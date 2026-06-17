韓國旅遊2026｜江原道・慶尚道優惠！德威機票減$250／住宿減$150

韓國觀光公社即將在2026年6月1日至7月31進行「Discover Hidden Korea 江原道・慶尚道」夏日遊韓推廣活動，期望讓更多香港旅客認識江原道不止是冬天滑雪勝地，夏天到訪亦可以沉醉在江陵和束草等城市的無敵大海景中；慶尚道亦不止有釜山值得到訪，大邱、慶州同樣充滿美食和文化氣息。



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是次活動聚焦的城市都十分適合家庭客趁暑假到訪，不妨善用德威航空機票優惠、網上旅行平台Agoda及Klook推出的住宿/音樂劇公演優惠、本地旅行社規劃的全新旅行團產品，把握暑假檔期親蒞當地，創造獨一無二的遊韓回憶！在推廣期間，韓國觀光公社亦會舉辦「送你遊韓」大抽獎，幸運兒將有機會贏取韓國來回機票，實現下一場出走之旅！

活動專頁集結江原道．慶尚道資訊與優惠

對江原道和慶尚道不熟悉、不知道當地有甚麼好去處？想掌握所有優惠內容慳得最多、玩得更多？「Discover Hidden Korea 江原道．慶尚道」推廣活動將設有專屬網頁，集結所有機票、住宿和旅遊產品優惠、當地觀光景點推薦，以及適用於當地的優惠劵，助你像遊韓高手一樣可以無憂探索未知的目的地！

網頁上線日期：2026年6月1日 (下午2時)

網上旅行平台Agoda江原道．慶尚道住宿預訂優惠

韓國觀光公社與Agoda一同帶來江原道及慶尚道住宿設施預訂優惠。今年6月1日起至7月31日如透過Agoda預訂以下地點的住宿，即可享有相應優惠：

•優惠一：預訂釜山酒店住宿滿 $1,500 可享$150 減免優惠；

•優惠二：預訂江原道或慶尚道（不包括釜山）酒店住宿滿$1,000可享$100減免優惠

Klook 推出《飛躍舞台, 玩轉韓國》推廣活動

由於香港暫時尚未有直航到江原道的城市，不少人都會由仁川機場入境再轉火車，一次過玩遍首爾與江原道。今個夏天到韓國旅行，不如安排時間到劇場看一部音樂劇、做一些日常生活難以進行的體驗！韓國觀光公社與Klook聯手推出多部韓國人氣劇場作品和旅遊體驗產品折扣優惠，今年6月8日起至7月31日期間，只要輸入專屬優惠碼，即可享費用減免！優惠內容包括：

•人氣韓國演出商品：使用優惠碼「KRSHOWS」即享20% 折扣

•韓國旅遊產品：使用優惠碼「KRSUMMER」即享20% 折扣

•韓國鐵路(Korail)車票：使用優惠碼「KRKORAIL」即享20% 折扣

加碼優惠：購買韓國旅遊產品的顧客，可獨家獲得30% 折扣券購買人氣韓國演出商品

優惠名額有限，先到先得。更多活動詳情可留意Klook活動專頁(網址將於稍後公佈)。

德威航空釜山機票優惠

您與江原道和慶尚道其實就只是一程飛機之隔！正為機票價格煩惱的話，記得要把握活動期間，到德威航空官網預訂韓國機票，以享以下優惠：

•香港-釜山來回機票：到活動頁面下載優惠券後，買滿HKD$1,200即減HKD$250

•使用優惠碼「JUN26」（6月適用）/ 「JUL26」（7月適用）額外再享最高15%機票折扣

•加入成為德威航空會員另外再減HKD$100

以上優惠均適用於2026年6月1日至10月24日（指定日子除外）出發的航班 ，優惠受條款約束，詳情請留意德威航空活動專頁。

本地旅行社推出全新江原道旅遊產品

除了以上自由行優惠外，喜歡跟團出遊的朋友亦有專屬優惠！韓國觀光公社與永安旅遊、東瀛遊、新華旅遊、縱橫遊合作，推出全新江原道旅行團商品及團費折扣優惠。詳情可到「Discover Hidden Korea 江原道．慶尚道」推廣活動專頁或各旅行社網頁查詢。

「送你遊韓」大抽獎送出香港韓國來回機票

香港旅客凡於6月1日至7月30日期間購買（一）由香港出發前往韓國釜山、大邱或江原道之旅行團產品，金額須滿$1,999（以單一收據計算）或 （二）由香港出發至韓國釜山、大邱直航來回機票，即可填寫網上表格及上載證明文件登記，合資格人士將可參加抽獎，有機會贏得香港韓國來回機票（共3名得獎者）！