《芝加哥》音樂劇深圳門票早鳥85折！必睇5亮點+展覽/爵士吧推介

深圳好去處｜百老匯經典音樂劇《芝加哥》（Chicago）10月登陸深圳！這套被譽為「最性感音樂劇」的殿堂級作品，巡迴演出長達30年，今次難得來到深圳濱海藝術中心上演「30周年紀念版」，繼續以黑色幽默及洗腦爵士名曲《All That Jazz》風靡全球。《香港01》旅遊頻道「好食玩飛」為大家整合了最齊全的觀劇攻略！除了有早鳥85折門票優惠、5大必睇亮點及交通指南外，更精選場館周邊的打卡藝術展與隱密爵士酒吧！即看內文搶飛！



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《芝加哥》（Chicago）音樂劇（官方圖片）

深圳《芝加哥》音樂劇2026｜演出詳情

演出日期：2026年10月20日至10月25日

地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

時長：全長140分鐘（含中場休息）

年齡：1.2米以下兒童謝絕進場，建議13歲及以上觀眾觀演。

英語演出，中文字幕

票價：港幣$1398／$1078／$748／$535／$318



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《芝加哥》音樂劇5大必睇亮點

《芝加哥》必睇亮點【1】真人真事改編——殺人犯以美貌洗脫罪名

《芝加哥》音樂劇以美國1920年代的謀殺案件為題材，由真實故事改編！記者兼劇作家華金絲（Maurine Dallas Watkins）於1926年創作同名話劇，她當時採訪了兩位女囚犯的審判過程：一位是槍殺情人後，一邊放唱片、一邊喝雞尾酒的年輕主婦；另一位則是被發現情人死在她車上，卻堅稱自己「醉到甚麼都不記得」的夜總會女歌手。

當時由男性組成的陪審團，在律師及媒體的操控下，竟然相信眼前兩位美女無罪，讓她們成功以美貌洗脫罪名！故事裡的兩位女主角Roxie及Velma，便根據這兩位女囚犯的經歷而創作出來！

音樂劇《芝加哥》（Chicago）劇照（官方圖片）

《芝加哥》必睇亮點【2】最性感音樂劇——火辣身材挑戰性感尺度

為突顯Roxie及Velma這兩位「芝加哥史上最漂亮的女性謀殺嫌疑犯」，身材火辣的表演者穿上貼身短裙、黑色絲襪，露出修長的大腿，隨著節奏擺動身體、扭腰、劈腿，種種性感的舉動與忽明忽暗的燈光，都在挑戰音樂劇的性感尺度！更被觀眾稱為「最性感的音樂劇」。

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《芝加哥》必睇亮點【3】黑色幽默——《Cell Block Tango》糜爛的魅力

整個音樂劇將社會暗黑轉化為諷刺，例如女囚犯褪去千篇一律的囚服，穿上性感魅惑的服裝，掙脫手銬與腳鐐的束縛，更編排煽情火熱、風格獨到的舞蹈，目的都是為了對該事件的諷刺。劇中經典歌曲《Cell Block Tango》及《Roxie》節奏明快、曲調詼諧，不但把犯罪的沉重感拋諸千里之外，更將當時社會墮落糜爛的魅力發揮到淋漓盡致。

音樂劇《芝加哥》（Chicago）劇照（官方圖片）

《芝加哥》必睇亮點【4】30周年長壽音樂劇——巡迴525個城市／《All That Jazz》翻譯成13種語言

《芝加哥》是百老匯和倫敦西區歷史上演出時間最長的美國音樂劇！由1996年上演至今，已經在全球38個國家、525個城市演出超過36,000場，吸引超過3,500萬人觀看。巡迴期間曾以英語、荷蘭語、德語、西班牙語、法語、日語和韓語等語言演出，而音樂劇中的爵士名曲《All That Jazz》更曾被翻譯成13種不同的語言，成為爵士樂迷人人知曉的歌曲。

