蓮塘口岸全攻略｜過關流程！盒馬掃貨、蘭亭國際Mall 5大商場必逛

蓮塘口岸全攻略｜近年港人北上熱潮持續，除了深圳灣和羅湖口岸，近年大受歡迎的蓮塘口岸亦是不少人的心水之選！蓮塘口岸不僅是首個採用人車直達設計的陸路口岸，過關後更可直接駁深圳地鐵2號線，前往東門、仙湖植物園或鹽田區都非常方便。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了蓮塘口岸全攻略，包括開放時間、過關流程、港深兩地交通接駁，以及口岸周邊的熱門商場與手信推介，出發前看這一篇就夠！



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蓮塘口岸｜超高CP值優勢

蓮塘口岸絕對是港人北上東部玩樂的全能口岸！首先，它是香港首個實行人車直達設計的陸路口岸，不用像去其他口岸那樣必須強制轉乘指定接駁巴士，無論是搭專營巴士、小巴，甚至自己開車停在口岸停車場，都能一路直達客運大樓，對討厭轉車、追求高效率的懶人來說簡直是福音！加上設施最新、分流做得好，過關通常十幾分鐘就可以搞掂。

其次，它的交通接駁更加方便，過關步出口岸大樓，地下就直接連通深圳地鐵2號線蓮塘口岸站，一條線不用轉車就能直達羅湖核心區。經濟實惠更是它的王牌：從新界出發的小巴及城巴B7線車費最低只需9.9元起，城巴更提供低至92折的來回證優惠。

配合口岸周邊的蘭亭國際Mall、景福安薈鄰，以及港人最愛瘋狂補給的盒馬鮮生，讓你回港前實現手信、零食、大包小包一網打盡。

香園圍管制站與一河之隔的蓮塘口岸（圖片來源：發展局）

蓮塘口岸｜開放時間

通關時間：每日07:00-22:00。



蓮塘口岸並非24小時通關。晚上10時正為關閘時間，建議最遲於晚上9時30分前抵達口岸辦理過關手續，以免摸門釘。

蓮塘口岸｜過關流程

蓮塘口岸實施兩地兩檢模式，設施新淨且指示清晰：

1.香港出境：抵達香園圍管制站後，持香港智能身份證（HKID）使用e-道或櫃位辦理香港出境手續。

2.跨境行人橋：出境後步行通過一條帶有冷氣的跨境行人天橋，步行約5-8分鐘，橫跨深圳河。

3.深圳入境：香港居民只需準備好有效的回鄉證（港澳居民來往內地通行證），經自助通道或人工通道辦理入境深圳手續即可。



蓮塘口岸實施兩地兩檢模式，設施新淨且指示清晰（資料圖片）

蓮塘口岸｜香港前往香園圍口岸交通

香園圍管制站是香港首個人車直達的口岸，除了公共交通外，市民亦可選擇自駕或乘搭的士前往。以下為大家整理了5大前往蓮塘口岸交通方法！

1.專營巴士

九巴B9線

路線：屯門站 ↔ 蓮塘口岸

主要途經地區：元朗站

車費：$21.3



除了加密班次，亦延續了「兩程必有一程免費」的轉乘優惠！（九巴截圖）

九巴B9線平日大部分時段班次為10-20分鐘一班 ，現在還有「兩程必有一程免費」的轉乘優惠，乘客以同一八達通或電子支付方式，由市區乘搭指定九巴路線，於屯門站或元朗形點轉乘路線B9來往香園圍口岸，較低車資的車程將可獲減免，總車資優惠最高可達5折！

九巴B9線（圖片來源：九巴）

九巴79K線

路線：彩園邨↔ 打鼓嶺（松園下）

主要途經地區：聯和墟、龍躍頭、坪輋

車費：$6.9



另外，79K的特快班次逢星期一至五服務，由粉嶺站轉車站–粉嶺站開出，前往打鼓嶺（松園下），不經聯和墟總站。市民可於總站下車後，徒步約5分鐘前往香園圍管制站，再去深圳蓮塘口岸。

