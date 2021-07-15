韓國人氣卡通角色KAKAO FRIENDS一向人氣高企，Ryan、Apeach等可愛角色表情萌爆，每次去韓國旅行必定會到專門店大掃一堆精品回來。萬眾期待下，KAKAO FRIENDS終於在香港開設首間「KAKAO FRIENDS官方授權香港限定POP-UP」，同時設有多個得意打卡位及售賣多款精品，記者率先到現場為大家直擊，並順道推介其餘4個必去卡通展！



KAKAO FRIENDS在香港開設首間KAKAO FRIENDS官方授權限定POP-UP，同時設有多個得意打卡位及售賣多款精品。（梁采欣攝）

限定POP-UP佈置與韓國店相似，門口設有約2米高的立體Ryan和人氣新成員「春植」讓大家打卡，當中春植的立體公仔更是全球首次登場！現場還特設超可愛的LITTLE KAKAO FRIENDS期間限定展覽，多個角色化身為港式點心讓粉絲瘋狂影相，例如蛋撻、菠蘿包、燒賣等模樣。想知場內有哪些打卡位，立即按圖睇睇8大必影位😍👇👇

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限定POP-UP售賣200多款KAKAO FRIENDS精品，包括韓國直送及香港獨家發售的產品，而LITTLE KAKAO FRIENDS期間限定精品POP-UP則有超過80款韓國直送商品，負責人透露約星期六、日左右就會有10款香港獨家商品上架。想知有咩必買推介，立即睇睇👉👉👉KAKAO FRIENDS POP-UP開幕 9款獨家商品登場 5大打卡位粉絲必到

「LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！仲夏之旅」展覽

展覽日期及開放時間：2021年7月16日至9月5日 (上午10時至晚上10時)

展覽地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX (LCX正門及Xplus對出位置)

入場費用：免費



LITTLE KAKAO FRIENDS期間限定精品POP-UP

營業日期：2021年7月16日至9月5日

營業時間：上午11時至晚上9時

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX (LCX顧客服務部對出位置)



KAKAO FRIENDS官方授權香港限定POP-UP

開幕日期：2021年7月16日（官方透露將營運至2022年1月左右）

營業時間：上午10時至晚上10時（7月16日至22日營業時間為上午11時至晚上9時）

店舖地址：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX shop 9



除了KAKAO FRIENDS外，近期還有多個人氣卡通展覽，包括梳乎蛋（蛋黃哥）、Pokemon、Pixar、LINE FRIENDS。即睇4大可愛展覽及必影打卡位😍👇👇

【1】梳乎蛋東瀛之旅🍳🍳🍳

懶洋洋的梳乎蛋（蛋黃哥）現身葵芳新都會廣場，設有多個打卡位，包括梳乎茶屋、主題郵局、飛往大阪的登機閘口、梳乎蛋航空的登機櫃檯，現場還有2萬呎的戶外花海，白天和晚上都可以和可愛度爆燈的梳乎蛋盡情打卡。按圖即睇打卡位及活動詳情🤩👇👇

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【2】LINE FRIENDS日式庭園

為慶祝LINE FRIENDS 10周年，新蒲崗Mikiki打造了日式庭院場景，猶如置身大阪、京都。一眾角色穿上傳統和服，分別處於在4個打卡景點，包括花見丸子和亭、章魚燒屋台等。立即按圖睇齊4大打卡位及活動詳情🤩👇👇

【3】Pokémon夏日運動祭⚡⚡⚡

Pokémon登陸鑽石山荷里活廣場，化身盛夏道館，設有7大遊戲、打卡位及限定商店，包括Pokémon盛夏道館、皮卡丘打氣站、寶可夢頒獎台等，其中的寶可夢卡牌珍藏展展出逾500張寶可夢遊戲卡牌！喜歡打機的朋友，不妨體驗「Nintendo Switch寶可夢電玩遊戲體驗區」，與其他玩家比賽贏獎品！想知3大打卡位場景有幾靚？按下圖即睇有咩好玩🤩👇👇

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【4】Pixar Fest精選12套經典電影😍😍

為慶祝彼思動畫35周年，海港城與迪士尼及彼思再度合作，舉行以彼思為主題的大型展覽「Pixar Fest」。今次一共設有8大打卡位供大家拍照，極具代表性的 Pixar Ball and Lamp 也首次在香港 亮相。Pixar Fest精選12齣迪士尼與彼思電影製成大型展區，包括《反斗奇兵 4》、《怪獸大學》、《海底奇兵2》及《靈魂奇遇記》等，處處都是影相位。仲有邊個Pixar人物？點圖即睇不能錯過8大打卡位🤩👇👇

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🤩同場加映1：襯衫靚色口罩8大推介最平$1.7個 屈臣氏薰衣草紫氣質感Up🤩

屈臣氏最近推出了3款新色口罩，當中的雙紫色系列尤其受女生歡迎，當天如果想走氣質路線，可以戴淺紫色，如果打扮得比較型格，可以戴深紫色，任何風格都襯到！覺得淨色太悶的話，亦可以試試卡通款式，麥兜口罩超級可愛，加上使用牛油紙底，夏天戴夠晒舒服！想知邊度買到，立即按圖睇睇8款襯衫必買的靚色口罩推介😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

😍😍😍想知每位價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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