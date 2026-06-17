端午節過關｜拒絕佛誕史詩排隊！避開「惡魔時間」 4招回港自救

端午節過關｜本周五（19日）起將迎來一連三天的端午節假期，不少港人已計劃北上玩樂。不過經驗告訴我們，連假期間的「人口大遷徙」，隨時會引爆排隊過關災難。如果不想經歷像上月佛誕般回港潮混亂，記得做好回程準備！《香港01》好食玩飛記者綜合網民意見，整合出4大回程貼士，想知更多即睇下文。



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上月佛誕假期的最後一天，深圳灣口岸擠滿了打算回港的人。（Threads@wsiulelniam）

上月25日是佛誕補假假期的最後一天，當天數十萬北上港人上演「港人大遷徙」，下午開始從各口岸返港。當晚6時許已有網民在社交平台發文，指從深圳灣口岸返港的路程已實施人流管制，不少人驚訝指「第一次遇到咁，好多人話未試過咁樣，人流太誇張」。至晚上8時許，深圳灣口岸仍然人山人海，返港的路被擠得水泄不通，人龍未見盡頭。

上月25日晚，深圳灣口岸晚上人頭湧湧。（Threads@eleventen66）

本周五起將迎來一連三天的端午節假期。國家移民管理局估計，端午節期間粵港澳三地舉辦多場龍舟賽事和大型活動，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多，其中深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、蓮塘口岸，日均出入境人員預計將分別達到26萬、24萬、20萬、13萬、11萬人次。

這些數字，暫時未知會不會再次引發排隊災難，但出發前還是建議大家做足回程準備。

端午節北上回程避災貼士｜1. 避開惡魔時間

根據往年及上月佛誕的經驗，大批港人通常會在假期的最後一天下午4時至晚上9時集中返港，導致各大口岸在該時段面臨崩潰。建議大家如果選擇在周日（21日） 回港，最好將回程時間提早至中午1時前比較安全。

端午節北上回程避災貼士｜2. 善用官方App實時監察人流

不要盲目跟著人群衝向同一個口岸！出發前，記得先下載並查看相關官方應用程式。首先是入境處App，可讓大家見到「陸路邊境管制站等候狀況」，每隔15分鐘更新一次，分為「正常（少於15分鐘）」、「繁忙（少於30分鐘）」及「嚴重擠塞（30分鐘以上）」。下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

另外推介大家下載香港出行易App： 隨時查看前往各口岸的本地公共交通（如B2、B3X等巴士）的班次與排隊情況。

端午節北上回程避災貼士｜3. 提早購高鐵票

乘搭廣深港高鐵直達西九龍站是不少人的首選，但端午假期最後一天的回程高鐵票往往極速售罄。記者強烈建議大家提早透過12306網站或香港MTR高鐵網站買定回程車票，切忌抱著去到車站才買的心態。

預早買定高鐵車票也是自保其中一個方法。（資料圖片）

端午節北上回程避災貼士｜4. 靈活使用其他口岸

如果真的很不幸，你已經身處排隊現場，發現「打蛇餅」完全不動，或者眼看要錯過關門時間，便要考慮其他自救方案。參考上次經驗，如果大家在其他口岸（如福田或深圳灣）衝關失敗，可立即叫內地的士或網約車直奔皇崗口岸。由於皇崗口岸是全天候24小時通關的，過關後有全天候的跨境皇巴士前往落馬洲轉車站，屆時再轉乘通宵巴士（新界/市區）或的士，便能安全回到香港。