬆舒適的旅遊環境

緩解熱門景點的擁擠問題、增設智能垃圾桶、推廣自助行李託運機、引入步行式自助通關閘門等，令過關和出行更快捷。

2.方便旅客獲取旅遊資訊

與航空公司聯合宣傳、加強推廣日本各地的魅力，以及透過日本政府觀光局特設網頁宣傳各種博覽會及大型活動。

3.完善與優化觀光資源

修繕歷史建築與文化資源、推進電線桿地下化、美化街道景觀、提升登山步道設施，並逐步對外開放更多重要文化財產，建立更具吸引力的街區風貌。

加稅背後3大原因（圖片來源：日本觀光廳官網）

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