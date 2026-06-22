機場安檢禁忌｜過X光機護照勿單獨放安檢籃！網民爆離奇消失驚魂

機場安檢禁忌｜暑假是香港人出遊的旺季，不過大家去機場過安檢時千萬要打醒十二分精神！早前有網民提醒大家過機場安檢時，千萬不要將護照單獨放入安檢籃內，因為護照隨時會在通過X光機的短短幾秒內徹底消失！帖文引來大批網民共鳴，究竟怎樣可預防這類事情發生？即睇下文！



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丹麥機場安檢驚魂 護照離奇消失

早前有旅行領隊在Threads分享帶團驚險經歷，指日前在丹麥機場過安檢時，有團員順手將護照和登機證單獨放進安檢籃過X光機。豈料膠籃過機後，證件竟然憑空消失！團員當場焦急詢問，在場的安檢人員卻擺出一副無辜模樣，兩手一攤聲稱完全不知情。事主稱，大家瞬間冒冷汗，因為在海外遺失證件絕非小事，隨時會引致滯留並牽連整團人的行程。

在丹麥機場過安檢時順手將護照和登機證單獨放進安檢籃過X光機，豈料膠籃過機後，證件竟然憑空消失！（AI製圖）

幸好領隊與團員沒有放棄，在現場堅持反覆追問，並向其他職員確認證件去向。事主稱，經過反覆追問後，原本那位聲稱不知道的安檢人員，竟突然拿出該團員的護照和登機證歸還。領隊事後直言整件事匪夷所思。

網民集體爆料：連日本機場都出事

帖文一出，隨即引發大批網民熱烈討論。不少人紛紛留言表示感同身受，指這類型的安檢意外在全世界都並不罕見：

荷蘭阿姆斯特丹機場：有網友表示自己的手機都差點消失：「我們是在荷蘭阿姆斯特丹機場，置物籃子裏最新的iPhone，一過安檢馬上不見。當場吵了很久，才由別處安檢那像變魔術一樣拿過來，真是莫名其妙。」

日本成田機場：即使是香港人最信任的日本，亦不能放鬆警惕。有網友分享在成田機場過關時，刻意將護照壓在手袋底下，結果過完X光機後證件依然離奇消失。該網友驚魂未定地表示：「我一直以為放籃子是標準動作，結果居然會不見，之後過安檢我都一定會塞在包包深處並拉好拉鍊。」

意大利羅馬機場：過完關頭枕都消失了，該網友表示：「我的一個很貴的頭枕就是過了X光後就從籃子裏消失了，等我回去問安檢人員他們說沒看見？！ 」

機場安檢｜防中伏3大貼士

如果出發旅行時在機場遺失護照，分分鐘要取消行程，損失慘重。為了避免護照等重要物品在安檢機失蹤，網民及旅遊達人就整理了以下3個實用防中伏貼士：

1.切勿單獨放置： 護照、身份證、登機證等輕巧貴重物品，千萬不要單獨丟進大膠籃，因細小的文件極容易滑入籃底隙縫，或被人有意無意地取走。



2. 放入隨身手袋內：最安全的做法是在進入安檢前，先將護照收進隨身包包的拉鍊內層；亦可將所有證件集中放進收納袋後整袋過安檢，既能防止證件飛走，也方便過關後整理。



3.第一時間清點：通過感應門後，應立即檢查貴重物品，確認齊全後才離開安檢區。



護照證件收納包（小紅書@酥梨是詩人）

下次大家出門搭飛機的時候，記住要留意多一步，保障自己證件安全啦！

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