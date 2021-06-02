撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-02 13:19

【Staycation熱話｜酒店熱話】不少人去Staycation其中一個目地都是為了酒店的泳池，游水放鬆一下順便打個卡，如果大家有貴重物品，會放在哪裡？有港女日前於Facebook群組「香港Staycation 酒店交流谷」發問，自己有貴重物品，怕游水時放在房內不安全，引起網民熱烈留言。

（Facebook「香港Staycation 酒店交流谷」截圖）

該名女生詢問網民，去酒店泳池游水時，會把戒指、手錶等貴重物品放在夾萬或是會照樣戴住，或放泳池的儲物櫃，並指自己有一個「H字」的貴重手袋，「放不了入夾萬，就咁放在酒店房間嗎？」似乎擔心游水期間手袋放在房間內會被偷走。大部分網民都認為既然樓主這麼擔心，為何要帶這麼名貴的手袋住酒店，更忍不住出言調侃，搞笑建議「梗係帶埋落水。」、「應該在池邊看實個H包包，畀錢請人代你游水。」按圖即睇網民爆笑留言🤣😂👇👇

+ 6 + 6 + 6

🤣同場加映1：酒店Secret數住客漏低最離譜8物品😂

本地Staycation熱潮持續，住酒店退房時一般都會檢查是否執齊個人物品才離開，不過百密總有一疏，有時都會不小心遺留某些東西在房間。由香港酒店工會開設的Facebook專頁「酒店Secret」，近日有網民投稿邀請各位酒店員工分享住客遺漏過最誇張的物品，種類千奇百怪！立即按圖睇睇住客漏低最離譜的8樣物品🤣👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

☀同場加映2：韓國美妝App好評防曬霜Top 10☀

無論陽光猛烈或陰天，出街都要做好防曬，防止曬黑及增生雀斑。記者整理了韓國最大美妝評價APP「化解（화해）」中，最獲韓妹好評的10大防曬霜，很多款都質地清爽，啱晒夏天，就算戴口罩都唔怕焗！立即按圖睇睇韓國防曬霜Top10☀👇👇

好評冠軍$77買到，立即睇睇係邊款👉👉👉防曬｜韓國美妝App好評防曬霜Top10 Dr.G提亮膚色/冠軍$77超清爽