撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-21 15:40

【星座戀愛運程】2021年即將過去一半，在這半年你覺得自己的運氣如何？早前，日本綜藝節目早前請來人氣占卜師水晶玉子，預測2021下半年的12星座「戀愛強運」排名。想知道自己下半年有沒有機會脫離單身，又或者戀情上會否出現轉機，即刻拉落下文看結果！

（《ダウンタウンDX》節目截圖）

日本綜藝節目《ダウンタウンDX》最近請來人氣占卜師水晶玉子，預測2021年12星庭的戀愛運勢排名。值得留意的是，山羊座的朋友將會在這個月份迎來桃花期；處女座而又有結婚計劃的話，最快可以在6月「閃婚」，而巨蟹、射手則要留意自身的問題？👇👇👇即按下圖看誰是2021下半年「戀愛強運王」！👇👇👇

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同場加映：日本Twitter熱傳「天星占卜術」

日本節目《突然ですが占ってもいいですか？》請來人氣占卜師星瞳（星ひとみ），為嘉賓用「天星占卜術」預測2021年的運勢，引起一眾網民熱議，並跟著以下的方法找出「命運數字」，根據描述得出所屬「天星」派系後，不少人都表示分析性格特徵的部分「幾乎全中！」

（IKULA@Twitter）

【第一步】首先，根據下面的出生年份和月份，找出自己的命運數字。（例：假如你是1992年2月出生，你的命運數字就時「43」。）👇👇

【第二步】找到自己的命運數字後，就可以與生日日期相加，得出「天星數字」。

例：1992年2月20日出生，命運數字是「43」 【1】 將「43」加上出生日期「20」，等於「63」 【2】如數字大於「61」，就要減去「60」；小於「61」，就可以直接到【第三步】看結果。 【3】「63」減去「60」，即1992年2月20日出生的人，天星數字為「3」。

【第三步】利用以上計算出的「天星數字」，找出屬於你的「派系」。（例：天星數字為「3」，即屬「下弦之月」）👇👇即CHECK你的「天星數字」及所屬「派系」👇👇

12個「派系」分別代表不同性格以及2021年的整體運勢，還會提醒你應該要注意的事情，以及有甚麼方法可以提升來年的運氣！即按全文看結果：日本Twitter熱傳「天星占卜術」 生日日期3步即測2021運勢好定壞