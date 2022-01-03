【元朗好去處】香港原來都有姆明公園！在元朗有一處靚景被稱為「姆明公園」，花園內有一個藍色尖頂小屋與姆明的海邊小屋十分相似，好有童話世界的感覺，不用專程去日本都影得到日本風格靚相，姆明粉絲不可錯過！

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元朗好去處｜元朗姆明公園打卡一流！免費入場看藍色北歐風小屋

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姆明谷源自芬蘭童話小說《姆明》，在芬蘭、日本都有姆明公園，徹底還原了姆明谷場景，開放供粉絲參觀。近年未能親身去參觀，有港人卻發現原來元朗都有一處「姆明公園」，打卡一流，不用去日本都可以感受到都可以置身在姆明的童話世界！

這座「香港姆明公園」位於元朗公園百鳥塔旁，仡立著一個北歐風設計的尖頂小屋，尖頂選用藍色、堡壘牆以磚砌成，在旁邊的拱門下更有小樓梯，十分神似姆明小屋，不少入場打卡的港人都在網上大讚一秒置身姆明谷，更引來一陣打卡熱潮！

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除了姆明小屋，元朗姆明谷公園都有不少打卡位，包括人工湖、瀑布、旋轉樓梯、大草地等等，更有地標之一的百鳥塔，在百鳥塔低層可以觀賞及認識不同鳥類，在高層及塔頂更可看到元朗景色，打卡一流！

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元朗好去處｜元朗姆明谷公園

地點：元朗公園

交通：於元朗港鐵站轉乘5號輕鐵至水邊圍站下車。

入場費：免費入場

注意事項：大家要注意，姆明小屋的範圍被圍欄圍住，大家不可行入小屋，還是在遠處打卡吧！

