撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-05 15:15

日本無印良品（MUJI）的產品種類多元化，加上設計貼心、價錢親民，是不少日本人選購生活用品的好地方。早前，日本電視節目《プロの家は凄いはず！》請來無印良品認證的「最強用家」，介紹多款居家好物，包括收納用品、家品雜貨及即食食品等，部分香港可以買到，一起來看看有甚麼值得入手！

《プロの家は凄いはず！》節目截圖

日本東京電視台節目《プロの家は凄いはず！》今次請來漫畫家藤田あみい，她在2012年參加日本「無印良品之家」試住計劃，憑藉最擅長的漫畫展示出對MUJI的熱愛，成功在5萬多名參加者中脫穎而出，可以免費入住由無印良品設計師打造的住宅，為期2年。試住期結束後，藤田一家更買下房子，延續簡約舒適的「無印風生活」！

《プロの家は凄いはず！》節目截圖

其後，每次無印良品舉行推廣活動，藤田都會獲邀出席和試用新產品，成為官方認證的「最強MUJI迷」！除了居住的房子是「Made in Muji」，藤田家中超過九成用品同樣是來自無印良品，並在節目中推介9款必入手的實用居家好物，包括收納用品、家品雜貨及即食食品等，部分香港可以買到！👇👇即睇藤田推介9款MUJI必買家居好物👇👇

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同場加映：日本IKEA不買後悔好物Top15

2020年，日本東京市區內第一間IKEA在澀谷開幕。作為全球首間七層樓高的店鋪，店內有19個家居用品賣場，發售超過3,000款商品及澀谷店限定商品，加上全白的外觀建築，隨即成為澀谷新地標！早前日本節目《サタデープラス 》就請來IKEA資深用家森井由佳到訪澀谷店，推介15款達人精選「不買後悔」的IKEA好物！

（節目截圖）

森井小姐除了是一間室內設計公司的社長，更曾經出書介紹IKEA的產品和推介隱藏用法，用家資歷長達25年，是名副其實的「IKEA達人」！今次她推介的15款商品包括收納、廚具、家居擺設、實用小物等不同範疇。雖然我們暫時無法親身到澀谷參觀，不過以下多款好物都可以在香港找到，最便宜只需港幣$5.9就可以入手！看似平凡的水杯隱藏了甚麼心思設計？哪款收納好物成功突圍而出？👇👇👇即按下圖看森井小姐的專業推介！👇👇👇

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這款人氣收納架只需一步即可秒變茶几？即看全文：日本IKEA不買後悔好物Top15 收納架秒變茶几 一款萬用廚具奪冠