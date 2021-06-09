撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-06-09 18:46

【日本鬼故 / 酒店靈異事件 / 都市傳說 / 中國鬼故】由方力申及當奴主持的靈異節目《鬼上你架車》由前晚（7日）起在J2台播出，硬撼ViuTV的《調教你MIRROR》！第一集找來了高海寧（高Ling）做嘉賓，經常周圍飛的她更分享了多個酒店靈異經歷！

《鬼上你架車》節目截圖

高Ling 在節目中大爆自少都常常遇到怪事，有次和家人去日本溫泉旅館時，更一家人齊齊出事！早前她去廣州酒店隔離，又遇到「升降機神秘事件」！主持人當奴亦分享了一個空姐朋友的親身經歷，當奴強調是真人真事！😱👇👇立即按圖睇3大酒店撞鬼奇遇😱👇👇

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👻同場加映：網民熱數全港10大風水邪局👻

早前有行山人士發現石澳龍脊豎立了一個兩米高巨型怪爪裝飾，橙紅色木製品由金屬底座固定，頂部尖頭猶如指甲，紛紛引起網民猜測是否寓意「龍爪」，並懷疑是風水陣。這個建築流出後引起大批網民批評，更有不少人從風水角度分析龍爪向上，意味著龍已反身已死，大為不利。最近亦有網民在Facebook群組「巴打絲打『11靈異怪談』Facebook Club」分享了多個香港風水陣，當中有很多原來都是蛇形建築！按圖即睇網民熱烈討論全港10大風水邪局😱👇👇

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*風水命理之說僅供參考，請勿過度迷信*

👻同場加映：海洋公園迪士尼樂園11大靈異傳聞👻

樂園歡樂背後，原來流傳著不少靈異傳聞，感覺份外驚悚。記者整理了11大海洋公園和香港迪士尼樂園的猛鬼傳說，有員工曾經遇到當年海洋公園纜車事故的鬼魂？立即按圖睇香港2大主題樂園的11個靈異傳聞👻👻👇

傳說中的海洋公園Dummy 666到底是甚麼？立即觀看全文👉👉👉海洋公園迪士尼樂園11大靈異傳聞 小小世界最猛鬼｜旅行異聞錄#5