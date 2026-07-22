WeChat Pay HK攜手深圳南山區商務局　7月發放消費券　滿$30減$15

WeChat Pay｜WeChat Pay HK與深圳市南山區商務局較早前攜手推出的「2026年南山區入境消費券」第一期活動獲得積極迴響，聯動約1200家門店，期間經深圳灣口岸入境人次同比增幅達16%，顯著高於其他口岸。

為將購物消費、享受美食的歡樂感覺延續至今個夏天，WeChat Pay HK與深圳市南山區商務局欣然宣佈即日起至10月15日期間再度派發消費券。



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WeChat Pay HK攜手深圳市南山區商務局發放餐飲與商圈消費券。（資料圖片）

第二期活動相比上一期進行了優化，將餐飲、零售類整合成「餐飲零售券」，方便用戶容易理解，隨心選擇所需優惠。參與新一期「商圈優惠券」的商圈亦有所擴大，除了繼續有南山海岸城購物中心（海岸城）的參與，亦加入深圳K11 ECOAST精選商戶。

另外同時引入茶顏悅色等人氣品牌，為用戶帶來更多元化的選擇。「餐飲零售券」與「商圈優惠券」各分別提供5種面額優惠，享低至4折優惠，最高單一折扣金額提升至「消費滿HK$1,000減HK$600」，為投奔初夏帶來強勁禮遇。

為配合活動展開，WeChat Pay HK同步聯同環島中港通提供低至半價的跨境直通巴士優惠，聯同滴滴出行加碼推出香港往深圳灣口岸HK$150立減召車優惠以及提供行程終點為南山區範圍的五折內地召車立減券，亦新增HopeGoo為南山區酒店提供優惠。

線上線下領券 商圈從海岸城擴展至深圳K11 ECOAST

南山區入境消費券第二期活動期間，WeChat Pay HK用戶*只要透過「內地遊」頁面進入活動專頁即可點擊領取第二期消費券。合資格用戶亦可於深圳市南山區指定合作商戶門店使用微信/WeChat掃描門店中是次活動宣傳品上的二維碼，連接至活動頁面授權地理位置訊息，且所在地需位於深圳市內，按指示即可點擊領取。憑券可於深圳市南山區指定合作商戶內消費滿指定金額時使用，即享最高四折優惠。

新一期消費券使用範圍繼續覆蓋包括南山區指定餐飲、零售商戶及南山海岸城商圈指定商戶，並新增深圳K11 ECOAST指定商戶。領券後，用戶支付時優惠券將自動抵扣。用戶可掃商家的二維碼，或提供收款碼予商家掃描。App、小程序、公眾號和網站等多種支付場景亦同步支援。另外WeChat Pay HK將聯合深圳市南山區商務局，於今年8月共同策劃推出以退稅為核心的專項消費激勵活動.

南山區千萬級入境消費券第二期活動詳情 類型 消費券內容 領取規則 餐飲零售券 1. 滿HK$30減HK$15 2. 滿HK$100減HK$40 3. 滿HK$200減HK$60 4. 滿HK$500減HK$100 5. 滿HK$1,000減HK$600 1 消費券於活動期間（包括首尾兩天）逢週五至周日早上10時以及下午4時進行發放。 數量有限，先到先得。 2 以單筆消費金額作計算。 3 消費券領取後7天內有效（包括領券當天），如消費券逾期仍未使用將自動作廢 4 同一類別下，相同面額的消費券需待用戶已領取的前一張使用後或到期失效後方可領取下一張，當到達領取/使用上限時，用戶無法再次領券。 5 活動期間，每類消費券每個用戶最多可領取並使用20次 商圈優惠券（適用於南山海岸城及深圳K11 ECOAST精選商戶） 1. 滿HK$30減HK$15 2. 滿HK$100減HK$40 3. 滿HK$200減HK$60 4. 滿HK$500減HK$100 5. 滿HK$1,000減HK$600

部分參與消費券的南山區商戶

餐飲：茶顏悅色、奈雪的茶、喜茶、KUDDO COFFEE、樂凱薩披薩、潤園四季、火璽、辣可可、79號漁船

零售：盒馬鮮生、前海山姆、京東Mall、天虹、迪卡儂、蕉下

部分參與消費券的深圳 K11 ECOAST商戶

餐飲：葉外、禧牛薈、RR Rolling

零售：HUAWEI、ART HOUSE影城、LeFaChoy 琺彩

環島中港通、滴滴出行及HopeGoo加碼優惠

針對用戶跨境消費的交通出行需要，WeChat Pay HK加碼推出多項乘車及召車優惠，分別聯同環島中港通提供前往深圳灣口岸直通巴士的立減HK$30優惠券，以九龍市區到深圳灣口岸車費HK$60為例，等於5折優惠；以及與滴滴出行發放價值HK$150無門檻香港召車立減券（適用於目的地為深圳灣口岸的訂單），及低至5折內地召車優惠券（適用於目的地為南山區的訂單）。是次更新增HopeGoo為南山區酒店提供優惠。

消費券線上領取方法

1. 打開WeChat >右下角「我」>支付與服務 > 內地遊

2. 於「內地游」頁面點擊「南山區消費券」橫幅

3. 在「南山區消費券」專頁領取消費券

4. 用戶可在「我的優惠券」查看已領取的優惠券

5. 當交易符合消費券條件，消費券即自動使用抵扣



*只適用於活動期間已使用香港身份證完成實名認證的WeChat Pay HK用戶

每種類別下的消費券支援使用的商戶可在WeChat Pay HK的活動頁面內點擊“參與活動商戶名單”中查看，其門店資訊由商戶提供，可能存在誤差，請以線下實際情況為準，建議消費前與商戶溝通確認是否可使用。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略