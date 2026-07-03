深圳懷德萬象匯攻略｜12號線直達！400品牌美食攻略＋屋頂花園

萬象匯美食｜深圳商場2026｜想找個地方大吃大喝、大肆購物兼打卡？位於寶安區的懷德萬象匯絕對是深圳北上的首選！作為深圳目前規模最大的萬象匯，這裡擁有18萬平方米的超大空間，進駐了超過400個品牌，其中很多餐飲品牌都是寶安首店。這裡還連接深圳地鐵12號線懷德站，吃喝玩樂一整天根本不用轉場！ 想知更多即看下文啦！



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深圳懷德萬象匯｜深圳最大！

深圳懷德萬象匯是由懷德股份與華潤萬象生活聯手打造，佔地面積達18萬平方米，分為AB兩座建築，地上5層、地下2層，共7層。L2層和L3層都能連接AB兩館，是深圳目前面積最大的萬象匯。

商場佔地18萬平方米，成為深圳最大萬象匯。（官方圖片）

深圳懷德萬象匯｜美食推介 甜品／餐廳／茶飲

懷德萬象匯引入了近100間特色餐廳，甜品與烘焙控絕對會逛到失心瘋！商場不僅進駐了顏值與口味兼具的網紅烘焙好利來，還有主打超鬆軟梳乎厘鬆餅的GE BAKE、朱古力控必朝聖的Awfully Chocolate，以及人氣爆棚的澤田本家銅鑼燒和中式傳統點心天花板瀘溪河桃酥。吃飽喝足後，同層還能順便逛逛盒馬鮮生超市，一站式買齊新鮮水果和各種零食伴手禮！

正餐選擇更是豐富，不論是被網民瘋狂種草的NEED創意韓餐，還是古色古香的綠茶餐廳，甚至是費大廚辣椒炒肉、西塔老太太烤肉、巴奴毛肚火鍋、海底撈等排隊大牌應有盡有。配上貴州人氣茶飲去茶山、裕蓮茶樓、阿嬤手作、KOI等精選飲料，絕對能完美承包你的胃。

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深圳懷德萬象匯｜玩樂打卡 MUJI／迪卡儂／屋頂花園

除了大飽口福，商場18萬平方米的超大空間更進駐了300多個生活與潮流品牌，從早逛到晚都不會累！時尚與生活雜貨方面，匯集了必逛的MUJI、UNIQLO、KKV，以及年輕人最愛的chuu、MLB等潮流服飾；想買運動戶外用品，則有大型的迪卡儂、Adidas、THE NORTH FACE和鹿島會員店等。

這裡也是家庭遛娃的天堂，館內設有專為小朋友打造的親子遊樂園區，以及寵物友善空間、戲院和星聚匯KTV。逛累了，還可以走到頂樓那佔地5,000平方米的屋頂花園與空中連廊，這裡種滿了浪漫的粉色風鈴木，一邊散步一邊看日落，是拍照打卡的最佳據點！

深圳懷德萬象匯｜交通攻略 地鐵／高鐵／自駕

商場直通深圳地鐵12號線懷德站，無論是搭地鐵還是自駕都十分方便：

1.從深圳灣口岸出發： 乘搭地鐵13號線至「後海站」 ➔ 轉11號線至「福永站」 ➔ 轉12號線至「懷德站」。全程預計需時約1小時。

2.高鐵「深圳北站」： 隨後轉乘地鐵5號線至「靈芝站」 ➔ 轉12號線至「懷德站」。全程預計需時約1小時5分鐘。

3.港車北上自駕遊： 商場提供超過3,500個車位，泊車非常方便，自駕上去更省時。

懷德萬象匯

地址：深圳寶安福永大道與懷德南路交匯處

交通：深圳地鐵12號線懷德站C出口



深圳懷德萬象匯｜周邊景點

商場位於核心地帶寶安區，鄰近多個熱門旅遊景點，例如深圳國際會展中心、寶安科技館、鳳凰山森林公園、立新湖公園，還有華發冰雪世界！

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