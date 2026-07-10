南極旅遊出發前要知的8件事！費用/時間/船隊/旅行社點揀免中伏？

南極旅遊是不少人的人生清單，近年極地旅遊更趨向年輕化。除了欣賞南極的絕美風景，旅客更可近距離觀賞成群結隊的企鵝、鯨魚覓食等難得一見的畫面。不過，南極旅遊絕不便宜，動輒可達十多萬元，想擁有一個難忘又完美的南極旅遊回憶？以下8件事，必須在落訂前弄清楚。



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南極旅遊｜出發前必須知道的8件事

一、香港如何出發去南極？

香港出發去南極主要有2種方式，分別是乘搭郵輪和飛機。如果想體驗傳統極地航海之旅，可以選擇郵輪來回。如果自問比較怕暈船浪、假期有限，就可以選擇「飛航聯運」，坐飛機到南極半島，但無論選擇哪一種，香港均沒有直航飛機或郵輪前往，一般須先飛往南美洲南部港口轉乘：

坐郵輪：由香港出發到阿根廷或智利首都，然後轉機前往南美洲南部港口（包括阿根廷烏蘇懷亞或智利威廉斯港），然後登船上南極，傳統郵輪通過德雷克海峽單程約48小時 。

雖然傳統極地航海之旅會在德雷克海峽「搖到懷疑人生」，但現代探險船都加裝了自動穩定器，並有24小時醫療團隊隨行及配備暈船藥，所以也有很多人享受這種挑戰極地的儀式感 。

搭飛機：近年興起「飛航聯運（Fly Cruise)」，即可以由南部港口直接飛到南極半島，免卻經歷風高浪急的德雷克海峽，僅需3.5小時即可飛越海峽。

二、坐遊輪去南極費用要多少？

根據整合資料，整體預算共三部分：船票 + 國際機票 + 雜項，以最便宜的船票$8萬為例，即使選擇最便宜的機票、雜項，動輒都需要$103,000起。不少旅客只看船票，沒留意香港往返南美、以及南美內陸接駁機票的開支，可能會低估旅程的總預算。

南極旅遊費用參考 項目 參考區間（每位） 備註 南極船票（中型探險船・11 日） 約$10萬～$16萬 視艙等與月份，及旅行社優惠 南極船票（全包豪華探險船） 約$25萬～$30萬以上 多已含機票、酒店、登陸活動 香港往返烏蘇懷亞或威廉斯港機票 約$15,000～$25,000 建議提前40–60日訂，部分旅行社提供免費包機來回阿根廷及智利首都到南部登陸港口 簽證、保險、加項、小費 約$8,000～$16,000 直航來回南極航班加項另計

船票是最大的開支，但除此以外還有機票、保險等雜項開支。（DeWonder圖片）

三、為何南極團費差異大？8萬與20萬的分別在哪裡？

由於去南極不能「去到先揀」 ，預先選哪一間郵輪公司便十分重要。 同樣登陸南極半島、同樣看企鵝冰川，但不同船隊給你的是完全不同的體驗，因為船內豪華程度、衝鋒艇數量、餐廳和服務都不盡相同。香港旅客最常接觸的，大致有4種。

南極旅遊4大船隊費用參考 船隊（例子） 定位特色 規模 適合對象 價位差距(HKD) Quark Expeditions 南極旅遊組織 (IAATO) 創始成員，中型探險船，主打最多登岸體驗、探險人員經驗最多，獨家直升機、CP 值高 約150~190人 重視登陸體驗，喜歡看企鵝鯨魚，同時豪華住宿與合適預算 $10萬~$16萬 Silversea 南極奢侈豪華代表， 全露台套房，連1:1管家、機票酒店全包，衝鋒艇數量第一，全米芝蓮餐廳。飛航到南極 約200~250人 重視舒適與「零煩惱」，全包式體驗，時間寶貴旅客可飛航 $15萬~$20萬 Antarctica21 飛越德雷克的精品小船開創者，跳過暈船海程，私隱度高，登岸時間最長。最重視碳中和，對南極環境影響減到最低 約70~76人 假期有限、易暈船、想最大化在南極時間，重視私隱度 $10萬~$15萬 Swan Hellenic 五星北歐文化精品船，重講座、科學與人文深度，船上人員與乘客打成一片，設船上實驗室 約152~192人 喜歡知識深度、安靜質感的旅客，性價比高 $8萬~$14萬

