撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-28 17:28

日本人發明的掛耳包咖啡近年大受港人歡迎，不過市面上的掛耳包咖啡款式眾多，應該如何選擇才好？早前，有日本節目找來咖啡師實試15款日本牌子的掛耳包咖啡，並從中選出「喝了不會後悔」TOP 5！

（《サタデープラス》節目截圖）

為了選出最好喝的掛耳包咖啡，日本MBS電視台節目《サタデープラス》在市面上隨機選出15款人氣品牌推出的掛耳包咖啡，包括UCC、京都小川咖啡、無印良品、AGF Blendy等，邀請曾榮獲日本咖啡師大賽「Japan Barista Championship」冠軍的岡田章宏先生，一同選出2021年最強掛耳包咖啡TOP 5！今次會根據每款咖啡的性價比、沖泡方便度、香氣、味道及與牛奶的配合度進行實試評分，即睇哪一款CP值最高、哪一款味道最好？👇👇👇

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綜合5項評分標準後，以下5款掛耳包咖啡得到最高分，部分更可以在香港買到！👇👇即按下圖睇日咖啡師實試推介TOP 5👇👇

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除了掛耳包咖啡，一沖飲得的即溶咖啡必然是懶人的最佳選擇，貪方便，寧願犧牲味道追求，但求攝取咖啡因而已。不過，日本咖啡達人話你知，即溶咖啡味道其實並不差，只要好好掌握3招，都可以沖出媲美咖啡店的高級滋味！👇👇👇日本朝日電視台新聞節目早前請來咖啡專家岩崎泰三，傳授沖泡即溶咖啡的三個必學秘訣！👇👇👇

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同場加映：日本IKEA必買9款生活好物

日本TBS電視台節目《ラヴィット！》請來擁有26年資歷的「IKEA迷」生活雜貨專家森井由佳，介紹9款IKEA必買的實用雜貨，除了長年熱賣的多功能矽膠蓋，還有$20可以買到的露營必備神器，全部香港都買得到！👇👇👇即睇達人的IKEA必買清單👇👇👇

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