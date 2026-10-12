酒店房最髒不是馬桶？浴缸藏奪命菌　專家指4大高危物品恐惹病

酒店衛生｜好多港人外遊入住酒店，以為房間外表光潔就代表衛生無虞。不過，部分設施就算肉眼看不到污漬，如果清潔消毒步驟不到位，仍然有機會殘留細菌、真菌，敏感人士中招風險會較一般人高。 當中幾件常見物品暗藏衛生隱憂，隨便使用有機會增加交叉感染風險。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了住宿衛生和物品使用的注意事項，即看下文！



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4類酒店高危物品｜衛生隱憂

酒店高危物品｜【1】房間電熱水壺

電熱水壺看似是用來煲滾水最安全不過的器具，實際上卻是酒店房內衛生爭議極大的衛生地雷。美國旅遊媒體網Mighty Travels站曾報道，美國亞利桑那大學微生物檢測説明，部分住客會用熱水壺來煮奇怪的東西，甚至用來煮內衣褲，加上清潔人員未必每次都會作深層消毒或徹底清洗內部水垢與細菌，水壺內壁隨時殘留不明物質。

酒店高危物品｜【2】非一次性浴袍

多數酒店浴袍屬循環再用，若洗衣工序沒有足夠高溫殺菌，真菌、皮膚相關微生物有機會殘留在布料纖維。直接貼身穿著，皮膚敏感、有皮損人士，有機會誘發皮膚痕癢、股癬等皮膚問題。根據收錄於美國國家生物技術資訊中心（PMC）的一項織物微生物存活研究指出，棉、棉滌混紡織物（浴袍常用材質）上，金黃色葡萄球菌、腸球菌、念珠菌等可存活26–30天；織物纖維能保護微生物，單純常溫水洗不足以徹底殺滅。只有高溫+洗滌劑 / 漂白才能大幅降低菌量。

酒店高危物品｜【3】玻璃杯、馬克杯

房內的茶杯和水杯雖然大多會被收走清洗，但清潔工在有限的時間和清潔條件下，往往只用毛巾隨手擦拭，甚至只用自來水簡單過冷河（即用生水沖洗）。國外醫師&微生物學家在Daily Star（醫生專業訪談）中表示，不建議直接使用客房內非一次性玻璃杯 / 馬克杯。大量隱拍調查證實，很多酒店僅用清水沖洗，再用舊浴巾擦乾，沒有消毒步驟，存在糞口傳播風險。

酒店高危物品｜【4】房間浴缸

浴缸表面看起來潔淨，但縫隙、膠邊位置容易積聚污垢。《環境衛生學雜誌》曾發表一篇國內酒店沐浴水系統軍團菌研究表示，部分酒店客房熱水系統可檢出嗜肺軍團菌；軍團菌易在管道、浴缸下水口生物膜內繁殖，溫暖靜水環境下風險上升，吸入水霧可引發軍團菌肺炎。

房間電熱水壺容易有水垢與細菌。（AI生成圖片）

3招住酒店自保小貼士｜避免衛生感染

【1】自備日常小物和一次性用品

外出旅遊住酒店時盡量攜帶個人旅行裝水樽、摺疊杯及隨身小毛巾，自備日常小物和一次性用品，例如旅行床單套、即棄毛巾等，減少使用酒店的高風險共用器皿。

【2】酒精濕紙巾先消毒

入住房間後，第一時間用消毒濕紙巾把電視遙控器、電話按鍵、門柄等高接觸率的地方擦拭一遍。

【3】衣物與皮膚保持隔離

若非對酒店洗滌品質有絕對信心，浴袍等直接貼身接觸的布藝用品可免則免，改穿自己帶備的睡衣最安心。

自備日常小物或一次性物品使用更安心。（AI生成圖片）

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