城巴B7線

路線：上水（寶運路） ↔ 蓮塘口岸

主要途經地區：粉嶺站、香園圍公路

車費：$11.3

即日回程優惠：$10.5

三日來回證：$21



城巴B8線

路線：大圍站 ↔ 蓮塘口岸

主要途經地區：秦石邨、沙田圍、第一城、石門、廣福邨、大埔墟、太和

車費：$18.1

即日回程優惠：$16.9

兩日來回證：$33.8



乘搭B8路線亦可獲得多項轉乘優惠，由港島東及油塘出發的乘客，乘搭682號線在濱景花園轉乘B8前往口岸，可享$7轉乘優惠；由將軍澳、坑口及寶琳出發的乘客，乘搭798號線轉乘B8號線，可享$5轉乘優惠。

城巴B7、B8線更提供「即日回程優惠」以及「兩／三日來回證」低至92折優惠車票。「即日回程優惠」適用於八達通或電子支付工具；「兩／三日來回證」則只適用於成人八達通。

城巴B8線（圖片來源：城巴）

「兩／三日來回證」購買方法：

大家只要在登車時按八達通收費器右上角之按鈕，便能購買。「兩／三日來回證」會保留於大家的八達通卡內。於三日內回港後，可以用同一張八達通輕觸收費器，屆時將不會扣除車費。

2.專線小巴

從上水出發，除了可以乘搭巴士，也可乘搭專線小巴。前往香園圍口岸的新界專線小巴59S線即日起開始提供服務，全程車費$9.9，是目前直達香園圍管制站收費較便宜的交通路線。不過小巴存放行李位置有限，攜帶大型行李箱的朋友需留意。

小巴59S號綫

路線：上水站 ↔ 香園圍邊境管制站

主要途經地區：文錦渡、新屋嶺、打鼓嶺

全程車費：$9.9



上水站小巴總站（HK01攝）

3.直通巴士

目前永東巴士及環島中港通設有香港來往蓮塘口岸的直通巴士，提供由香港各區往返蓮塘口岸的巴士，單程車費由$40起。直通車的營辦商、設上客站的地區如下：

永東巴士

設上客站的地區：旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、葵芳新都會廣場（NR332巴士站前）、觀塘APM、鑽石山、沙田（希爾頓中心）、荃灣如心廣場、屯門V City、元朗Yoho Mall、太子、香港國際機場（C09-C10櫃台）、香港亞洲國際博覽館、迪士尼樂園（巴士總站D7站）、東涌東薈城（北門P3停車場）、國泰城後門候車處、東涌福朋／世茂喜来登酒店、紅磡香港體育館、啟德體育園、中環碼頭（摩天輪旁6號碼頭對出）

環島中港通

設上客站的地區：尖沙咀中港城、九龍塘、荃灣德海街、黃大仙中心、裕民坊凱匯（觀塘地鐵站）、油塘大本型、將軍澳健明邨、將軍澳新都城、牛頭角下邨、AIRSIDE近啟德體育園、香港國際機場、航天城11SKIES（豪華轎車）、太子砵蘭街（粵港）、柯士甸巴士總站（粵港）

4.的士

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往香園圍口岸。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。

5.自駕

蓮塘口岸是香港首個可以自駕到邊境停泊的口岸。蓮塘口岸的公共停車場共有約400個車位，不過車位需要在入場前2小時至7天前於官網預約，停車費由時租$15起，停車時長由2小時起，要留意私家車只限停泊在1號停車場！