《芝加哥》必睇亮點【5】獲多項殊榮——編劇、作曲、編舞三大奇才合體／6項百老匯最高榮譽

在百老匯三大奇才編劇佛瑞德艾伯（Fred Ebb）、作曲約翰坎德（John Kander）、編舞鮑伯佛西（Bob Fosse）的合作下，《芝加哥》在30年間橫掃多個獎項，當中包括6項百老匯最高榮譽「東尼獎（Tony Awards）」、英國戲劇界奧斯卡「奧利花獎（Olivier Awards）」、音樂界最高殿堂的「格林美獎（Grammy Awards）」，全部都是極高的殊榮，品質絕對有保證！

《芝加哥》榮獲獎項一覽：



* 7項EW獎

* 6項托尼獎（包括最佳音樂劇複排獎）

* 5項美國戲劇桌獎、美國週邊評論協會獎

* 4項瑞典戲劇獎Guldmasken獎

* 3項ACE獎、El Heraldo獎、墨西哥戲劇評論家協會獎

* 2項阿斯泰爾獎、灣區戲劇評論協會獎、洛杉磯戲劇評論協會獎、洛杉磯讚賞獎、Helpman獎、巴西Premio Qualidade獎、約瑟夫·傑弗遜獎、奧利花獎（包括最佳音樂劇製作獎）

* 1項1998年評論協會獎、格林美獎（最佳音樂劇唱片獎）、美國戲劇聯盟獎、海倫海耶斯獎、黑人戲劇聯盟獎、伊里亞德·諾頓獎



音樂劇《芝加哥》（Chicago）

深圳《芝加哥》音樂劇2026｜周邊藝文好去處

深圳近年有超多文藝展覽，難得北上不單可以去看音樂劇，更可順道參觀各個藝術中心或美術館看展覽！10月必去的就有全新開幕的「Fotografiska影像藝術中心（深圳灣美術館）」，喜歡黑色幽默風格就可以去「不自然博覽館」、喜歡Jazz的朋友甚至可以去「OCT-LOFT國際爵士音樂節」！如果不想去展覽，還有2間爵士酒吧推介，帶你秒速進入《芝加哥》的氛圍！

【1】不自然博覽館（Off-Nature Museum）

不自然博覽館被描述為「大癲、大膽又極具諷刺幽默的暗黑系藝術特展」，由獨立創作廠牌「負波普」主理人打造。現場分為一樓和二樓，全是荒誕有趣的裝置，目的是把現代人的精神內耗、低頭族網癮、失業焦慮等抽象心理，具象化成黑色幽默。例如巨型UFO、八腿奶牛、精神公廁、失業出租屋，還有可讓觀眾親身體驗震動特效的「低頭族網癮電療椅」等。二樓（L2）展區內容較抽象難明，14歲以下不宜。

不自然博覽館（Off-Nature Museum）

營業時間：11:30至21:30

地址：福田區梅麗路9號A Park L108

交通：地鐵9號線「下梅林站」A出口

門票：L1免費；L2需要門票¥20（也可憑消費單據免費參觀L2）；L2核心展區14歲以下謝絕進入



【2】Fotografiska深圳灣美術館：TOILETPAPER中國首展

在10月1日全新開幕的話題性展覽！Fotografiska主打以高飽和色彩、超現實構圖和幽默著稱，參觀者更可以「走」進展品，成為藝術品的一部份，玩味十足。如果喜歡《芝加哥》這種大膽創新的風格，Fotografiska也定必吸引到你！

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Fotografiska深圳灣美術館



開放時間：星期日至星期四10:00至22:00；星期五至星期六10:00至22:30

地址：廣東省深圳市南山區海德一道1218號深圳灣萬象城C2區L3

交通：深圳地鐵2號線、11號線或13號線至「後海站」，從K1出口出站即可到達

票價：¥60



【3】OCT-LOFT國際爵士音樂節

如果你看劇的時間恰逢2026年10月23日至25日，深圳每年最值得買票的爵士騷之一就在南山華僑城創意園。第十三屆OCT-LOFT國際爵士音樂節，三天陣容包括法國即興低音提琴大師Joëlle Léandre獨奏、老丹「一笛無窮波」、Nate Wooley與Ryan Sawyer「利齒畢現」、Akosh S. Trio「河流」，以及最後一天的「大即興」！喜歡爵士音樂的朋友不要錯過。

