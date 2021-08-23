初級行山路線之一的龍脊，有著沒有高樓遮擋、一望無際的壯麗海景，難怪能吸引發哥、山系女神Jumbo等明星專程去打卡，堪稱「全港最易偶遇明星的行山路線」！



⛰路線：柴灣港鐵站 --> 小西灣海濱花園（藍灣半島旁） --> 龍躍徑 --> 砵甸乍山郊遊徑 --> 石澳郊野公園港島徑第8段 --> 龍脊 --> 竹林 --> 土地灣

這條堪稱「全港最易偶遇明星的行山路線」真的有不少藝人都行過！（fb @Jumbo / 劉嘉玲微博圖片 / 鍾晴ig）

龍脊行山路線曾獲旅遊指南《孤獨星球》選為「香港最佳遠足路線」之一，也是CNN旅遊網站推薦的「香港島五條新手遠足路線」之一，難怪不少行山初哥都會選擇這裡作新手路線。雖然龍脊山徑上沒什麼樹蔭，但勝在有海風和超級無敵大海景搭救！點擊圖片睇睇路線的7大沿途打卡位 👇👇

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詳細路線可以參考以下地圖：

🚌交通

前往小西灣海濱花園起點：於柴灣港鐵站C出口乘搭47M小巴至小西灣。

從土地灣離開：乘搭9號新巴返回筲箕灣巴士總站。



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