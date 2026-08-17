AlipayHK旅行賺到盡攻略！全球Call車減$88+回贈+消費券慳逾$1000

AlipayHK今個月全新大升級！交通小程式支援多達46個國家的熱門Call車平台，去旅行趕時間、行到攰，隨時都可以Call車送你去機場、酒店及景點！現在更有海外$88券包，全球Call車都有優惠！仲有各地消費滿額回贈、App內退稅等等！出發前、中、後有AlipayHK都可以幫你賺到盡！想知道更多著數詳情？即看內文啦！



全球多個地區現在已經支援AlipayHK付款。（AlipayHK圖片）

AlipayHK｜出發前必讀4大優惠！機票／直通車票最高減$100

無論想搭飛機出國旅行，定搭直通巴北上消費，現在都可以用AlipayHK預定行程！即日起至8月31日更有驚喜優惠!

想來一趟說走就走的旅行？逢星期三、四搶$100優惠券，於AlipayHK訂機票滿$1200即減$100！準備出發去機場前，記得領$15機場快線禮券，用AlipayHK易乘碼滿$100即減$15，領券後7日內有效。

想訂平機票的機會來了！滿$1200即減$100！（AlipayHK截圖）

北上喜歡一程車直接坐到深圳的朋友仔，利用AlipayHK的Go巴出行、環島中港通小程式預訂車票，更可享高達$30優惠！首次使用Go巴出行小程式的新用戶，可領取$20禮券包，透過Go巴出行購買跨境直通巴士車票，滿$60即減$20。而環島中港通小程式就有$30直通巴士禮券，滿$100減$30。

機票／直通車票優惠及使用期限 機票 $100優惠券 至8月31日 機場快綫 $15禮券 至8月31日 Go巴出行 $20 新用戶禮券包 至8月31日 $5 現有用戶禮券包x2張 至8月31日 環島中港通 $5 直通巴士禮券 至8月31日 $30 直通巴士禮券 至8月31日

AlipayHK｜旅行必搶$88 Call車券包！全球CALL車都有優惠

AlipayHK近年功能多多，除了旅行+小程式可以預訂酒店、機票、高鐵車票外，「交通」頁面更設本地及海外Call車服務，先後加入東南亞及內地熱門的Call車平台！今個月起再有更新，開展到全球多達46個國家，日本、法國、加拿大、美國等都有份！

在AlipayHK「交通」Call車會自動切換當地龍頭Call車平台，並用港幣支付車費，毋須再額外安裝及註冊新帳號。即日起至9月30日，更推出「$88 Call車券包」，大派高達$88優惠券！全球Call車滿$120即減$38、減$20各1張；滿$100減$10共3張，更可以參加任務，賺取10X A. Point，賺到的A. Point之後更可以當錢使！即Search「國際Call車」領取優惠券。

免費領$88Call車優惠！（AlipayHK截圖）

國際Call車享最高$88優惠內容



滿$120減$38

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賺10X A. Point



即搶AlipayHK 國際Call車$88券包

AlipayHK｜日韓泰消費用AlipayHK付款一扣即回贈！高達$100

已經買好機票去日本、韓國、泰國的朋友仔注意！即日起至9月30日，以AlipayHK於日韓泰消費，累積消費滿指定金額即可解鎖多重階梯式回贈獎賞，例如累積消費滿$300即送$5優惠券，最可慳高達$100！賺完回贈又可以再去血拼啦！

日本使用PayPay結賬可享9折優惠，高達¥500。（AlipayHK截圖）

此外，指定商店用AlipayHK付款可享額外折扣！日本結賬時見到有Pay Pay標誌（例如7-11、FamilyMart、Lawson、麥當勞、吉野家等等），以AlipayHK付款，即可享9折優惠，每次最多可以減¥500；韓國去Olive Young購物，買面膜、護膚品等等，可有享有₩10,000優惠券，最多可以用5次；泰國就有高達฿3,999優惠券，去Big C購物可抵฿200！去旅行Shopping記得要用AlipayHK，即時顯示港幣金額，即買即知用幾多錢！

AlipayHK｜北上$9.9消費卡當$70使！內地消費券慳達¥150

周末喜歡北上就要買AlipayHK最新出的$9.9北上消費卡！消費卡有10張優惠券，包括北上交通及線下消費優惠，當中最划算就是3張$10線下消費優惠券，無論去Shopping、吃飯、唱K、看電影，用AlipayHK付款即慳$10，合共慳多達$70，即時回本兼有賺！另有多張Uber、滴滴、公共交通優惠券，一用即慳！

Caption：北上消費卡包括多張內地優惠券！（AlipayHK截圖）

$9.9北上消費卡內容



$10x3張內地跨境線下消費優惠券

$10 Uber Call車優惠券

$7滴滴內地打車優惠券

$5滴滴內地打車優惠券

$3易乘碼優惠券

$2x2張北上公交乘車優惠券

$11高鐵優惠券



有效期自購買起計30天



鍾意上深圳搵食的朋友仔要注意！AlipayHK推出最新餐飲消費券，適用於福田、羅湖兩大口岸的餐飲商戶！只需要在AlipayHK搜尋「福田」或「羅湖」，進入「搵食福田著數大放送」或「食在廣東深圳之約」頁面，即可領取餐飲消費券，每人每日都可以領取一次，優惠高達¥150！北上前記得Send給朋友一人領一張！想去珠海、橫琴玩多幾日？在AlipayHK搜尋「橫琴」同樣有「橫琴千萬消費券」，每人每周可領取一次，每周優惠高達¥125！

AlipayHK｜北上退稅功能大升級！免填手寫單！化繁為簡！

北上消費除了可以用AlipayHK付款，如商戶門口或收銀處展示「Tax Free」或「退稅商店」標誌，更可以用AlipayHK退稅！AlipayHK去年成為首個推出即時離境退稅服務的境外電子錢包，以便港人以港幣辦理退稅。今年退稅功能更有新升級，簡化了退稅單和發票信息登記，亦不需要逐次填寫個人資料，只要掃QR CODE，首次填寫資料後，AlipayHK就會幫你記住資料，在合作的退稅商戶處可直接退稅到電子銀包。服務本月更擴展覆蓋，以後北上去深圳、成都等城市記得用AlipayHK輕鬆退稅！

點撃查看退稅詳情：

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AlipayHK｜本地Call Uber慳$100！機場返屋企最方便

旅程結束回到香港，不想拖著大件小件的戰利品迫巴士？記得每日12點搶$100 Uber禮券，單一消費滿$101就可以扣減$100！扣減禮券隨時平過搭的士！新用戶首次使用AlipayHK支付 Uber，單一消費滿$31就可以扣減$30！優惠期同樣到9月30日！行到攰想Call車，記得打開AlipayHK App用盡Call優惠！

Uber App每日中午12點搶$100禮券！（AlipayHK截圖）

每日12點任務

滿$101即減$100

滿$31即減$30

領取後3日內有效

首次於Uber app消費即可享10,000 A. Point



現在去旅行除食玩買可以用AlipayHK付款，車票、機票、Call車統統都可以一App搞掂！想知AlipayHK還有什麼優惠？立即下載或點撃打開AlipayHK App探索！