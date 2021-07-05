撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-07-05 15:35

【DAISO】日本100円店DAISO（大創百貨）一直備受港人熱捧，加上「DAISO Japan」更在九龍灣和筲箕灣陸續開展新分店，想以低價入手日系生活雜貨，在這裡一定可以滿足你的願望！早前，日本東京電視台節目《ソレダメ！ あなたの常識は非常識！？》請來100円店產品專家ひだかちかこ（譯音：日高千佳子），介紹10款DAISO最實用、設計最貼心的必買好物，如果有心水產品就即刻MARK低去掃貨啦！

（《ソレダメ！ あなたの常識は非常識！？》節目截圖）

【第10位】超慳位實用小砧板

這款砧板榮獲2020年「Good Design Award」設計大獎，兩側加高設計可以擋住切好的食材，例如蔥粒、蔬果薄片等，令食材不易掉出砧板外面；其中一側特別設有空隙位，讓用家用來隔走食材的水分，非常貼心。而且，其尺寸只有一般砧板約一半大小，因此也被日本主婦封為「史上最慳位的砧板」，另附有掛牆式設計，收納超方便！

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同場加映：日本MUJI迷嚴選8大廚房收納好物

無印良品（MUJI）是不少日本人尋找收納工具的好地方，從廚房、浴室至客飯廳等都應有盡有，不過貨品太多始終會令人眼花繚亂，不知應該買哪一款才不會「中伏」？早前，日本TBS電視台節目《ラヴィット！》找來三位著名的MUJI達人推介8款必買廚具收納好物，看看哪一款最適合用來將你的廚房變得更整齊！

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最強收納神器係邊款？即睇全文：日本MUJI迷嚴選8大廚房收納好物 筆座變1物6用神器 最平$8買到