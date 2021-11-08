西九M+博物館入場必知！入場方法+6大展區+2大必去打卡美食

【西九M+博物館】西九M+博物館於11月12日正式向公眾開放！M+博物館設有多個特色展覽、博物館商店及餐廳等，加上附近海邊美食，絕對是週末必去打卡點！想知門票詳情和美食即睇下文！



（圖片來源：資料圖片）

西九M+博物館整座建築高達18層，博物館展覽空間共約1.7萬平方米，西九M+博物館館內設有33個展廳、3間戲院、多媒體中心、研究中心、博物館商店及餐廳等。

西九M+博物館設有6大專題展覽，展出1,500件M+ 藏品，包括視覺藝術作品、流動影像作品、設計品、建築項目、檔案藏品等。

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西九M+博物館6個專題展包括「香港：此地彼方」、「M+希克藏品：從大革命到全球化」 、「物件 ‧ 空間 ‧ 互動」、「個體 ‧ 源流‧ 表現」、「博物館之夢」，以及英國雕塑家安東尼‧葛姆雷的作品「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」。

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西九M+博物館

地址：九龍西九文化區博物館道38號

開幕日期：2021年11月12日（五）

營業時間：10：00-18：00（星期二至六）10：00-22：00（星期五）

西九M+博物館開幕【1】開幕首年港人免費入場

從西九M+博物館開幕日2021年11月12日起計12個月內，持有效身份證的香港居民可免費參觀Ｍ＋展廳展覽，門票正價為港幣$120。門票由即日起可在網上預約參觀博物館及參加免費開幕節目。

公眾可由即日起，在西九文化區網站、西九M+博物館網站，或透過「西九文化區」手機應用程式預約開幕後首兩星期（2021年11月12日至28日）的參觀時段。一連串開幕節目亦將同時在M+網站及「西九文化區」手機應用程式開始接受預約。未有提前預約的訪客可入場的時間將視乎館內人數而定。

6歲或以下小童毋須預約，可隨同已預約人士進場。M+會員和贊助人亦可憑會員證，毋須預約全年無限次使用專用通道參觀博物館。

西九M+博物館，將於2021年9月開幕。（圖片來源：資料圖片 / 李澤彤攝）

西九M+博物館將於開放後首三個週末舉辦一系列特別慶祝活動，屆時將有現場展演、講座、導賞團、工作坊、放映會和線上活動。若訪客已成功報名參加西九M+博物館開幕節目，則毋須另行預約進場，只須在進入西九M+博物館大樓時出示節目確認電郵即可。

西九M+博物館開幕【2】打印咖啡 CURATOR Creative Cafe

位於西九M+博物館 B1層的CURATOR Creative Cafe是文青必去的打卡點。Creative Cafe以開放式設計為主，可以看到西九龍海濱長廊，空間感十足。Cafe主打藝術打印咖啡及輕食，可以在海邊用餐或在旁邊的書店渡過一個平靜的下午。除了室內座位以外，亦有提供企位和戶外位置。

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主打的招牌藝術咖啡（$88）可以自由選擇想印在咖啡或朱古力上的圖片，製作出一杯個人專屬的飲品，配上海景打卡一流！

CURATOR Creative Cafe

地址：尖沙咀西九文化區博物館道38號M+ B1樓



西九M+博物館開幕【3】海邊美食 Hooman By The Sea

位於藝術花園旁邊的Hooman By The Sea是一間休閒風美式餐廳，正向西九龍海濱，360度無盡大海景可以盡收眼底。餐廳主打美式快餐包括扭扭薯條、Fish & Chips、招牌熱狗、各式沙冰等。向海位置配上食物也是一個打卡好選擇。餐廳同時也歡迎寵物前往，可以和先孩一起在海邊用餐。

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招牌熱狗全以狗狗名稱命名，非常可愛。配料及醬汁選擇也不少，有BBQ醬汁、蛋黃醬、手撕豬肉、法蘭克福腸等，竹炭熱狗包亦非常適合打卡。

Hooman By The Sea

地址：尖沙咀西九文化區藝術公園地下GF-07號舖