這四間香港人最常乘搭的郵輪公司有不同特點：

Quark的中型探險船吸引「探險最大化」的旅客，每日保證兩次登岸，嚮導與客人比例為全行最高約1:6，更有全行唯一的南極直升機體驗，性價比高。

Silversea旗下的銀海奮進號，是港人熱門選擇，把南極變成「移動六星酒店」——全套房、專屬管家服務、全米芝蓮餐廳、包括智利六星酒店和專屬候機室。

Antarctica 21則是air-cruise（飛越德雷克）的開創者，由智利包機約兩小時直飛上船，省卻來回四日海程，主打「小船」，全船只有不多於76人，登岸靈活，由於私隱度高，不少名人都曾乘搭。

北歐品牌Swan Hellenic近年也吸引不少香港和新加坡的年輕夫婦參加，文化精品路線，配十多位專家做講座與公民科學，氣氛偏向知性安靜，價錢較相宜。

Silversea房間有落地大玻璃窗，隨時隨地都可以欣賞到南極靚景。（DeWonder圖片）

船公司代表建議，各位選擇南極遊輪前可以想清楚幾個問題：

1.怕暈船嗎？是否需要飛越德雷克海峽？還是喜歡海上旅行？

2.登岸體驗重要嗎？是否對企鵝、鯨魚特別感興趣？

3.要有多豪華？喜歡全包式舒適體驗還是家庭式？

4.對食物和私人服務有沒有要求？

5.會否特別喜歡坐直升機？

6.重視知識交流？

7.能不能請長假？還是需要有效率地到南極？

郵輪公司的價格當然是考慮因素之一，不過一生人難得一次的南極之旅，登岸次數、住宿環境都是考慮的關鍵因素。

四、何時去南極旅遊最好？11 月、1 月、2 月有什麼不同景象？

南極夏季由11月至翌年3月，不同月份看到的景象都有差異。對攝影發燒友來說，11月可以拍攝到無痕純白冰川，而12月至1月就可以看到小企鵝破殼而出，至於2月至3月就可以看到鯨魚覓食的震撼畫面！

●11月（初春）：冰雪最完整、雪白未融，企鵝開始求偶築巢。愛好攝影與喜歡看原始雪景者首選。

●12月至1月（盛夏）：日照最長、最溫暖，企鵝陸續孵化，是首次造訪、想看企鵝BB最熱門檔期，遇上聖誕和新年，位置最早爆滿，價錢亦最高。

●2月至3月（晚夏）：鯨魚數量達高峰，幼企鵝開始活動，海冰退去令船能深入更南。賞鯨者首選。

2月至3月鯨魚數量達高峰，賞鯨者首選。（DeWonder圖片）

順帶一提，南極半島夏季沿岸氣溫約在–5°C至+5°C之間，比想像中溫和，真正的挑戰是強風造成的「風寒效應」，所以穿搭重點是防風防水，而非一味加厚。

五、前往德雷克海峽應該坐船，還是坐飛機？

德雷克海峽是太平洋與大西洋之間最狹窄的海上通道，是全世界最危險的航道之一。如果怕暈船、假期有限就選「飛越德雷克」（Air-cruise）；想要完整探險體驗、預算較鬆就選傳統坐船橫渡。

前往德雷克海峽坐船或乘飛機比較 坐船橫渡德雷克 飛越德雷克Air-cruise 方式 烏斯懷亞出發，來回各約2日海程 由智利包機約2小時直飛喬治王島上船 暈船風險 較高 低，省卻來回 4 日海程 總日數 較長（約 11–14 日） 較短（約 8–11 日） 天氣延誤風險 較低 較高（包機受天氣影響） 價錢 相對較低 相對較高 船公司 Quark，Swan Hellenic，Silversea Silversea，Antarctica21

德雷克海峽以風浪難測聞名，平靜時稱「德雷克湖（Drake Lake）」，大浪時稱「德雷克搖 （Drake Shake）」。不過現代探險船皆配備自動穩定器，能抵銷大部分搖晃，配合暈船藥，絕大多數旅客都能順利度過——它甚至被不少人視為「探險的一部分」。有旅行社代表笑稱，有旅客甚至投訴「隻船點解唔拋？」。

六、南極旅遊團費包含機票嗎？還有哪些隱藏開支？

有興趣去南極的旅客要注意，多數中型探險船團費「只包船票」，由香港出發的國際機票、中轉城市的住宿都需要自理，如果沒有了解清楚，隱藏開支可能會令人大吃一驚。大家報名時，可以拿著以下這份清單向旅行社逐項詢問清楚：