蓮塘口岸｜深圳側交通接駁（過關後）

成功過關步出口岸大樓後，即可無縫連接深圳市內交通：

1.深圳地鐵

口岸地下直接連繫地鐵2號線的蓮塘口岸站。無需轉線即可直達羅湖核心區（東門老街）、仙湖植物園，甚至能一路坐到鹽田大小梅沙海邊。

2.巴士專線

口岸外設有巴士站。部分週末及假日會開通如F535線等購物旅遊專線，票價只需約3元人民幣，直達周邊的盒馬鮮生與景點。

巴士F535

首末站點為：蓮塘口岸巴士站２——仙湖植物園總站

逢週末及假日營運：早上9時至下午6時，30分鐘一班

往返路線停靠站點：

1、蓮塘口岸②、蓮塘盒馬（招呼站）、華潤萬家（招呼站)、仙湖植物園總站

2、仙湖植物園總站、仙湖路地鐵站、華潤萬家(招呼站）、蓮塘盒馬(招呼站）、蓮塘口岸②



深圳巴士集團推出蓮塘口岸往蓮塘街市的專線公車F535。（小紅書@T.）

路線採用「招呼站」的停車方式，即招手即停上車、按鈴即下，若該站點無乘客招手上車、按鈴下車，則巴士在此站不停靠。

蓮塘口岸｜周邊5大商場推介

過關後想立即開餐、購物或打卡？以下為大家精選蓮塘口岸周邊最受港人歡迎的好去處：

1. 景福安薈鄰

景福安薈鄰是深圳蓮塘口岸片區內，於2025年11月底新近開幕的社區型商場，地理位置超方便，地鐵「蓮塘站」A出口直達！商場內進駐了超過50間全新餐廳與茶飲店，由烤牛扒、酸菜魚到低至¥9起的甜品店應有盡有，是目前蓮塘口岸過關後的搵食新熱點。

2. 蓮塘口岸商業城

過關即達的第一站，過完關行2分鐘即到！作為無縫連接羅湖口岸與蓮塘地鐵站的元祖級商業城，這裡主打高性價比。內有大量平民風情服飾、美甲美睫店，以及兩地港人最愛的茶餐廳、港式燒味、各款人氣奶茶店。回港前想最後衝刺買點巨型糯米糍、老婆餅等傳統手信，或者在上車前吃餐飽，這裡最方便。

蓮塘口岸商業城

3. 蘭亭國際Mall

蘭亭國際Mall緊鄰蓮塘口岸地鐵站A3出口，步行數分鐘即達，對推行李或帶小朋友的旅客極方便。商場主打「美食＋手信」，人氣爆棚！必食主打鑊氣的啫火啫啫煲，人均不用 ¥100 就能大飽口福；飯後還能到趙記傳承歎正宗順德雙皮奶。回港前，記得衝刺長龍店KUMO KUMO買綿滑芝士蛋糕，或到瀘溪河掃現烤桃酥做手信。飽餐再直達口岸過關，堪稱完美一條龍！

4.歲寶鄰里

商場主打平價街坊路線，距離地鐵2號線蓮塘站D出口只需步行約8分鐘。場內最大亮點是進駐了港人最愛的盒馬鮮生超市，主打即日新鮮水果、海鮮及烘焙麵包，價錢極之親民；店內更設有火鍋專區，可以即場大飽口福。此外，商場還雲集UNIQLO、LOHO眼鏡及奈雪的茶等生活配套，非常適合當作北上超市掃貨與休閒補給的中途站！

5. 羅湖萬象城／東門老街

若想追求更豐富的購物與街頭美食體驗，可直接由蓮塘口岸搭乘地鐵2號線往西延伸，一線直達羅湖最繁華的商圈。東門老街是小食控的福地，人民幣5-15元的臭豆腐、酸辣粉、燒烤串讓你吃到飽；而羅湖萬象城則是奢侈品與高端米芝蓮餐廳的集中地。一動一靜，滿足所有購物慾。

北上消費支付方法：AlipayHK/ 銀聯信用卡

目前大陸的商戶普遍使用電子支付方式，其中一種為AlipayHK支付寶香港。綁定指定信用卡於大陸消費，不但可以享受便利的支付方式，還能獲得豐富的回贈。此外，市面上也有不少一卡雙幣信用卡，方便在內地消費時可以直接以人民幣結算。特別值得一提的是，持有銀聯信用卡在內地消費時可豁免收取任何手續費，同時還可以獲得回贈！

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AlipayHK 內地消費Q&A

AlipayHK 綁定信用卡在內地消費設有消費限額嗎？

以信用卡綁定AlipayHK在內地消費限額視乎認證等級，而確實金額則視乎個別信用卡的簽賬額為準，單筆消費上限為HK$35,000。以AlipayHK在中國消費不設任何跨境手續費。

銀聯信用卡豁免海外簽賬手續費？

持有Visa或Mastercard到香港以外地方消費，交易將收取1.95％至2％的手續費；憑銀聯信用卡於外地消費則豁免收取任何手續費，即使使用人民幣支付也同樣免費。

如何繳交雙幣信用卡之人民幣欠款？

如果你只持有該銀行的信用卡而沒有銀行戶口以人民幣轉賬，可使用FPS (轉數快) 將人民幣轉賬至信用卡賬戶以繳交款項。

忠告：借錢梗要還、咪畀錢中介

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