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OCT-LOFT國際爵士音樂節



地址：深圳南山區華僑城創意文化園北區C2棟北側B10現場

交通：從濱海藝術中心步行至「寶華站」（5號線）→「前海灣站」換乘11號線→「後海站」換乘2號線→「僑城北站」B出口，步行約5至8分鐘。全程約50至60分鐘。（乘搭的士約25至30分鐘）

票價：單日預售¥220至¥260，全價¥260至¥300；三日通票¥680（限量100張，附贈50元周邊代金券）。分享會與紀錄片放映免費入場（位於創意園北區A3+）。



深圳《芝加哥》觀劇後必去！沉浸式周邊爵士吧推介

1. The Peat（深業中城店）——美式地下酒吧風格

想感受美式禁酒令時期的「Speakeasy」地下酒吧，那種推開暗門、光線幽暗、只有幾張桌子的老派隱蔽感，The Peat絕對是一個好去處。The Peat白天是Cafe，晚上是清吧，無論是看午場還是晚場，都非常適合去喝杯咖啡或是雞尾酒。

The Peat（深業中城店）



營業時間：

咖啡09:00至18:30；晚間酒吧18:30起至凌晨02:00

地址：福田區深業中城7棟116

交通：地鐵「車公廟站」A出口步行約480米



2. ZAZOO RETRO（後海匯店）——復古燈光Live Band

如果看到《芝加哥》意猶未盡，想熱鬧一下可以到ZAZOO RETRO（後海匯店），現場每晚都會有Live Band演出，曲目多半是Jazz，也會有R&B、流行曲、經典老歌等等，在紅色復古燈光下，氣氛超級好。不過周末位置緊張，需要提早一訂座。如果想要更盡興、可以站起來跟住節奏跳舞，就可以去福田COCO Park酒吧街的ZAZOO（購物公園店）。

ZAZOO RETRO（後海匯店）



營業時間：20:00至03:00

地址：南山區後海濱路3017號後海匯商場B區L2-12號商店

交通：從濱海藝術中心步行到「寶華站」，乘坐5號線往「前海灣」方向，到「前海灣站」換乘11號線，到「後海站」下車，從A2出口出站，通道可以直達後海匯商場內部，全程約40至50分鐘。（看完劇如果不想折騰，可搭的士全程約20至25分鐘）



深圳《芝加哥》音樂劇2026｜交通指南

深圳濱海藝術中心歌劇廳

地址：深圳寶安區新安街道寶興路歡樂港灣16號

＊港人可以坐直通巴士直達，或可從福田口岸或深圳灣口岸過關，再轉乘地鐵或的士。

福田口岸出發：

乘坐4號線→於「會展中心站」換乘1號線→於「前海灣站」換乘5號線→於「寶華站」D出口下車，步行約8至10分鐘即達。

深圳灣口岸出發：

乘坐13號線→於「後海站」換乘11號線→於「前海灣站」換乘5號線→於「寶華站」D出口下車，步行約8至10分鐘；或於「臨海站」A出口步行前往歡樂港灣區域。

直通巴士：

乘坐環島中港通跨境巴士，可從香港市區直達歡樂港灣。

深圳《芝加哥》音樂劇2026｜演出詳情

日期：2026年10月20日至10月25日

地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

時長：全長140分鐘（含中場休息）

年齡：1.2米以下兒童謝絕進場，建議13歲及以上觀眾觀演。

英語演出，中文字幕

票價優惠：港幣$1,188（A區）／$916（B區）／$636（C區）／$455（D區）／$318（E區）

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