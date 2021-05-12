撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-12 07:00

夏天想行山去邊好？不如輕鬆一點，行一條既可賞花，又可在樹蔭下漫步的水塘郊遊徑路線。本文為大家規劃好水塘一日遊路線，先在粉嫩小白花海前打卡，再漫步水塘郊遊徑，全程3小時內行完。

路線：黃泥涌水塘公園站 --> 大潭水塘道休憩處 --> 大潭郊遊徑 --> 紫羅蘭山頂 --> 陽明山莊

最近天氣轉熱，烈日下都超過30度，真的不適宜行高難度路線。因此《香港01》旅遊記者就為大家找來能夠輕鬆行，又有靚景打卡的路線。最近大熱的就有黃泥涌水塘大潭郊遊徑一段，因為該處的小白花滿開，形成極美的花海背景。

這個花海秘景在黃泥涌水塘附近。（fb @藍雨洋）

賞花過後，大家可以沿大潭水塘道行前少許，經黃泥涌水塘公園踏上郊遊徑路線，沿途有湖景山色，可以欣賞已列入法定古蹟的水務設施，登頂後又能俯瞰港島風景，行程豐富！點擊圖片睇睇花海位置、交通資訊及沿途4個打卡位 👇👇

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登頂以後，可以沿著大潭郊遊徑落山，返回大潭水塘道，就可以左轉步行回起點所在的黃泥涌峽道乘車離去。

【另一近郊打卡熱點推介：上水鳳眼藍花海】

最近另一個近郊打卡熱點，有上水梧桐河的鳳眼藍花海。沿著雙魚河及梧桐河踩單車，盡是河景和菜田，不時更會見到吃草或路過的山羊和牛牛，是本港少有的田園景色，十分舒壓，點擊圖片睇睇沿途打卡位及歎$10豆腐花放題等4大食玩推介 👇👇

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夏天剛到，本港各區的鮮豔花卉再次盛放，鳳眼藍以外，本港各區都有紫色和白色的小花、向日葵及繡球花等為大地增添美麗色彩。趁著天氣未到最熱的時候，一於輕鬆與花海打卡去！點擊圖片睇睇5大必去的打卡花海 👇👇

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