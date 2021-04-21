撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-04-21 18:45

荒廢近30年的金茂坪戲院，最近因ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》在當地取景並在劇中提到戲院屢次鬧出靈異事件，再次成為熱門討論話題。戲院丟空近30年，一直有發展商想拆卸重建作其他用途，不過每次想動工時都必定會出現傷亡，非常「邪」！

大膽的小威妹百無禁忌，平時最愛觀看靈異節目及各種鬼故，透過《旅行異聞錄》為膽粗粗的各位，分享都市傳說、酒店怪談、迷信文化、旅遊禁忌，等你知多啲！如果你都有靈異的旅遊體驗，歡迎電郵至travel@hk01.com。

金茂坪戲院最廣為人知的有兩大鬧鬼傳說，而除了這間戲院之外，香港還有兩間出名超級猛鬼的戲院，有間相信大部分人都曾經去過！立即按圖睇睇香港3大猛鬼戲院靈異傳聞😨👇👇

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👻同場加映：網民熱數全港10大風水邪局👻

早前有行山人士發現石澳龍脊豎立了一個兩米高巨型怪爪裝飾，橙紅色木製品由金屬底座固定，頂部尖頭猶如指甲，紛紛引起網民猜測是否寓意「龍爪」，並懷疑是風水陣。這個建築流出後引起大批網民批評，更有不少人從風水角度分析龍爪向上，意味著龍已反身已死，大為不利。最近亦有網民在Facebook群組「巴打絲打『11靈異怪談』Facebook Club」分享了多個香港風水陣，當中有很多原來都是蛇形建築！按圖即睇網民熱烈討論全港10大風水邪局😱👇👇

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*風水命理之說僅供參考，請勿過度迷信*

👻同場加映：網民荃灣Staycation撞鬼5大靈異實錄👻

酒店一向都是撞鬼的熱門地方，向來都有不少都市傳說。最近有網民在香港討論區發帖，分享自己與朋友最近在荃灣某間酒店Staycation時親身經歷的靈異事件。立即按圖睇睇5大撞鬼奇遇及網民睇法😱👇👇

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