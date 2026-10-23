珠海好去處｜兵馬俑免費看！200件國寶近距離觀賞　附預約方法

珠海｜珠海好去處｜不少港人想親身觀賞兵馬俑，以往大多要專程飛往西安。其實大灣區珠海橫琴現正舉辦大型文物大展，多尊兵馬俑真品連同超過200件陝西珍貴文物直接南下展出，全程毋須門票，絕對是周末北上休閒、欣賞歷史文化的好去處！想知道如何預約及了解詳細展覽資訊，記得看下去啦！



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珠海橫琴兵馬俑展覽亮點【1】國寶級真品震撼登場

展覽最大亮點是能零距離親睹珍貴的秦兵馬俑真品，包括極具代表性的跪射武士俑及高級鎧甲軍吏俑。現場集結了247件（套）來自陝西的歷史重磅文物，規模宏大，讓觀眾彷彿瞬間置身於千年古都西安。

珠海橫琴兵馬俑展覽亮點【2】多元沉浸式互動體驗

場內不只有靜態文物展示，更精心規劃了多個互動區域。現場設有青少年研學區、特色文創紀念品專區以及古裝造型體驗區，大幅提升觀展的趣味性與互動感，非常適合親子同行或熱愛歷史文化的朋友。

珠海橫琴兵馬俑展覽亮點【3】免費入場兼享豐富禮遇

展覽採取完全免費入場制，只需提前預約即可參觀。此外，主辦單位每日更安排了免費公益講解服務，並推出限定蓋章本打卡活動，極具紀念與收藏價值。

珠海橫琴兵馬俑展覽現場攻略｜如何免費領取限定蓋章本

喜愛收集紀念印章的朋友千萬不要錯過精美的限定蓋章本！領取方式如下：

步驟【1】拍照集齊： 拍攝至少6張觀展照片，其中必須包含展覽海報及展廳入口。

步驟【2】發佈社交平台： 上載照片至小紅書，並加上指定話題 #橫琴“陝”耀中華文物展#且配文不少於15字。

步驟【3】標示定位： 貼文需正確於社交平台打卡標註地點：「橫琴文化藝術中心」。

步驟【4】現場核驗： 前往展覽3樓前台，出示已成功發佈的頁面（截圖無效）即可領取。

注意事項： 每人限領一本，數量有限且分時段發放，先到先得。

珠海橫琴兵馬俑展覽｜4大展覽單元推介

展覽以文物為歷史脈絡，共劃分為4大單元，帶領大家穿越千年時空：

珠海橫琴兵馬俑展覽單元【1】根與源

展示百萬年前「藍田人」使用過的石器及早期彩陶。

珠海橫琴兵馬俑展覽單元【2】天與人

呈現商周時期的精美青銅器，以及秦漢大一統時期的法律與國家制度。

珠海橫琴兵馬俑展覽單元【3】通與融

透過古道文物，展現古代不同文化在三秦大地交匯融合的開放包容精神。

珠海橫琴兵馬俑展覽單元【4】新與續

介紹北宋以來學者對金石歷史的研究與傳承，彰顯古代匠人精湛的手藝與傳統。

多件珍稀寶物一次過飽覽。（linlin@小紅書）

珠海橫琴兵馬俑展覽｜展覽實用資訊

展覽名稱：《「陝」耀中華文物展》

展期：2026年9月17日-2027年1月16日

開放時間：星期二至星期日10:00-18:00（17:00停止入館）；逢星期一閉館，法定公眾假期除外

地點：橫琴文化藝術中心3樓（橫琴粵澳深度合作區濠江路698號），由西側觀眾入口排隊進場。



門票：免費參觀，全場實施線上實名預約制。個人預約可提前7天透過微信小程序辦理，每個帳號單次最多預約5人（包含最多3名14歲以下兒童，未成年人必須由成年人陪同進館）。港澳居民需輸入港澳居民來往內地通行證（回鄉證）資料，展館現場不設即場派票（60歲及以上長者、現役軍人可憑證件現場辦理紙本門票；且60歲或以上長者及殘障人士可攜同1名陪同人員免預約共同入館）

預約渠道：微信小程序「橫琴民生」或「橫琴文體通」。



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張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。

