【酒店Staycation】西貢新酒店WM Hotel推出全新Staycation住宿計劃「私人海景天台豪華營宅度假」，在私人房間內飽覽西貢海景之外，更連私人天台豪華Glamping體驗，有齊露營帳篷、滅蚊燈等露營必備用品！

西貢WM Hotel Staycation玩過界 海景客房住宿配私人天台Glamping

踏入秋冬最適合去露營。想來一趟豪華露營Glamping體驗，可以留意WM Hotel最新推出的Staycation住宿計劃「私人海景天台豪華營宅度假」，2人入住價格由$4,250起。

尊貴海景連私人天台及露台客房（圖片來源：WM Hotel）

住客保證入住「尊貴海景連私人天台及露台客房」，天台將預設由myFamiGo合作提供的露營裝備及工具，設施包括露營帳幕、充氣床墊、滅蚊機、椅子等，工具相當齊全。

天台將預設由myFamiGo合作提供的露營裝備及工具（圖片來源：WM Hotel）

想更確實感受Glamping樂趣，可以附加$688（另收加一服務費），享用酒店安排的野餐餐單；亦可以隨時享用酒店設施，免費使用健身中心、頂層無邊際游泳池等設備。

尊貴海景連私人天台及露台客房面向廣闊的西宮海岸，房內有樓梯直達私人天台。天台鋪設真草皮，營造貼近大自然的環境氣氛。夜晚抬頭可欣賞到西貢無光害得星空。如有興趣入住，詳情可前往官網了解計劃詳情。