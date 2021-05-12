撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-12 16:28

西九文化區原來不止有個野餐大草地，還有個港版伏見稻荷大社千本鳥居最適合打卡！入到西九到底有什麼玩？有什麼地方可以Chill住歎美食？《香港01》旅遊記者整理5大食玩推介，輕鬆去西九Hea一個假日。

提起西九，大家都會聯想起大草地野餐和很多毛孩等，但其實西九文化區內還有不少好去處，例如打卡必訪的「港版伏見稻荷大社」，值得大家花一個假日到訪兼休息！想知有什麼打卡、好玩、美食推介，點擊圖片睇睇5大食玩推介 👇👇

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西九文化區藝術公園 開放時間：06:00-23:00 戲曲中心 地址：九龍尖沙咀柯士甸道西88號 開放時間：10:00-22:30

市區好去處當然不止西九，位於The Murray美利酒店中的百年古樹節果決明就是其中之一。結果決明在5月越開越美，吸引不少人帶備長鏡頭相機去打卡。粉嫩的小花佈滿花枝上，近看的話更有種櫻花的即視感，點擊圖片睇睇這棵節果決明的小歷史和位置 👇👇

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夏天剛到，本港各區的鮮豔花卉再次盛放，鳳眼藍以外，本港各區都有紫色和白色的小花、向日葵及繡球花等為大地增添美麗色彩。趁著天氣未到最熱的時候，一於輕鬆與花海打卡去！點擊圖片睇睇5大必去的打卡花海 👇👇

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