1.是否包含國際機票？

2.是否含烏蘇懷亞集合日酒店？

3.中轉站布宜諾斯艾利斯是否包過夜？

4.登陸裝備（如防水靴、保暖外套）是否免費提供？

5.加項活動（獨木舟、雪上露營、極地跳水）如何收費？

6.全程有沒有香港廣東話領隊隨團？或只出售船票？

7.單人出發可否豁免「單人房附加費」？可以安排同性拼房嗎？

如果熱衷於南極登島體驗，就要加倍留意加項活動收費。（DeWonder圖片）

七、第一次去南極，揀半島或三島？

第一次去南極，假如預算或時間有限，「南極半島單島行程」已涵蓋約九成的極地風景和動物（冰川、企鵝、登陸大陸、鯨魚）；事實上，南極半島是整個南極大陸生物多樣化和冰川山脈最宏偉的地區。

假如預算和時間不是主要的考慮因素，請三星期長假以上沒有難度的話，那便可考慮前往三島，親眼看「數十萬隻國王企鵝大軍」與南大西洋的英倫小鎮風情。三島行程包含南喬治亞島與福克蘭群島，雖然風景絕美，但旅行天數更長、費用更高。另外要留意IAATO規定：同一時間同一地點登陸上限100 人，所以船的載客量直接影響你每日能登陸的次數，選120至200人的中型船就最為適合。

國王企鵝主要棲息於南喬治亞島與福克蘭群島，並不生活在南極半島。若希望親眼見到大量國王企鵝族群，需選擇包含南喬治亞島的南極三島行程。 （DeWonder 圖片）

八、香港人應該如何挑選合適的旅行社？

近年坊間開始有不少旅行社提供各種南極旅行團，一般是包括香港領隊由香港國際機場開始，直送團友到智利或阿根廷的集合點。選旅行社之前，可留意以下四大重點：

●想要中立比較不同船隊：揀同時代理多個船隊的旅行社，而非只銷售單一航線、產品的機構。例如 南極旅行社DeWonder Travel，同時代理Quark中型探險船與Silversea全包豪華探險船，能按你的預算與偏好作兩邊對比，而非硬推單一產品。他們亦會不時安排遊輪巡禮，讓消費者可在現場比較幾間最受歡迎的船隊。

●留意是否有香港廣東話領隊全程隨團：有些南極旅行社其實純粹是「賣船飛」，不一定有旅行團出發，想要廣東話領隊陪伴全程，各位就要特別留意。

●單人出發又怕貴：必須問清楚單人房附加費政策。部分旅行社提供同性別拼房、免附加費安排，可省下數萬港元。

●季節性折扣優惠：一些香港旅行社和船公司有多年合作關係，他們往往可獲得團體套票優惠，假如時間合適，最高獲得20,000至40,000元的大優惠。

DeWonder Travel 早前邀請了電視節目主持人梁彥宗（Chris Leung）作為隨團嘉賓，一起體驗南極之旅。（DeWonder Travel 圖片）

南極旅遊常見問題FAQ

問：南極需要簽證嗎？

答：南極本身不需簽證，但出發點阿根廷或智利需要入境安排。持香港特區護照可免簽進入阿根廷和智利，護照建議保留至少6個月有效期並備妥回程機票。



問：南極團一般包什麼、不包什麼？

答：中型探險船團費一般包船上住宿、三餐、每日登陸活動、Zodiac出海與專家講座，多數提供防水靴及保暖外套；國際機票、簽證、保險、加項與小費通常另計。全包式豪華船則連內陸機票、南美酒店與轉機都包含在內。



問：德雷克海峽 (Drake Passage) 會否很顛簸？

答：海象難測，平靜時稱「德雷克湖（Drake Lake）」、大浪時稱「德雷克搖（Drake Shake）」。現代探險船配備自動穩定器，配合暈船藥，絕大多數旅客都能順利度過；怕暈船可選飛越德雷克路線。



問：南極團要提早多久報名？

答：建議至少提早一年至一年半，因每年可前往南極的船位有限，旺季（聖誕、農曆年）檔期最早滿。



問：長者適合去南極嗎？

答：只要能自行上落小艇、在斜坡步行即可，體力門檻不高，不少退休人士都能成行；建議出發前諮詢醫生並購買足夠保險。



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