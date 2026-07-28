深圳自然博物館｜8大展廳　必睇恐龍化石＋森林生態｜附預約方法

深圳自然博物館｜深圳又有全新重磅地標登場！各位熱愛北上親子玩樂的港人注意，華南地區規模最大的綜合性自然博物館——深圳自然博物館，已於今（28日）正式開幕！震撼的恐龍化石與大量互動展區，絕對是今年夏天最強的消暑兼放電勝地。《香港01》好食玩飛記者已為大家整理好超詳細的入場懶人包，一文睇清8大展廳看點、交通方法及預約詳情等，出發前必睇！



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深圳自然博物館｜國際知名團隊操刀！流水造型超唯美

這座全新地標坐落於深圳市坪山區，總建築面積達10.53萬平方米，由國際知名建築團隊丹麥3XN聯手打造。建築分為地上5層、地下2層，最吸睛的是其整體造型參考了河流三角洲形態。

流線型的外觀猶如一條蜿蜒的河流（深圳自然博物館官方圖片）

流線型的外觀猶如一條蜿蜒的河流，形似水、源遠流長，與周邊的燕子湖、坪山河自然景致完美融合。整個設計風格簡約又富有意境，未入場已經可以在外圍瘋狂打卡！

深圳自然博物館｜展廳搶先睇：8大主題常設展廳

館內一共設有8大常設展廳，由宇宙起源、史前巨獸講到深圳本土生態，內容層層遞進，展品陣容極之豐富。

館內一共設有8大常設展廳。（深圳自然博物館官方圖片）

1.宇宙廳：展示星圖、望遠鏡與珍貴的隕石樣本，帶大家追尋宇宙與太陽系的演化歷程。

2.地球廳：借助岩石、礦物標本，梳理地球46億年的漫長演變與地質變遷。

3.演化廳：探索38億年生命發展脈絡，解讀生物進化的奧秘與大自然優勝劣汰。

4.恐龍廳：這個展廳是博物館的必睇亮點，展出震撼的恐龍化石與復原場景，重現史前巨型生物的故事。



5.人類廳：認識人類的進化與演變，梳理古人類演化軌跡與多地研究成果。

6.生物廳：呈現全球多樣的動植物標本，講解萬物共生與競爭的生存智慧。

7.生態廳：介紹森林、海洋等複雜生態系統，科普物種與環境依存的生態鏈。

8.家園廳：立足深圳本土，展示區域特色物種，探討城市與自然、外來物種的共生之道。



深圳自然博物館｜開放時間、門票及預約詳情

想成為第一批入場參觀的人嗎？記低以下日子與開館時間：

常規營業時間：週二至週日10:00-18:00（17:30 停止入館），逢週一閉館。

門票價格：普通票每位 ¥80、優待票每位 ¥60元（即參觀八大展廳）；兒童、高齡老人、殘障人士免費。

預約方法：微信搜索「深圳自然博物館」官方小程序，進入「預約購票」頁面選擇日期及時段，填寫實名身份資訊後即可生成電子憑證。



深圳自然博物館｜交通攻略

博物館位於深圳市坪山區沙新路57號，可以選擇以下幾種最方便的交通方式：

交通攻略｜1. 高鐵轉地鐵

搭乘高鐵至「坪山站」，轉乘深圳地鐵16號線至「沙壆站」D出口，步行前往。

高鐵「坪山站」轉乘深圳地鐵16號線至「沙壆站」D出口（小紅書@芝士三明治）

交通攻略｜2. 高鐵轉巴士

搭乘高鐵至「坪山站」，轉乘坪山雲巴1號線到「龍脊站」B出口。

交通攻略｜3. 全程地鐵

深圳灣口岸出發：經口岸過關後轉乘深圳地鐵13號線至「後海站」，再轉地鐵11號線至「崗廈北站」，然後轉地鐵14號線搭13個站至「坪山圍站」，最後搭乘16號線直達「沙壆站」，由D出口步行前往。全程預計需時1小時50分鐘。

福田口岸出發：經口岸過關後轉乘深圳地鐵10號線至「崗廈北站」，再轉地鐵14號線搭13個站至「坪山圍站」，最後搭乘16號線直達「沙壆站」，由D出口步行前往。全程預計需時1小時26分鐘。

交通攻略｜4. 的士/自駕

乘搭的士或自駕前往，最為方便快捷。

深圳自然博物館地址（深圳自然博物館官方圖片）

深圳自然博物館｜逛展小貼士及周邊消遣

由於新館面積非常大，建議大家穿著舒適波鞋並帶備薄外衫防冷氣。館內設有寄存處，不妨自備水杯和少許乾糧。逛完展覽後，若想覓食或購物，可以到附近的坪山益田假日世界或潮商廣場休整，一站式玩足全日！

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