旅行遺失護照｜機師太太教出發前必影2照片　特區護照備份攻略

香港人出名熱愛外遊，不論是飛東京掃貨還是去歐洲打卡，大家都必定會做足準備。然而，人在外地難免有意外，最怕遇到的終極噩夢莫過於遺失護照，分分鐘令行程即時癱瘓！外國一位機師太太教2大方法，助你一旦遺失護照，能快速完成補領手續，想知更多即睇下文！



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近日，一名外國航空機師的妻子、同時也是資深旅遊Vlogger的「Travel Tips by Laurie」就在社交平台上分享了保命秘訣。她提醒所有準備出發的旅客，在起程前一定要用手機拍下兩張特定的照片存檔。萬一不幸在異地遺失特區護照或BNO，這兩張照片就能在關鍵時刻發揮巨大作用，助你秒速完成補領手續，順利返港！

Laurie提醒大家在起程前一定要用手機拍下兩張特定的照片存檔（小紅書@内特王）

出發必影｜第一張相：內頁資料是救命關鍵

許多人去旅行時，最喜歡抱著護照封面和機票拍照打卡，但真正具有法律效力且能救你一命的，其實是印有個人相片、英文姓名、出生日期及護照號碼的內頁。在外地向中國駐當地使領館或英國領事館求助時，這張照片能提供最直接、最核心的身分核對依據。

內頁資料是救命關鍵（圖片來源：入境處圖片）

不過，機師太太Laurie也特別提醒，拍下這張照片後千萬不要只儲存在手機相簿中。萬一連手機也一同被盜，相簿裡的備份就毫無用武之地，因此最安全的做法是將照片傳送到自己的電子郵箱，或者發送給在香港的親友，確保在任何設備上都能隨時下載。

出發必影｜第二張相：神秘條碼助官方便捷核實身分

至於第二張同樣重要、卻有九成旅客都會忽略的照片，就是護照封底內側的神秘條碼。Laurie指出，這組看似平平無奇的條碼，其實藏有護照最核心的數位加密資訊。在緊急狀況下，官方單位或機場人員只要直接掃描這組條碼，就能繞過繁複的人手輸入程序，在系統中秒速確認你的旅客身分。

Laurie亦提到，許多人在海外補辦臨時證件時，最花時間的就是因「身分佐證不足」而需要官方花幾天時間向香港方面核實，而這張條碼照片正好能省去漫長的行政審查，成為極速通關的關鍵鑰匙。

條碼照片正好能省去漫長的行政審查，成為極速通關的關鍵鑰匙。（AI製圖）

每年2萬人中招遺失護照！出發前花30秒影相買雙重保險

根據過往統計，遺失護照曾佔海外急難救助個案的六成，全球每年仍有大約兩萬本護照通報遺失。雖然現在大部分人使用的都是高度防偽的晶片護照，但基本的防範措施依然不可或缺。下次在執完行李、出發前往機場之前，不妨多花三十秒時間，為自己的護照拍下這兩張關鍵照片並做好電郵備份，為旅程買一個最實用的雙重保險，自然能玩得安心又放心。

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